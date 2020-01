Norsk supertraver kan vinne fire millioner i PDA - se storløpet gratis

Prix d'Amérique med de beste hestene i verden! Norsk outsider kjemper helt der fremme! Se storløpet direkte, og gratis!

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Bollnäs: Flott V75-omgang med supertalent som banker

Oddstips 1: United roter det ikke til mot Tranmere

Oddstips 2: Juventus lar seg ikke stoppe

Tippetips: Liverpool vinner også uten sine største stjerner

Spillsenteret: Fyldig oddsprogram søndag - sjekk våre analyser





Det er SUPERJACKPOT med 30 millioner ekstra i 5PLUSS! Kjøp deg inn i våre bonger her

Se Prix d'Amérique med de beste hestene i verden gratis. Sendingen starter kl 12.00:





Det er SUPERJACKPOT med 30 millioner ekstra i 5PLUSS! Kjøp deg inn i våre bonger her



Vi ranker PDA slik:



1) 7 Davidson du Pont - Var veldig tapper i PDA i fjor, og skal være enda bedre i år. Spurtet strålende i sitt siste løp, og da gikk den med sko på alle fire. Nå blir det skoløs, og rapportene fra stallen er dessuten meget bra. Klar tipsener!

2) 9 Face Time Bourbon - Er kun 5-år, og det kan være ett år for tidlig. Er dog en hest langt utover det vanlige, og får den bare ryggløpet sitt så er den alt annet enn ueffen. Det klare motbudet.

3) 3 Looking Superb - Er det norske håpet. Tapte ytterst knepent i fjor, og fikk sitt store gjennombrudd mot verdenseliten da. Ble bortkjørt i Elitloppet i fjor, og det kostet den trolig seieren. Så fin ut med sko på alle fire sist, og nå blir det altså skorykk. Rapportene fra Bazire går i dur, og Looking Superb får stå som en klar outsider.

4) 16 Belina Josselyn - Vant knepent i fjor, men har slitt etter den seieren, og ikke sett som best ut. Sist var den dog tilbake igjen, og hva er vel mer typisk enn at Bazire har greid å prikke toppformen til helt riktig tid? Vi tror ikke den vinner, men den bør være blant de fem.

Bak disse ranker vi 15 Bold Eagle, 17 Propulsion, 1 Excellent.



Det er SUPERJACKPOT med 30 millioner ekstra i 5PLUSS! Kjøp deg inn i våre bonger her

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.