Norske muligheter i spennende V64-omgang på Romme

Banker med superform! Dagens beste objekt går under radaren? Flere herlige ideer, og en storfavoritt i trøbbel! En herlig start på weekenden i vente?

Romme byr på en KNALLFIN V64-omgang denne kvelden, og dette er en omgang vi virkelig liker skarpt. Flere HETE OBJEKTER er jobbet frem, og spesielt godbiten i finalen må du ikke gå glipp av. Kveldens beste banker dukker allerede opp i V64-1, og her tror vi hardt på 14 Rappnor som har vist en imponerende form på slutten. ALL IN!

Ta rygg på følgende godbiter:

V64-1 : 14 Rappnor – Har vært ekstremt god etter pause, og den har imponert stort i begge disse løpene som den har gjort etter oppholdet. Hvordan takler den så løp over denne distansen? Meget bra! Har startet to ganger i Sverige over denne distansen, og det har blitt to seire. Har vel dessuten neppe vært bedre enn hva den er nå, og skulle den ikke ha mistet formen inn mot denne starten, ja, så kan ikke vi gjøre annet enn å tro hardt på denne. Velger man å spekulere så glem ikke 12 Rasmus Karma som er veldig glad i langløp, og som er den vi i første rekke frykter. Formen er dog noe usikker.

V64-2 : 9 Joe Frazier Boko – Her er det svært jevnt, og feelingen vår er at det kan skrelle ordentlig til i dette løpet. Vår ide blir neppe mye spilt, men er mer enn god nok, og kan ikke få et spesielt bedre løp når det gjelder motstand. Var ikke på topp i sitt siste løp, men kommer nå ut etter en liten pause, og skal gå skoløs for første gang i karrieren. Det kan fort gi den det nødvendige kicket, og smygsporet passer midt i blinken. Slår til som en godbit?

V64-3 : 9 Fräcke Prins – TUNGT betrodd blir 15 Grisle Odin G.L. som har gjort to fine løp etter pause. Dette er dog ingen enkel oppgave, og på en lynrask bane prøver vi å spekulere litt. Vår ide er brenngod, og dessuten under en rivende utvikling. Har vunnet helt overlegent to ganger på rappen, og sett fulltanket ut over mål. Har nok en 25-tid i kroppen, og feilfritt er den fakta alt annet enn sjanseløs her. Glem ikke at vi her snakker om en hest som stod likt med Grisle Odin G.L. i fjorårets svenske Kriterium. Grisle Odin G.L. er best, men er den virkelig så overlegen som alle spillerne vil ha det tvil? Det tviler vi faktisk litt på.

V64-4 : 3 Eldson – Holder toppform, og dette er en riktig oppgave for den lynraske hingsten etter Bork Odin. Har gjort fullt godkjente løp over kanskje litt for lange distanser de to siste gangene, mens den tredje sist kun var en lengde bak en såpass god hest som Moddson. Møter ingen av et slikt kaliber her, og fra tet/eventuelt rygg leder skal mulighetene være knallfine i et løp som dette. MÅ MED PÅ ALT!

V64-5 : 14 Sir Henry P.Hill – Gikk godkjent i Harper sist, og møtte betydelig bedre hester enn dette da. Gangen før var den «monstergod», og dette er en traver som kan «ALT» på en god dag. Motstanden i kveld er den riktige, og den dukker opp på foto om den leverer på sitt beste. Vår ide i et svært spennende oppgjør.

V64-6 : 10 Concrete Dee – Går ned en klasse denne fredagen, og på hestens beste distanse er vi virkelig på vakt. Satt fast mot en såpass god hest som Seismic Wave nest sist, og da hadde vi 11,1 s 800m på klokken. Vi hadde derfor litt skrelltro på den sist, og selv om den ikke vant gjorde den et fullt godkjent løp mot bedre hester enn dette. Nå passer distansen bedre, den står i en OK rygg fra start, og vil normalt komme fint gjennom på startsiden. Innfrir som dagens beste objekt?