Norske sjanser i en herlig V65-omgang på Solvalla

Bankeren imponerer stort! Mulig supersjokk som så bra ut i kulissene sist! Du blir vel med oss i jakten etter lunsjkronene på Solvalla fredag?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.

Vi elsker disse fredagene på Solvalla, og igjen har vi en knallfin V65-omgang å glede oss til. Vi har som vanlig jobbet svært godt med løpene, og her skal vi i lukene! Den beste bankeren i omgangen har vi spart til finalen, og det løpet taper ikke en feilfri 7 Mas Capacity. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Eldorado – Her blir det TUNGT spill på 3 Matamoros, men vær litt OBS på at denne har slitt veldig når den har gått med sko på alle fire. Har gått fire løp med den balansen, og ikke kommet seg feilfritt rundt banen noen av gangene… Vår ide holder vi høyt på ren kapasitet, og den fullførte fint mot mye bedre hester enn dette nest sist. Kan dessuten åpne, og ingen må bli overrasket om Kontio klinker til fra start. SPILLES!

Julecashen jaktes hver dag på Eksperten. Her kan du kjøpe deg inn i andeler til Solvalla, og prisene er fra Kr.50 til Kr.750,-

V65-2 : 1 Cash – Har tatt to strake seire etter den kom inn på stallen til Kim Pedersen, og vi har likt det vi har fått se av «tyskeren». Har dog kun løst middels bra ut bak bilen, og vi er spent på hvordan den vil takle innersporet bak bilen. Vinner normalt dette fra tet, men siden vi ikke er helt sikker på at den forsvarer sporet sitt så plukker vi med en annen hest vi liker, og det er 2 Bare Du Chene. Denne er nemlig enormt forbedret i ny regi, og den spurtet strålende etter sene luker sist. Kan åpne bak bilen, og fra dette sporet klemmer nok Jepson til. DOBBELTBANKER!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 2 Lyckans Cash – Havnet utvendig leder sist, men ble avløst ca 1550m igjen. Fullførte da fint etter sene luker, og hadde nok litt krefter igjen. Blir aldri 100% aksjonsmessig, men fungerte vel nesten så bra som denne kan gjøre. Er MYE billigere ute i dette lunsjløpet, og den blir dessuten solid kuskeplusset med Kihlström. Motivert favoritt som trolig vinner dette om den bare henger sammen som den skal.

V65-4 : 6 Jilla May – Mange vil nok prøve seg på 4 Cherry Oh Baby som er milevis bedre enn raden, men den har altså ikke tjent en krone med sko på alle fire… Vi garderer dette løpet bredt, og byr på et mulig sjokk som vår tipsener. Jilla May gikk klart godkjent i kulissene sist, og møtte da bedre hester enn dette. Nå blir den kuskeplusset, den trives med sko på alle fire, og vi setter den altså helfrekt først.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 10 Grevin Sisu – Var bunnsolid fra dødens etter pause sist, og dette er en bra hest i grunnlaget. Kommer her ut i et jevnt lunsjløp, og får den bare litt tempo så blir den ikke enkel å stå i mot til slutt. OBS! Vi så 7 Exit Angot i prøveløpet på Solvalla, og den fikk maks fra rygg leder der. Kan MYE, men vi vil gjerne se denne prestere på sitt beste for sin nye trener før vi ranker den først.

V65-6 : 7 Mas Capacity – Tidlig tet og slutt? Denne kapasitetshesten har virkelig skikket seg på slutten, og dermed har også seirene kommet. Har vunnet veldig enkelt to ganger på rappen, og kommet til mål med krefter igjen. Kjører seg til tet, og siden er vel dette over? Dette er fredagens beste lunsjbanker. Velger man å gardere så se litt opp for 11 Opalis som er bedre enn raden.