Norske sjanser i strålende V75-omgang fra Sverige

Bankeren taper normalt sett ikke! Hett objekt tar opp kampen mot storfavoritten! Vi har som vanlig lagt ned en grundig jobb med løpene, og er sugen på V75-suksess! Du tar vel rygg, og blir med på moroa?

Lerum med solid treff på V65-systemene 28. september - tok du rygg?

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene på Klosterskogen denne mandagen, men vår bong på Kr.360 betalte likevel ut fine Kr.2 040,-. På Eksperten leverte undertegnede to systemer (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400), og begge disse systemene suste inn med SEKS RIKTIGE! Utbetalingen ble knallfine Kr.52 204 for hvert av systemene, og det ble dermed en meget fin kveld for flere av våre kunder.



Speedy Jetstar (13,4%) hadde vi SINGEL UTGANG på systemene mot dagens tyngste favoritt, og følgende info serverte vi på godbiten:



V65-1 : 4 Speedy Jetstar – Var fem ganger blant de to beste i fjor, og vant også tre løp. To av de løpene ble vunnet på høsten. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og formen virker å være veldig på riktig vei. Leverte en relativt sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er normalt kjapp fra start når den løser, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og mot en ikke veldig hard motstand må den passes. Slår til som en ordentlig godbit?

Lerum med V4-FEST på Visby 1. oktober

Alt av V4-bonger satt på Visby denne torsdagen, og meget solide tips ble servert! Kakuna Jons (3-valg / 16%) ble banket på den lille bongen til Kr.144, og det mot dagens nest tyngste favoritt. Janssons Frestelse (18%) var en annen godbit som ble servert, og den holdt lekestue med dagens tyngste favoritt. Den lille bongen til Kr.144 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.1 996,-



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Årjäng byr på en knallfin V75-omgang søndag, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. 11 Åsrud Vilja (V75-2) er dagens beste banker, og den taper ikke om alt går riktig for seg. Ellers finnes det flere svært spennende objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V75-1 : 4 Athos Race – Har løftet seg i regi Stenströmer, og ser betydeligere helere/friskere ut enn tidligere. Vant enkelt fra dødens sist, og holder superform. Har ingen fordel av distansen, men er såpass formsterk at den kan vinne også en kjapp sprint fra dødens. Veldig motivert favoritt. 3 Final Dream – Har egentlig et skreddersydd løp foran seg, og på sitt beste er dette en sylvass sprinter. Skulle den greie å komme seg foran så er det denne vi frykter mest.

V75-2 : 11 Åsrud Vilja – Fullførte fint bak umulige Odd Herakles sist, og noterte seg for en knallbra tid. Her møter den «IKKE NOE», og kjører ikke Rikard Skoglund den bort, ja, da er det ikke snakk om saken. Her er det bare å vente med angrepet til det gjenstår 700-800m, og siden blåser Åsrud Vilja rundt en gjeng som dette. Vi kan ikke spekulere, og går ALL IN!

V75-3 : 3 Berra Bus – Et ekstremt svakt løp venter, og det er sjeldent man ser slike løp i Sverige. Vår favoritt vant enkelt fra tet nest sist, mens den feilet inn på den første svingen i tet sist. Er veldig kjapp fra start, og mot en mildt sagt billig gjeng har den en fin sjanse om den leverer som nest sist. Vår ide, men her trenger det ikke å være dumt å plukke med seg en del hester.

V75-4 : 2 Mjölner Spik – Var fantastisk før pausen, og leverer den noe i nærheten av det her, ja, da skal sjansene være gode. Spurtet strålende sist, mens den satt bom fast på en knallgod tid nest sist. Har en nydelig oppgave foran seg, og må med på alt av seriøse bonger. 4 Voje Piril – Har løftet seg på slutten, og var god i Derby sist. Står spennende til på strek, og er alt annet enn ueffen om den leverer på sitt beste. 8 Ådne Odin – Holder superform, og vil dra stor fordel av et lite felt. Skal med på alt.

V75-5 : 3 Black Hill – Hadde altså kun 2% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og akkurat det er galskap. Sist rykket man skoene for første gang, og satt også på en forbedret vogn. Satt bom fast som absolutt fulltanket over mål, og gjorde det på 15,0/2140ma. Kommer ut med samme utstyr nå, den er veldig kjapp fra start, og fra eventuelt tet må dette være et svært spennende spill. MÅ MED PÅ ALT! 8 Maestro Zon – Er nok feltes beste hest, men husk på at sesongen har vært lang, og den har blitt matchet i tøffe omgivelser. Skulle den bli sluppet til tet så er det fort snakk om en vinner, men fra dette sporet prøver vi å spekulere litt med godbiten Black Hill.

V75-6 : 7 Millmighty – Er en ordentlig bra 4-åring som altså har vært matchet i Derby. Gikk klart bra i både forsøk samt i finalen, men husk alltid på at hester som blir MAKS satt opp mot storløp ofte får en reaksjon etter slike løp. Hadde vi vært sikre på at Millmighty skulle levere helt på topp, ja, da hadde vi banket. Nå nøyer vi oss med å sette den først. 15 Monfalcone – Er veldig forbedret i ny regi, og den gikk også meget solid i kulissene sist. Vi hadde 12,1 s 1000m på klokken uten at det rakk til premie da. Her er det billigere i mot, distansen er intet minus, og den må tas på alvor. Plukkes med på alt!

V75-7 : 10 Del Ray Pellini – Er i en helt egen klasse i denne finalen om den leverer på sitt beste. Har gjort gode løp mot de beste i årgangen, og er utrolig billig ute her i forhold til hva den pleier å være. Kjører ikke kusken den bort, ja, da tror vi ikke det er snakk om saken. Er en banker for de som går tynt. 11 Niklas M.J. – Er grunnkapabel, og den har sett forbedret ut i ny regi. Gikk helt OK på en oppjaget sprint sist, mens den var god til seier tredje sist. Er den hesten vi frykter klart mest, og den må med om Del Ray Pellini garderes.