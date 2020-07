Norske vinnersjanser i kveldens V64-omgang i Arvika

Bjørn Goop kusker kveldens V64-banker, men vi byr også på en norsk DD-banker i kveldens V64 fra Arvika.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En fantastisk flott Jarlsberg-helg står foran oss. Tre dager til ende skal Vestfold-banen i sving og både lørdag og søndag er det V75. Søndag endog internasjonal V75 med Ulf Thoresen Grand International som den største godbiten. Fredag er det som vanlig Jarlsberg Grand Prix med to kvalifiseringsløp og finale sent fredag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Fredagen innledes ellers med V65-lunsj fra sommerbanen Lycksele, mens grensebanen Arvika byr på en flott V64-omgang fredag kveld.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Arvika og fredagens V64-omgang der flere norske hester stiller til start. Spillestopp er kl 19.30. Rolf Lerum er på en velfortjent ferie denne uken og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Snoken som slo til med herlig systemklaff under jackpotomgangen i V64 på Bergsåker forrige fredag.

Du kan se alle kveldens løp fra Jarlsberg samt V64-løpene fra Arvika gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 18.













En god del norske hester er altså på farten i Arvika i kveld, men V64-bankeren den er det Bjørn Goop som har. Han har flere gode sjanser i kveld, den aller beste i V64-2.

Gaveløp for V64-bankeren

Det handler om fireårige 5 Frodo S. i V64-2. Hesten var ute i en V75-finale nest sist og spurtet flott til fjerde da. Sist var hesten ute i et V64-løp på Solvalla og spurtet flott til andre. I kveld er det på med amerikanervogn og tetsjansene er gode. Mot begrenset motstand, skal det være topp vinnersjanse. 5 Frodo S. blir vår V64-banker i Arvika i kveld.

Bra sjanse for Bergh i V64-4

1 Moneykeeper har nå gjort tre starter i regi Robert Bergh og står med to andreplasser. Spurtet flott bak en overlegen vinner på Åby og landet på 12.7/2140 meter da. Da stod hesten i bakspor. I kveld er det førstespor bak bilen og bra sjanse for at hesten forsvarer sitt innerspor. Vi bankerspiller 1 Moneykeeper på de to minste V64-forslagene.

Wolden på nytt seierstokt

Anders Lundstrøm Wolden jakter sin fjerde strake seier med dyktige 2 Frøyu Birk i V64-5/DD-1. De to siste seirene er begge tatt i Sverige, i hhv Årjäng og Åmål. Står spennende til på strek også i kveld og selv om det er kvalifisert motstand, skal seierssjansen være god. I DD-spillet velger vi å bankerspille 2 Frøyu Birk.



Donatomite i comeback

I V64-6/DD-2 dukker det opp en gammel kjenning. Elitehesten Donatomite gjorde en rekke flotte løp i regi Frode Hamre. I kveld er det comeback i regi Paw Mahony. Har vært på skadelisten, men er vel forberedt innenfor comebacket. Bra startspor over yndlingsdistansen og selv om både 1 Chianti og 9 Baron Gift er tøffe motstandere, tar vi med Donatomite på samtlige V64-forslag.