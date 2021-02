Norske vinnersjanser i kveldens V64 på Romme

Flere norsktrente hester har gode vinnersjanser i kveldens V64-omgang på Romme.

Det er en eventyrlig jackpothelg vi har foran oss. Den innledes med hele 648 146 kr ekstra i sekserpotten i en strålende V65-omgang på Forus fredag kveld. Lørdag er det klart for Lars Laumbs løp og Johan Widdings æresløp og GULLJACKPOT i V75 på Bjerke. Søndag er det klart for stor V75-jackpot på Ørebro med 4 630 722 SEK ekstra som fordeles i premiepotten og søndag kveld internasjonal V65-omgang på Sørlandets travpark med 534 303 SEK ekstra i sekserpotten.

I tillegg til den store jackpotomgangen i V65 på Forus fredag kveld, byr fredagen ellers på V65-lunsj fra Ørebro og V64-kveld fra Romme. Det ble ellers en meget innbringende onsdag for våre tips til Bergen travpark og Bjerke.

I denne artikkelen skal det heretter handle om fredagens V64-omgang på Romme. Rolf Lerum har en velfortjent frihelg og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. De finner sin V64-banker i V64-2.

Det er flere norsktrente hester på farten i kveldens V64-omgang på Romme, blant annet har Jan Roar Mjølnerød med seg 1 S.K.'s Ariel i V64-4 og blir favoritter i det løpet. Men bankeren kommer fra Martin Djuses stall og kommer ut i V64-2.

Billig løp for storfavoritten

3 Håna AM blir stor favoritt i V64-2 som er et løp for kusker som ikke kjørte mer enn 50 sulkyløp i 2020. Martin P Djuse er den fjerde av de suksessfulle brødrene Djuse, men liker best å trene hest og ikke kjøre så mange løp. I dette løpet kusker han sin brors Mattias Djuses, fireårige vallak 3 Håna Am som har en meget passende oppgave foran seg. Vant enkelt fra tet nest sist, men fikk dårlige rygger sist og måtte nøye seg med tredje. I kveld er det "spetsläge" igjen for fireåringen og det lukter tet fra start til mål. Vår V64-banker på Romme i kveld heter 3 Håna Am i V64-2.

Sagholen med outsider i V64-1

V64-1 er et monteløp med flere bra hester på farten. Odd Arne Sagholen har med 9 Solkongen som var solid toer i comebacket etter lang pause på Klosterskogen forrige torsdag. Montekjempen Troll Svenn vant det løpet. Står 20 meter foran trioen 11 Bonaldo, 12 B.W. Sture og 13 Wilda Fille i kveld og har dyktige Sofia Adolfsson på ryggen. De fire hestene skal gjøre opp om seieren i V64-1.

Mjølnerød har favoritten i V64-4

Ett sprintløp for kaldblodshester er rammen rundt V64-4 og det er voltestart og 15 hester til start. Jan Roar Mjølnerød blir favoritt med 1 S.K.'s Ariel som har vært veldig forbedret i hans regi. Utfordres i første rekke av 10 Mons som gjør sin første start i regi Daniel Reden. Det er den samme Mons som har radet opp med seire for Vidar Hop på norske travbaner.

Kontio eller Ohlsson i V64-6/DD-2

To hester skiller seg litt ut i V64-finalen, der Jorma Kontio blir ganske stor favoritt med 4 Kenzoki Boko . Imponerte i seiersløpet sist på Gävle, men får kamp av Ulf Ohlsson og 1 Excalibur. Sistnevnte har dog fortsatt til gode å vinne. Vi spiller begge på samtlige V64-forslag. I DD-spillet blir 4 Kenzoki Boko vår banker.



