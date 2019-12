Norskeid V4-banker i Ålborg

Vi byr på en norskeid banker til søndagens V4-omgang i Ålborg.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.



Det er vinterpause på galoppen og dermed er søndagens V4-lunsj fra danske Ålborg med spillestopp kl 12.45. Litt senere søndag er det såklart for en spillemessig høyinteressant V75-omgang på Axevalla, mens Sørlandets travpark byr internasjonal V65-omgang søndag kveld.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Ålborg det heretter skal handle om i denne artikkelen. Her er det altså spillestopp kl 12.45 og Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg byr på følgende vurderinger:

Norsk "banker” i Ålborg

Det ser interessant ud når Racing Arena Aalborg afvikler V4 denne søndag eftermiddag, hvor der er samlet spændende løb. Norske Ultimate Photo har vist klassen mange gange hjemme i Norge, men hesten præsterede på top for nogle uger siden, da den startede i Danmark efter pause i regi Bo Westergaard. Med løbet i kroppen og dygtig ung kusk i sulkyen ligner det en god vinderchance i V4-spillets 2. afdeling.

Husk når I skal spille med til danske løb, at man gratis kan finde alt med kommentarer fra staldene, tipsgennemgang, programmer og meget mere på: www.fasttrackracing.dk

Bankeren:

5 Ultimate Photo i V4-2 vandt et stayerløb helt efter behag senest, selvom det var første start efter lang pause og man kunne tro hesten lige skulle i gang igen. Der er bare klasse over denne hest, hvilket den også har vist masser af gange. Nu har den så løb i kroppen og er perfekt inde i løbet, så det er umiddelbart en solid ”Banker”.

Luringen:

9 Entre Hyrdehøj i V4-1 kan få svært ved at give meter til Eddie The Eagle, der er ubesejret og derfor storfavorit. Skulle favoritten kikse kan det være interessant at holde øje med Entre Hyrdehøj. Den kommer fra en stald som har haft en forrygende sæson, og senest galopperede hesten på sidste langside ellers perfekt placeret i andet par udvendigt. Se op!

V4-1:

V4-spillet starter med en storfavorit i den i to starter ubesejrede 2 Eddie The Eagle. Hesten har imponeret og bare været bedst. Vandt overlegent fra spids i debuten og var alene på banen igen senest. Der kan være en lille galoprisiko, men uden galop vinder den sikkert bare igen. 7 Big Flirt er en fin hest der ofte vinder når den starter i Aalborg. Kan selv lave lidt undervejs, og er normalt udfordrer til favoritten Eddie The Eagle.



9 Entre Hyrdehøj er meget bedre end resultaterne og sidder der lige pludseligt. Sad godt til sidst da den galopperede og skal ikke glemmes. 1 Empoli er bedre end resultaterne og har en perfekt udgangsposition. Det lyder fornuftigt fra stalden og hesten fangen enten ryggen på Eddie The Eagle, eller sidder i spids. Interessant. Det samme gælder for 5 Apollon, der er meget bedre end man lige kan se ud fra resultaterne.

V4-2:

Her er der ikke så meget at være i tvivl om, for normalt er 5 Ultimate Photo bedst. Det var imponerende at se hesten senest efter 15 måneders løbspause og trods tillæg på lang distance, bare at runde til let sejr. Er sikkert endnu bedre denne gang og køres af en Danmarks mest talentfulde unge kuske Nicklas Korfitsen, der de sidste måneder har vundet mange sejre. 4 Machiavelli er en fin hest der var uheldig senest, hvor den blev generet af en galopperende konkurrent og mistede fart i en ellers voldsom hurtig afslutning. Har formen på top og er en god afslutter, så den skal man holde øje med.

7 Beatriz er en stærk hoppe som kun i forrige start var slået på målfoto af Bvlgari Peak efter en flot præstation. Kom ikke rigtigt med i løbet senest, men har topform og topchance. Det samme har 2 Tourmalet der vel er bedst med et godt rygløb, da den har enorm speed i kroppen. Kan dog åbne hurtigt fra start og spændende at se det taktiske valg. 1 Obi har topform og er hurtig fra start, så det er en luring fra godt spor.

V4-3/DD-1:

2 Blueberry Macoy er en Danmarks største heste, men den har fart i benene og kapacitet i kroppen. Leverede en rigtig flot ophentning efter galop senest og har et godt spor denne gang. Kan åbne fra start og undgår den galop, tror jeg den fører fra start til slut. Kan absolut være en alternativ banker og blir min DD-banker.

5 Don’t Touch er dog også meget hurtig fra start, men usikker og kastede sig i vild galop senest. Vandt en fin sejr i forrige start og har fart, men er ikke til at stole på. Kan fejlfrit have chance. 9 Carpark North starter for Flemming Jensen for første gang og det er altid interessant. Hesten har næppe fordel af sprint, og bør få svært ved at vinde, men man ved aldrig for den er ikke nogen dårlig hest. 7 C My Dream og 8 Daddy Loves You er begge i fin form og har kapacitet, men hvor havner de fra yderlige spor?

V4-4/DD-2:

4 Zoom Wise L har imponeret og leveret mange gode præstationer. Går fra alle positioner og imponerede senest ved at nå frem til sejr, selvom den galopperede på vej ind mod sidste sving. Bør have stor vinderchance. 1 Destiny’s Diamond er i bund og grund en fin hoppe, der kan åbne fra start og som absolut har chance for at være med helt fremme. Har været ramt af sygdom, men viste fremgang senest og virker på ret vej.



11 Bella Princess er i topform og har afsluttet godt de sidste starter. Er spændende specielt hvis der kommer fart på løbet undervejs, og så er det interessant med Jeppe Juel som kusk. 5 Dixie Downs har fart og offensiv kusk, så den er ikke uden chance og så har 8 Fivie Barosso imponeret, men nu er sporet skidt og hesten hårdt inde på pengene.