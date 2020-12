Ny V86-fest med Kontio i hovedrollen

Toppomgang i V86-spillet! Vi jakter storcashen med TO BANKERE, og flere svært spennende objekter! Du blir vel med oss i jakten på storcashen?

Lerum med knallsterke V64-tips til Kalmar 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891



Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for. Gikk du glipp av følgende:

V64-2 : 10 Alex T.H. – Er bedre enn raden, og henger den bare sammen i aksjonen sin så duger den her. Feilet med krefter igjen sist, kom tilbake på oppløpet, og kjørte seg bom fast. Gangen før avsluttet den bra etter sene luker, og kom til mål på en knallgod tid. Står i et perfekt spor i volten, den kan åpne, og med flyt er den helaktuell i et løp som dette. Se også litt opp for 13 Gigantic Star som satt fast mot gode hester i kulissene sist.

V64-4 : 10 Artemide Zack – Havnet på vingel sist, og ble bakket ned. Gikk bra mellom hester på oppløpet, og fullførte fint på en bra tid. Hestene til Dahlen er på riktig vei nå, her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og Artemide Zack må passes i et løp som dette.

Sendingen begynner klokken 17.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30





Flere av løpene er VIDÅPNE når Solvalla og Jägersro inviterer til en mildt sagt spennende V86-omgang denne kvelden. 12 Chicharita (V86-2), og 1 Marion Fouty Bon (V86-4) er våre to beste bankere i denne omgangen, og de garderes ikke.

V86-1 : 1 Flirting Diamond – Tror vi blir VELDIG GOD som 4-åring, og dette er en hest vi gleder oss å følge i 2021. Var veldig fin etter pause sist, gikk en råsterk sluttrunde, og på klokken stod det 09,8 s 800m med krefter igjen. Fra tet/eventuelt rygg leder må dette dreie seg om en stor sjanse. SPILLES! 2 Rossi Garline – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var bunnsolid fra dødens sist. Tapte ikke med så mye da. Er en hest som Jeppe holder høyt, den takler normalt sporet, og er den vi frykter mest. 8 Önas Prince – Har hatt et enormt sterkt år, men hvordan er egentlig formen nå? Har vært langt under pari to ganger på rappen, det er aldri enkelt å vinne disse løpene fra 20m tillegg, og vi er klart inne på at favoritten er i trøbbel.

Vår rangering : A : 1 B : 2-8-7-6 C : 3-5-4

V86-2 : 12 Chicharita – Imponerer oss bare mer og mer, og sist jogget den altså 12,4/2140mv med krefter igjen. Det var en «uvirkelig» prestasjon. Skal gå med sko i kveld, men har vunnet 5 av 6 på den balansen, og det er ikke et problem. Her kommer nok Kontio fremover direkte, ingen tør naturligvis å svare, og uten noe tull på veien så taper ikke Chicharita dette. Er en soleklar banker som vi ikke kan spekulere mot.

Vår rangering : A : 12 B : 13-10-3-9 C : 7-11-4-5-6-8-2-1

V86-3 : 11 Emma Häggernäs – Dette er fakta ingen dum hoppe, og den har levert flere positive innsatser mot vel så gode hester som dette. Nå har den gått ut av stallen til Jevgeni Ivanov, og kommet inn på stallen til Per Nordström. Daniel Reden har forvandlet hester som er kommet fra nettopp Ivanov, og det skal bli spennende å se om DYKTIGE Norström også skulle greie det. Utgangsposisjonen er dog kald, men rapportene er fine, og den kan storskrelle om det bare blir litt fart på forestillingen. 2 M.T. Nicole – Har gjort to løp for Juul, og er MYE forbedret. Holdt bra etter et tøft opplegg sist, mens den avgjorde sikkert nest sist. Har perfekte betingelser foran seg her, og vi dobler opp a-gruppen. 6 Valeria Wareco – Dundret til tet sist, solgte seg dyrt, og tapte kun for meget gode Flirting Diamond. Nå har den fått dette løpet i kroppen etter pause, og er alt annet enn ueffen om den bare havner riktig på det fra et dårlig spor.

Vår rangering : A : 11-2 B : 7-8-1-4 C : 9-12-3-10-6-5

V86-4 : 1 Marion Fouty Bon – Jorma Kontio var virkelig i HETLUFTEN sist onsdag, og kammet da med seg tre seire i V86-spillet. I kveld er vi veldig inne på at det vil bli en ny stor kveld for finnen, og banker han for andre gang i kveld med en hoppe som stadig blir bedre. Løste lynraskt ut sist, fikk tet, og holdt lekestue på 15,8/2140ma. Da skal man huske på at innersporet den dagen var alt annet enn raskt, og det krevde sin hest. Går garantert ned mot 14,0 på distansen med bedre forhold, og da sier det seg selv at de andre skal få slite. ALL IN!

Vår rangering : A : 1 B : 3-9-10-8-2-7 C : 5-4-12-11

V86-5 : 9 Run Brodde Run – Her er det VIDÅPENT, og nesten ingen sjanseløse. Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og den fullførte klart bra sist. Til denne starten fester man på en BIKE, og det er en vogn den «elsker». Er dessuten vant å gå med sko på alle fire, smygsporet burde passe, og her skal man rett og slett være litt på vakt. 3 Gangnam Style K. – Kom ut etter pause sist, fikk et tøft opplegg, og trakk seg på oppløpet. Er fort forbedret med en ordentlig blåser i kroppen, den har dønn riktige betingelser foran seg, og MÅ passes. DOBBELT A-VALG! 4 Jumeirah Boko – Har kammet med seg fire seire i 2020, og har hatt et fint år. Har vært tøft matchet de siste gangene, og er billigere ute nå. Har vunnet løp med sko, og den balansen går helt fint. Settes inn på outsiderplassen.

Vår rangering : A : 9-3 B : 4-2-8-6-12-7-10-11 C : 5-1

V86-6 : 10 Miracle Tile – Gikk bra etter pause sist, og tapte kun for Marvellous Tooma. Nest sist viste den 08,5 s 800m, og avsluttet sterkt. Holder TOPPFORM, den står riktige inne i dette hoppeløpet, og med tempo er vår feeling at den speeder ned alt. Er en banker for de frekke! 4 Lady Youline – Galopperte i monte sist, men er normalt helt travsikker med vogn. På sitt beste kan dette dreie seg om tidlig tet og slutt. Claes Sjöström opp liker vi, og det er denne vi frykter mest. 3 I’M a Believer – Spurtet strålende sist, og varslet da form. Vant løp med Haugstad i januar i år, la da inn 11,4 s 1000m, og slo da til som en godbit. Går fint med sko på alle fire, den står perfekt til i dette hoppeløpet, og får den først gå med i rygger er den giftig. OBS! Mye spill blir det på 6 Dixi Brick som skal gå med BIKE. Er en meget god hoppe, men så ikke som best ut sist, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 10 B : 4-3-6-9 C : 11-7-8-1-5-2

V86-7 : 5 Romero – Gikk enormt mellom galoppene i comebacket nest sist, mens den vant enkelt etter å ha trykket seg til tet ca 1350m fra mål sist. La da inn 11,7 s 1000m. Kan åpne bak bilen, og skulle denne komme seg foran så kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre Soleklar tipsener for oss. 2 Global Warrior – Avgjorde enkelt sist, og vant med krefter igjen etter pause. Nå blir det sko på alle fire, og det trekker noe ned. Regnes uansett tidlig fra et perfekt spor bak bilen. 11 Dominic Wibb – Spurtet sterkt på en oppjaget sprint nest sist, mens den gikk et råsterkt løp etter en grov startgalopp sist. Da viste klokken 13,3/1900m. Elsker å gå løp med sko på alle fire, distansen er kun et pluss, og den får stå som en klar outsider.

Vår rangering : A : 5 B : 2-11-4-3-9-6-1 C : 7-10-8

V86-8 : 12 Hawk Cliff – Gikk bra etter pause sist, men hadde naturligvis godt av det løpet i kroppen. Er normalt MYE forbedret til kveldens oppgave, den gjør gode løp med sko, og med tempo er vår klare feeling at den blåser ned alt. Vær litt OBS på at den mister MYE poeng om den ikke gjør det bra i dette løpet, og her kommer Kihlström å kjøre om det. SPILLES! 9 Linus Boy – Var brenngod når den stod hos Nurmos, og det er snakk om en svært grunnkapabel hest. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er på riktig vei i ny regi. Avsluttet sterkt sist, kjørte seg fast, og på klokken stod det 10,7 s 800m. Kan få det sydd opp fra et nydelig spor nå, og den er litt spennende som for lite spilt. 5 Flash Håleryd – Er variabel, men mer enn god nok når den leverer på sitt beste. Sist kom den til mål med krefter igjen etter sene luker, og møtte da MYE bedre hester enn dette. Kan åpne bak bilen, motstanden er den riktige, og vi plasserer den inn som en klar outsider.

Vår rangering : A : 12 B : 9-5-7-2-6 C : 11-8-10-1-3-4