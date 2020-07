Nydelige betingelser for V65-bankeren på Jarlsberg

Herlig V65-omgang fredagskveld! Bankeren har drømmebetingelser foran seg! Frekkis senker en overspilt favoritt? Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger?

Jarlsberg står for kveldsunderholdningen fra Norge, og vi håper å følge opp de solide tipsene vi hadde i Bergen torsdag. Den lille bongen på Kr.240 satt nemlig som spikret, og her kunne man hente ut Kr.1 262 om man hadde tatt rygg. Vårt DD-forslag på kun 6-rekker gav en odds på 33,23, og her var det altså bare å gange opp! Kveldens beste banker dukker opp i V65-6, og vi spekulerer ikke mot 1 Ivan B.R. som virkelig har drømmebetingelser foran seg. Sitter tidlig i tet, og taper ikke et løp som dette om alt går riktig for seg. ALL IN! Ta rygg på følgende:

V65-1 : 5 Lykkje Cornelius – Er av en eller annen merkelig grunn ofte undervurdert i spillet, men man skal være klar over at dette er en ordentlig bra hest i grunnlaget, og det viste den igjen sist. Var da god tredje etter pause, og det på en fin tid. En kjapp sprint er intet minus, og havner den bare riktig på det så må mulighetene være gode i et løp som dette. OBS! PS. 1 Kleppe Spødå – Blir garantert kjørt i tet i dag, og med trykk pleier den ikke å være modig til slutt. Er dog forbedret i regi Hamre, og den var vel ikke helt bunnskrapt over mål sist.

V65-2 : 3 Thai Poseidon – Har gjort helt OK løp uten å ha imponert noe veldig. Blir likevel knallhardt betrodd i kveld, men det føler vi ikke er helt riktig. Kan naturligvis vinne da den har passende betingelser foran seg, men vi nøyer oss med å sette den først og avstår fra et bankerspill. 12 Fata Morgana – Dette kan være skrellen, og en hest som må med om man først begynner å gardere. Er slett ikke så verst, og tredje sist viste den faktisk 15,6/1900m etter en grov galopp. Dalen får sjansen i kveld, og det er et solid kuskepluss. PASSES!

V65-3 : 2 Seeweed – Skummelt løp med veldig ferske hester, og slike løp hører egentlig ikke hjemme i et V65-spill. Vi så imidlertid Seeweed i varmingen sist, og den så veldig fin ut. I løpet ble det galopp på den første svingen, og game over. Inntrykket fra varmingen var uansett såpass positivt at den burde duge massevis i et løp som dette. Settes frekt først.

V65-4 : 12 Hvatt Mari – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og er veldig på riktig vei. Spurtet meget bra sist, og kom da til mål med krefter igjen. Er alt annet enn ueffen med klaff på veien. Beste hesten i feltet er 15 Laeskog Ronja, og har den først dagen så runder den fort samtlige. Motivert og tidlig.

V65-5 : 12 Thai Selene – Ble sittende fast nest sist, mens den var helt overlegen, og gjorde det knallbra sist. Har MYE inne, er under en sterk utvikling, og uten noe tull på veien så skal mulighetene være gode. Plasseres foran 9 Fresh Pepper som leverte strålende direkte ut for sin nye trener sist.

V65-6 : 1 Ivan B.R. – Har et gaveløp foran seg i kveld, og det vil overraske oss mye om den ikke tar seg av dette. Vant sitt forsøk på Jarlsberg sist, mens den trakk seg fra dødens i finalen. Er veldig kjapp fra start, og her vil den normalt få tet. Om den skulle bli overflydd så er den såpass kjapp ut at da vil GV kunne gå frem og overta direkte. Vi tror nemlig ingen ønsker å eventuelt svare denne. Distansen i kveld er normalt et pluss kontra sprint som det var sist, og dette ser rett og slett veldig bra ut. VI GÅR ALL IN!