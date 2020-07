Nye godbiter blir servert til lunsj

Bankeren senker en billig gjeng! Mulig supersjokk var ikke helt bunnskrapt i målgangen sist! Du blir vel med oss i jakten på en opptur til lunsj?

Lerum med solide V4-tips til Östersund 12. juli - Kr.900 ble til Kr.7 896!

Undertegnede traff meget bra på V4-tipsene søndag, og det ble en opptur for flere av de som tok rygg. Vi gikk nemlig ikke i "samlebongfellen", og spekulerte mot 1-oddseren Grisle Odin G.L. Vinneren, Kinge Svarten (3%), var med på kun tre hester. Den største V4-bongen satt igjen med samtlige 15 hester i finalen, og da var det naturligvis veldig surt at favoritten tok seg forbi 10-valget omtrent på streken. "Trøstegevinsten" for den store bongen på Kr.900 ble likevel meget fine Kr.7 896,-.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Lindesberg står for dagens V4-lunsj, og det er en omgang som innledes med to storfavoritter. Vi går ikke mot 7 Radetzky (V4-1), og blir svært overrasket om den taper mot en veldig billig gjeng. ALL IN! De to siste løpene er vidåpne, og i de løpene vil samlebongene slite. Vi skal til lukene med følgende:

V4-1 : 7 Radetzky – Møter «IKKE NOE» i innledningsløpet, og er bare formen sånn noenlunde etter pause, ja, da taper den ikke et løp som dette. Distansen er kun et stort pluss, og trange spor har den taklet tidligere. Taper ikke dette om alt går riktig for seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på denne vinnermaskinen.

V4-2 : 2 Chicharita – Favoritten er motivert, men den er ikke å stole på, og vi gjør derfor et forsøk på å felle den. Chicharita feilet sist, mens den var god til seier nest sist. Av motbud så må 9 Husar Norrgård være aktuell. Er en fersk 4-åring under utvikling, og den fullførte godkjent sist på en meget god tid. Kan få det sydd opp fra sitt fine smygspor, og den skal passes.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 6 Insignia – Skummelt løp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vi prøver oss med en fra dypet her, og gjør det på en hest som har fått to løp i kroppen etter pause. Fullførte meget fint etter litt sene luker sist, og var nok ikke helt bunnskrapt i målgangen. Er kjapp fra start, og her kan det fort bli tet/eventuelt rygg leder. Motstanden er ikke tøff, og den kan altså skrelle.

V4-4 : 4 O’Man Flax – Gikk en sterk sisterunde sist, og på klokken stod det 11 s 1000m. Har en svært fin oppgave foran seg nå, og fra eventuelt tidlig tet er dette hesten å slå. Vår ide i et løp som ellers ikke trenger å være helt lettløst. Beste hesten i feltet er 9 Djokovic, men den stoler vi rett og slett ikke på.