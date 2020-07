Nye godbiter til lunsj

Vi spiller bankerfritt i dagens lunsjomgang! Vi gjør det med spennende bonger! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Lerum tømte V65-lukene på Momarken 21. juli!

Alt av V65-bonger satt på Momarken denne tirsdagen, og det ble nok en herlig opptur for ALLE som tok rygg på undertegnedes V65-bonger. Stasline (2-valg) ble banket på den minste bongen, og holdt altså unna etter et sterkt løp. Den LILLE BONGEN på Kr.216 betalte ut meget fine Kr.3 447,-. På Eksperten ble det levert inn 31 bonger, og naturligvis satt samtlige som de skulle.



Lerum med bra treff i V75-spillet på Sørlandet 18. juli

På Eksperten suste hele 21-andelslag inn i denne V75-omgangen, og det ble en skikkelig opptur for flere av de som tok rygg. Innleveringsprisen på disse andelslagene var fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300), og helt opp til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995). Alle disse andelslagene betalte fra Kr.11 759, og oppover.



Lerum fikset cashen i Bodø 18. juli! Kr.1 944 ble til Kr.18 736!

Tipsflyten fortsetter, og undertegnede serverte igjen meget solide vurderinger. Yuma Kitten (2-valg), Kingofthehill F., og Philip Lyn (2-valg) stod alle først på ranken. Philip Lyn ble banket på den minste bongen, og senket altså dagens tyngste favoritt! Vår største bong til Kr.1 944 satt som den skulle, og betalte ut meget solide Kr.18 736.

Lerum med V5-fest på Sørlandet 17. juli! Kr.1 120 ble til Kr.12 612!

Undertegnede var på hjemmebane denne kvelden, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på den største V5-bongen til Kr.1 120. Den satt nemlig som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.12 612,-. Vi gratulerer de som tok rygg!



Lerum med nye supertips i V64-spillet! Kr.864 ble til Kr.9 569! Du var vel med på moroa på Axevalla 17. juli?

Undertegnede serverte nye meget solide V64-vurderinger, og det meste satt til Axevalla 17. juli. Balsamine Font (17%) innfridde som en banker for de frekke! Bravo Santana (25%) lekte seg som en banker av stål! I finalen stod SKRELLEN Eric The Eel (6-valg / 8%) først, og strålende info ble servert. Vår bong til Kr.864 suste inn, og betalte ut svært fine Kr.9 569,-.

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?

Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen?

Lindesberg står for dagens V4-lunsj fra Sverige, og det er en jevn/spennende omgang vi har foran oss. De helt soleklare bankerne finnes ikke, og vi spiller bankerfritt i jakten på tusenlappene. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 5 Queen Roc – Har gjort to løp for Joakim Elfving, og er på vei mot storformen. Den gikk OK med treningsbalanse nest sist, mens den sist med racerbalanse (skoløs) havnet utvendig leder. Fikk så andre utvendig knappe runden igjen, ble sittende fast på oppløpet, og kom til mål med litt krefter igjen. Da var den altså ute i et forsøk til StoChampionatet, og møtte langt bedre hester enn dette… Går ned en klasse når det gjelder motstand i dette lunsjløpet, og den må være svært spillbar!

V4-2 : 11 Bone Hard Flash – Kom ut etter pause sist, og varslet form direkte. Gikk en råsterk sisterunde, og på klokken stod det 09,3 s 800m. Er en ordentlig bra hest i grunnlaget, og den duger normalt svært godt i et lunsjløp som dette. Vår klare ide.

V4-3 : 9 Love No More – Likte seg ikke på en klinete bane sist, og det løpet velger vi bare å se bort fra. Var meget god når den vant nest sist, og dette er en bra hest i grunnlaget. Møter en ganske overkommelig gjeng nå, og sjansene skal være fine om det bare klaffer litt underveis.

V4-4 : 9 Fantasia Sisu – Dette er en hoppe som har vært herdet mot de beste i årgangen, og den gjør her en spennende start i ny regi. Har meget fin grunnkapasitet, og det skal bli spennende å følge den fremover. Prøves direkte!