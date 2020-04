Nye toppobjekter blir servert i lunsjen fra Sverige

I går ble Riva Renn (7-valg - odds 20,73) servert som en ordentlig lekkerbisken i lunsjen! Da ble det en stor DD-FEST! Nå er nytt snadder jobbet frem! Du tar vel rygg?

Lerum med DD-FEST på Axevalla 1. april - 20 oddser innfridde!

Undertegnede serverte KRUTTSTERKE DD-TIPS på Axevalla 1. april, og det ble en saftig opptur for dem som tok rygg! Steindype Riva Renn (7-valg - odds 20,73) ble servert som en fantastisk ide, og med vår andre tipsener Rackham (DD-1) i boet så ranket vi altså DD på en rekke! DD-oddsen ble saftige 62,83!



Fikk du med deg følgende info:

V4-3 : 6 Rackham – Kommer ut etter pause, og den skal regnes direkte. Har nemlig trent fint i vinter, og dette er en traver som Christoffer Eriksson har store ambisjoner med i år. Har fått et skarpt jobb i kroppen inn mot dette løpet, og den er godt forberedt. Vinner normalt om den leverer i nærheten av sitt beste, og vi iler til med tipsnikken.

V4-4 : 7 Riva Renn – Spurtet meget sterkt etter pause nest sist, og den varslet toppform da. Vi varslet derfor for den sist, men da ble det galopp direkte når den delvis ble sjenert på startsiden. Er utrolig bra de dagene den henger sammen som den skal, den er lynrask fra start, og trives med Stian Eilefsen. Prøves som en helfrekk ide i finalen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Rättvik står for dagens lunsjomgang fra Sverige, og det er en FIN lunsjomgang som venter. Vi har som vanlig jobbet godt med løpene, og funnet frem til et par ordentlig spennende objekter. Ta rygg på følgende:



V4-1 : 3 Valnes Krisse – Har fått to løp i kroppen etter pause, og fullførte klart bra mot to ganske gode hester sist. Her kan det muligens bli gratis tet, og da har den en stor sjanse mot en billig motstand som dette. Vår klare ide. Mye spill vil det komme på 4 Shadows Yankee som var bunnspilt i debuten i fjor. Kim Pedersen ligger dog noe lavt med sin springer, men på ren kapasitet skal den naturligvis med på bongen.

V4-2 : 5 Ajlexes Leif – Har en smellfin oppgave foran seg her, og fra tet kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre. Gikk helt OK etter pause sist, men trengte da løpet etter oppholdet. Ventes kraftig forbedret til dagens oppgave, og nå rykker man også skoene bak på den. Balansemessig er den altså makset. SPILLES! Tungt betrodd blir 1 Fighter Mearas som imponerte noe kolossalt sist. Dette er dog en hest vi overhodet ikke stoler på, og det er bare å sjekke raden så skjønner man hvorfor. Skal med på gardering, men heller ikke noe mer.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V4-3 : 4 Global Wonderful – Var et lekkert skue etter pause sist, og det ble en sikker seier fra tet da. Kom da ut med råsterke rapporter i ryggen etter oppholdet. Her jogger den fort til tet igjen, og siden er dette hesten å slå. Er en veldig motivert favoritt. Velger man å spekulere så er det i første rekke 5 Västerbo Jolene vi frykter. Den vet vi har trent sterkt i vinter, og er dessuten veldig grunnkapabel.

V4-4 : 2 I’m A Keeper – Jevn og spennende finale. Vår ide fullførte klart bra mot TØFF motstand sist, og på klokken stod det 10 s 800m uten at den var helt tom på det. Er kun 4-år, men det er absolutt intet minus når den støter på «gamlingene» i finalen. Er bra fra start, sporet er perfekt, og får bare Leif Witasp til styringen så duger denne i et løp som dette. OBS!