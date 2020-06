Nye utfordringer i Harstad

Svært spennende V65-omgang! Vi jakter med en formtoppet banker! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene fra Harstad i kveld?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Harstad står for kveldens HØYDEPUNKT, og igjen har vi utfordringer å bryne oss på fra banen i nord. 14. juni greide ingen å løse V65-rebusen på denne banen, og også vi måtte nøye oss med 5-riktige. 1. juni greide ingen å løse V5-rebusen, og her greide også vi kun 4-riktige. Når det gjelder kveldens V65-omgang så er heller ikke den veldig lettløst, og igjen kan det gå mot store kroner. 7 Silke Chasmina (V65-4) blir vårt halmstrå og banker i denne omgangen, og vi tror hardt på denne formtoppede hoppen. Gå ikke glipp av følgende godbiter:



V65-1 : 5 Sjøvoll Anna – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og er veldig på riktig vei. Sist var Louise Trudvang uheldig og kjørte oppi foranliggende ekvipasje på første bortre, og galoppen var ikke å unngå. Tapte mye, men kom råsterkt tilbake før den fikk syre ca 300m fra mål. Var god på samme tid i fjor, den er billigere ute nå, og det skal bli spennende å se hva Sigmund Jakobsen får ut av denne. SPILLES!

V65-2 : 5 Altagas – Var veldig fin i debuten, og den fullførte bra uten å bli kjørt ned i kjelleren. Er normalt MYE forbedret med den blåseren i kroppen, og dette er en ung hingst som plutselig kan senke rekorden sin mye. Vår tipsener i et ellers veldig jevnt/åpent oppgjør.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 3 Flynn Boko – Småskummelt løp for eliten, og et løp som er mer vrient enn hva mange tror. Vår ide var ikke langt bak 6 Shocking Icon fra likestart i Harstad 28.09.2019, og er altså 20m billigere ute nå. Formen er noe usikker, men viser den bare litt form så skal den ha en bra sjanse i et løp som dette. OBS!

V65-4 : 7 Silke Chasmina – Ble delvis bortkjørt sist da den ble svært defensivt disponert, og rakk ikke frem i speedoppgjøret til slutt. Vi hadde faktisk 21,3 s 300m på klokken, og den var ikke tom på det. Kommer her ut i et lite felt, og da betyr tilleggene mindre. Har en stor sjanse å runde til seier om den bare blir kjørt med i tide. Revansjedags for kusk og hest? Vi tror det!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 3 Stina Mi – Har funnet superformen nå, og den vant enkelt sist. Har utrolig mye inne, og i dette grunnlaget i Harstad er ikke mange bedre. Kusken, som også er eieren, kjenner hesten sin best, og hun pleier å disponere denne riktig. I en feilfri utgave er sjansene store, og den skal stå først på ranken.

V65-6 : 3 Tanic Plane – Slet med en hovsprekk sist, og det løpet kan man bare glemme. Var meget god nest sist, og formen skal være bra. Sitter fort tidlig i tet her, og da er dette hesten å slå. Vi vil dog ikke ryke på 6 Europa som har skrellform. Gikk meget sterkt etter en grov startgalopp sist, mens den spurtet strålende nest sist. Er ganske grunnkapabel, kraftig på gang i ny regi, og med flyt kan det være duket for en etterlengtet seier.