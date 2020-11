Nye utfordringer i V64-spillet

Bankeren lar seg ikke stoppe? Flere spennende ideer som du vil like infoen på! V64-opptur i vente?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.





Smellene har kommet tett i ukens V64-spill, og ingen skal bli overrasket om det kommer nye overraskelser i kveldens V64-omgang. Når det gjelder kveldens beste banker fra Kalmar så stod valget mellom en frekk, og en favoritt. 7 Västerbo Lexington (V64-2) jogger normalt rundt en overkommelig gjeng, mens vi også tror knallhardt på frekkisen 4 Samson (V64-4). Etter å ha vært i tenkeboksen en stund så "feiget vi ut", og går for et bankerspill på 7 Västerbo Lexington. Er trossalt en langt mer rutinert traver som har møtt tøff motstand gjennom 2020. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 Ultra Bright – En sliten gjeng støter på hverandre i innledningsløpet, men det finnes unntak, og vår soleklare ide er et slikt. Ultra Bright var positiv tredje sist, nest sist, mens det ble galopp sist. Kan ikke få en bedre oppgave når det gjelder motstand, og feilfritt dukker den opp på foto. SPILLES!

V64-2 : 7 Västerbo Lexington – Står på 40m tillegg, men med bare syv hester i feltet betyr tilleggene mye mindre. Her får favoritten gratis kontakt, den er i særklasse best på ren kapasitet, og normalt jogger den rundt en billig gjeng som dette. Har matchet BETYDELIG bedre hester før i år, og kan ikke få et bedre løp når det gjelder mostand. Er en veldig motivert favoritt.

V64-3 : 1 Trix For Free – Skummelt løp hvor en BRED gardering kan vise seg å være smart. Knepent først plasserer vi Trix For Free som «BARE» gjør bra innsatser. Kommer ut mot en svært overkommelig gjeng i kveld, den er sikret et bra opplegg fra sitt fine spor, og blir den bare ikke fast så duger den godt. OBS!

V64-4 : 4 Samson – Var helt overlegen i debuten for Robert Bergh sist, og det uten at den var helt flekkfri i aksjonen sin. Vi er dog klart inne på at Robert Bergh er på vei til å finne ut av denne, og på ren kapasitet er den best. Går en LYS fremtid i møte om den bare får aksjonen å stemme, og vi blir fakta ikke overrasket om dette kan være noe for Derby i 2021. Såpass fin grunnkapasitet har den. Lar seg ikke stoppe mot en overkommelig gjeng?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V64-5 : 3 Precious Lord – Er en brennkvikk sprinter med drømmebetingelser foran seg. Kommer ut etter pause, men har trent sterkt, og Marcus Lindgren er opp på sin springer. Skal gå med sko på alle fire, men det er også den eneste balansen som den har vunnet løp med. Får på seg en BIKE for første gang på lenge, og det vil gjøre den enda kjappere fra start. PASSES mot en ganske billig gjeng!

V64-6 : 11 It’s Time – Har fått seg noen løp i kroppen etter pause, og har funnet formen nå. Ble sittende bom fast sist, og den så fin ut over mål. Kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig, og får den bare litt tempohjelp, ja, da har denne form til å skrelle. PASSES!