Nettavisen kåret til årets E-kommisjonær hos Rikstoto

Nettavisen årets eKommisjonær hos Norsk Rikstoto 2018

Leirvåg mener suksessen bak kåringen av Nettavisen som Årets E-kommisjonær hos Rikstoto skyldes at Nettavisen Sportspill har bevisst valgt en folkelig profil med gratis travtips og grundige analyser.

Nettavisen Sportspill tilbyr gratis travtips hver eneste dag til løp både i Norge og Sverige.



- Våre travtips er basert på grundige og omfattende analyser. I tillegg har vi vært bevisst på at de minste spilleforslagene skal være overkommelige for folk flest. På "Eksperten" har vi andelspriser på kr 50 til alle stevner vi tilbyr andelslag til.

Tips til samtlige norske spill



Nettavisen har tips til samtlige norske V75, V65, V5 og V4-spill, i tillegg til Dagens Dobbel og tips til samtlige V4/V65/V64 og V75-omganger i Sverige som det er tillatt med spill fra Norge til. I tillegg satses det på galopp.

- Vi har alltid tilbud om andeler ned i 50 kroner. Vi synes at alle skal ha et tilbud. Vi har full backing fra toppledelsen i Nettavisen, og vi har tusenvis av lojale kunder som kommer tilbake dag etter dag. I denne bransjen er det slik at man vil være best hele tiden, men sannheten er jo at det går opp og ned, sier Leirvåg.

Treffer ofte



Nettavisen har vært elektronisk kommisjonær for Rikstoto siden 2006 og var en av 15 utvalgte kommisjonærer som ble valgt da andelslagkonseptet Eksperten ble lansert i mars 2013. Nettavisen treffer jevnt og trutt med sine travtips, og det bidrar så klart til populariteten.

Så lett er det å spille på hest



Er du nysgjerrig på hestespill, men vet ikke helt hvordan du skal gjøre det? Travløp kan være svært spennende og gi fine gevinster, men som ny spiller er det ikke alltid så lett å vite forskjell på de ulike spilltypene eller hvordan man skal registrere seg og få levert spill. Nettavisens eksperter forklarer deg hvordan.

Nettavisen tilbyr også gratis tipsbrev på epost.

Redd for å gå glipp av en storgevinst? Bestill abonnement på Nettavisens andelslag Fleruker.