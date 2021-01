Nytt Dalen-show på Leangen

Leangen byr på 10 løp søndag kveld, deriblant en kanonfin internasjonal V65-omgang.

En fantastisk flott søndag står foran oss og den innledes med en herlig V64-omgang fra Bro Park. Det er også Prix d'Amerique søndag og det løpet ser du gratis på Nettavisen, i tillegg ser også både V75-løpene fra Umåker og samtlige ti løp fra Leangen i kveld

Det er jackpot i V75 fra Umåker denne søndagen og her er det 5 129 812 SEK ekstra til fordeling i premiepotten. Leangen skulle opprinnelig hatt V75-omgang lørdag, men denne ble avlyst. Istedenfor er det internasjonal V65-omgang på Leangen søndag kveld.

Du ser 10 løpene fra Leangen i kveld gratis på Nettavisen. Sendingen starter allerede kl 12.15 med Prix d'Amerique og V75 fra Umåker.

Og det er nettopp Leangen det heretter skal handle om i denne artikkelen. Hele 10 løp skal avvikles på Leangen i kveld. De seks første løpene inngår alle i V65-spillet som har spillestopp kl 18.15. V5-spillet innledes i V65-4 og har spillestopp kl 19.15, mens V4-spillet inneholder de fire siste løpene på Leangen i kveld og har spillestopp kl 20.20. Når det gjelder V65-spillet så vil nok mye handle om Dag-Sveinung Dalen. Han sitter opp bak tre av favorittene og kusker da også min banker i V65-5.

Vinner direkte i ny regi?

Det handler om meget kapable 5 Fightforfreedom Ås som i kveld debuterer i regi dyktige Anne Dahlshaug (hun trener også Kvåles Ruin). Den femårige vallaken vant overlegent og overbevisende i sin siste start i regi Frode Hamre på Biri like før jul. Har overlegen kapasitet i forhold til sine konkurrenter i V65-5/DD-1. Det må være snakk om en flott vinnersjanse. 5 Fightfordfreedom Ås blir min V65-banker og bankerspilles også i DD-spillet.

Blekkans Prins får kamp

I V65-1 jakter formsterke 4 Alma Prins sin tredje strake seier sammen med sin trener og kusk Jomar Blekkan. Tekno Odin-sønnen har imponert i seiersløpene, men skal hente 20 meter på formtoppede 1 T.B.'s Trøllgutt og flinke 2 Villmira i kveld. Det trenger ikke bli lett og begge strekhestene er soleklare utfordrere til favoritten Alma Prins i V65-1.

Storfavoritten garderes på de største V65-forslagene

Dag-Sveinung Dalen kommer til å bli tung favoritt med 5 Florentin i V65-2. Den femårige vallaken som trenes av Tor Arne Eggen står med tre strake seire og har imponert. Dalen er nok på tetjakt også i kveld og på de to minste V65-forslagene står Florentin alene. Men 1 Dancer Halbak viste fremgang sist og fra førstespor på strek, er han en klar utfordrer. Tas med på de to største V65-forslagene, mens formsterke 3 Mr Micman tas med på det største.

Skrellbud fra Stensen

V65-3 er det klare garderingsløpet i kveldens V65-omgang. Notorisk ustabile 10 Myr Tøtta blir spillefavoritt og kan selvsagt vinne. Jeg garderer bredt og varsler litt for 1 Kringlers Balder. Denne viste klar fremgang sist og holdt tappert til fjerde tross dødens store deler av løpet. Fra førstespor vil vallaken få et fint løp underveis i kveld og kan ta sin første seier på lenge.

Kan ta sin tredje strake

Også i V65-4/V5-1 sitter Dag-Sveinung Dalen opp bak en stor favoritt. 4 Kvåles Ruin hadde en strålende fjorårssesong med fire seire og 189 000 kr innkjørt. Innledet 2021 med seier på Leangen 4. januar og er den sannsynlige tethesten i løpet. Men var ikke like fin i seiersløpet sist, som i tidligere løp. Formsterke 8 Take It Easy står med to strake seire og imponerte stort i seiersløpet sist etter å ha gått utvendig store deler av løpet. Det blir min favoritt i V65-4/V5-1.

Blekkan vinner V65-6

Jomar Blekkan har hatt en flott start på 2021 og i V65-6 setter han seg opp bak sin kapable stallhest 7 L.J.s Musclemadness. Det har vært mye strul med denne meget kapable Muscle Hill-sønnen, men han var strålende i seiersløpet sist. Ledet hele veien da og er min favoritt i en meget flott V65-finale i kveld.

Kort om V5/V4

V4-spillet innledes i V5-4 i kveld og i det løpet tar Lars Raaum turen med seiersmaskinen 3 Gomnes Faks fra Biri. Den hesten blir min V5-banker og bankerspilles også på de to minste V4-forslagene.



