Nytt Hamre-show på Bjerke

Frode Hamre og hans stallhester har dominert voldsomt den siste måneden. Onsdag har Frode tre gode vinnersjanser, deriblant vår V65-banker.

Vi er vel i gang med en ny strålende trav- og galoppuke. Også denne helgen byr Rikstoto på Super Saturday med internasjonal V75 på Mantorp og ikke minst GULLJACKPOT i V75 på Jarlsberg lørdag kveld. På nasjonaldagen søndag 17. mai er det som vanlig stevne på Øvrevoll med internasjonal V64, men søndagen byr også på Copenhagen Cup og internasjonal V75 fra Charlottenlund.

Onsdagen innledes som vanlig med galopplunsj fra Sverige. Det er Bro Park som er vertskap og her er det både V4 og V5. Onsdag ettermiddag byr så Bjerke på en herlig internasjonal V65-omgang, i tillegg er det internasjonal V4. Onsdag kveld er det V65 Xpress med tre løp fra hhv Jägersro og tre løp fra Solvalla.

Flotte gevinster i V65 på Jarlsberg søndag 10. mai

Det ble flott treff for undertegnedes største V65-forslag (innl. pris kr 1 890 kr) i V65-spillet på Jarlsberg søndag kveld. Storfavoritten 5 Elegant Ima innfridde som banker i V65-1, men både 1 Kjennesgodtut (57,5 prosent) og 7 Moe Tyr (56,4 prosent) sviktet i sine respektive løp. Dermed ble det flotte 13 801 kr i utbetaling. Totalt ble det klaff for seks andelslag på Eksperten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bjerke og onsdagens internasjonale V65-omgang. Her er det spillestopp kl 16.20, mens V4 som innledes i V65-3 har spillestopp kl 17.10. Det er en flott omgang som venter og for n'te gang siden de norske travløpene startet opp igjen, er Frode Hamre min nøkkelkusk. Han kusker min V65-banker og har i tillegg to andre gode vinnersjanser.

Mye bedre forutsetninger i dag

Fireårige 2 Stealth ble spilt til stor favoritt i sin siste start på Jarlsberg til tross for et meget sjanseartet sjuendespor bak bilen på sprint. Hesten kom aldri inn i løpet og fikk ikke med utfallet å gjøre, men avsluttet flott i kulissene. I dag er det andrespor bak bilen og 2100 meter, og det er mye bedre forutsetninger for vallaken som har vunnet tre av seks starter i år. Møter bra motstand, men er veldig bra selv også og Frode Hamre vinner omtrent med alt om dagen. I en vrien V65-omgang blir 2 Stealth min banker i V65-5 og hesten bankerspilles også i DD-spillet.



To hester gjør opp i V65-3/V4-1

Flere av dagens V65-løp er krysskrevende, men i V65-3/V4-1 bør det rekke langt med to hester. Variable 5 Bear Man skal stå som favoritt i løpet. Hesten var kanongod fra som vinner fra dødens nest sist, mens han trakk seg litt fra tet som tung favoritt sist. Da var det 2100 meter. I dag er det sprint og normalt er det tetgaranti. Men 7 Four on the Floor er ingen kasteball og Frode Hamre tror han kan vinne selv fra dødens. De to hestene gjør normalt opp og både i V65 og V4 spiller jeg dobbeltbanker i løpet.



Hop er sugen på mer

Som jeg antydet i min tipsartikkel til tirsdagens V65-omgang på Momarken, så hadde Vidar Hop feite vinnersjanse og Hop innfridde til fulle og vant fire av seks V65-løp i går på Mysen. I dag har han blant annet formsterke 2 Solmyr Arvid i V65-1. Hesten gjorde et kanonløp etter startgalopp på Biri sist og kom tilbake til andreplass. I dag er det 2100 meter, men med den formen hesten viste sist, skal nok det gå bra. Solmyr Arvid er meget kvikk fra start og en trolig tethest. Min favoritt på bekostning av spillefavoritten 1 Valle Grom.

Slipper Ari Potter nå

V65-2 er et løp i DNT's unghestserie for kaldblods treåringer og jeg tror fire hester gjør opp om seieren. 5 Galant ligger an til å bli klar favoritt, men jeg setter 1 Magnat først. Denne debuterte med andreplass bak supertalentet Ari Potter på Biri for drøye tre uker siden. Startet så sent som fredag, også det i et løp der Ari Potter var storfavoritt og vant. Men fredag galopperte Magnat etter 500 meter og tapte mye. Kom bra tilbake i kulissene og gjorde et nytt flott løp. Jeg setter hesten knepent først foran Galant i V65-2.

Banker for de frekke?

V65-4/V4-2 er et herlig spilleløp for kaldblodshester i grunnlag under 800 000 kr. Nytente 9 Mjølner Spik blir min klare favoritt. Åtteåringen som har tatt 11 seire i karrieren, har kun vunnet ett løp de siste årene. Men har vært veldig positiv i sine to siste løp og i motsetning til flere av de andre betrodde i V65-5/V4-3 har hesten vist form i det siste. Jeg tar med både sju og åtte hester på de største V65-forslagene, men Mjølner Spik er mitt klare objekt.

Midtfjelds formsterke hoppe leder hele veien?

Det er meget bra klasse på V65-6/V4-4/DD-2 der en kvartett skiller seg litt ut. 5 Ilenna Bonanza følger normalt bilen og er den klare tetkandidaten i løpet. Midtfjeld-hoppa var lysende i seiersløpet sist og var også strålende toer på Solvalla nest sist. Minuset er at dagens løp er over 2100 meter og med kvalifiserte motstandere i tillegg, nøyer jeg meg med å gi henne tipset.