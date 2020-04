Nytt Hamre-show på Jarlsberg

Gretzy Boko var enorm i sitt siste seiersløp. Tirsdag blir hesten vår V65-banker på Jarlsberg.

Det er en meget hektisk tirsdag vi har foran oss i travsporten. Jarlsberg byr på V65 for tredje dag på rad, men merk at spillestopp i dagens V65 er allerede kl 16.20. Tirsdag kveld er det duket for V64 fra Jägersro og det er også V4 Xpress med to løp fra Axevalla og to løp fra Jägersro.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ukens klart største høydepunkt er uansett lørdagens internasjonale V75-omgang på Åby. Her er det jackpot og hele 29 millioner ekstra i sjuerpotten og det ventes voldsom omsetning. Ellers er det også sesongåpning på Øvrevoll torsdag kveld.

Ellevill V65-fest med Lerum på Färjestad lørdag kveld

Det ble storeslem for Rolf Lerums V65-tips til Färjestad lørdag kveld. Han lanserte 2. valget 10 Lidaz Kratzer i V65-3 som kveldens banker mot omgangens største favoritt 1 Enjoy's Top Gun og spilleforslaget på 432 kr satt som et skudd og betalte tilbake praktfulle 18 676 kr.

I denne artikkelen retter vi nå fokuset mot Jarlsberg travbane og kveldens internasjonale V65-omgang. Merk at V65 har spillestopp allerede kl 16.20 i dag. I tillegg er det V4 som omfatter de fire siste V65-løpene. Her er det spillestopp allerede kl 17.02. Frode Hamre innfridde med min V65-banker på Jarlsberg søndag og også i dag er det Frode Hamre som får min bankertillit.

Imponerte stort sist

Vi skal til V65-5/V4-3/DD-1 og vi snakker om 4 Gretzky Boko. Vallaken har vist knallform i sine fire løp i 2020, og spesielt i seiersløpet sist på Momarken var det stil over hesten. Da sendte Frode Hamre hesten fram i dødens 1200 igjen på meget gode Hands Down. Likevel var Gretzky Boko tøff nok til å feste seiersgrepet midt på oppløpet og gå unna til en meget overbevisende seier. Det har vært full form på Hamre-stallen i månedsvis nå og motstandsmessig er det klart overkommelig i kveld. Jeg går all-inn på 4 Gretzky Boko og bankerspiller både i V65, V4 og DD.

Hamre har mer på lager

Hamre-stallen kan skilte med to gode seiersbud også i V65-1. Både 7 Always A Star og 10 Tiffany Yellow har fine oppgaver foran seg. Frode Hamre velger selv å kuske 10 Tiffany Yellow. Hoppa skuffet vel kanskje litt i fireårssesongen i fjor, selv om hun løp inn over 170 000 kroner. Vant ikke løp på 19 starter da, men var ute i en rekke tøffe årgangsløp. I kveld er det vanlig grunnlagsløp og på papiret er det en perfekt oppgave. Min favoritt i et ujevnt løp der jeg synes fem hester skiller seg klart ut.

Spennende første gang ut for Ødegaard

V65-2 har en stor favoritt i 7 Aner Ikke og Åsbjørn Tengsareid. Hesten er bra den og kan selvsagt vinne, men mitt klare objekt i løpet er 4 Maxey Melanin. Gjør sin første start i regi Knut Arne Ødegaard i kveld og hesten er slett ikke verst. Jeg synes hesten er et klart motbud til den store favoritten.

Ikke gitt at Ingbest vinner

Frode Hamre har en rekke gode vinnersjanser i kveld, men han advarer selv om at elitehesten 9 Ingbest er en favoritt i fare i V65-3/V4-1. Han står på 20 meter tillegg, og det har vist seg en rekke ganger hvor vanskelig det å vinne denne type løp fra tillegg. Det er et svært uoversiktlig løp bak den store favoritten, ikke minst siden det hovedopponenten 8 Sprett Odin har trukket bakspor på strek og at høykapable 6 Stumne Fyr er et stort spørsmålstegn når vi snakker om sprint og voltestart. Løpet er uggent og jeg tar med seks hester på de to største V65-forslagene.

Ny storfavoritt i V65-4/V4-2

Det er flere store favoritter i dagens V65-omgang og 2 Bokli Stjernen kommer nok også til å være blant de største når vi nærmer oss spillestopp. Vallaken var strålende første gang ut i regi Kristine Kvasnes på Biri og det var over 2100 meter. Sprint er neppe noe minus og skikker hesten seg, er det naturligvis en god vinnersjanse. Men hesten har alltid opptrådt litt variabelt og i tillegg støter han på flere gode konkurrenter. Jeg spekulerer og tar med noen hester på gardering.

To hester gjør opp i V65-finalen

Bra klasse er det på V65-6/V4-4, men det er ingen tvil om at tøffingen 5 Allaway G.T. og 9 Moveslikejagger skiller seg over mengden. Allaway G.T. ble offensivt kjørt i sitt siste løp på Färjestad og måtte fire litt fra dødens da de siste hundre metrene. I dag er det trolig tidlig tetkjenning som gjelder og det er snakk om en motivert favoritt. Men årsdebuterende 9 Moveslikejagger er ingen bløff og avsluttet fjoråret med to knallsterke seire. Treningsrapportene er i tillegg strålende. Jeg låser uansett V65-6 på disse to klassehestene.