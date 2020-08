Nytt snadder til lunsj

Weasel W.F. (10-valg) stod først på ranken i mandagens lunsjomgang! Nå er nytt snadder jobbet frem! Du tar vel rygg?

Vi kom ikke i mål under gårsdagens V4-omgang til lunsj, men serverte uansett mandagens STORE GODBIT i denne omgangen. STEINDYPE Weasel W.F. (10-valg) hadde nemlig undertegnede god tro på, og serverte den som en mildt sagt sjokkerende tipsener! Nytt snadder er jobbet frem i dagens lunsjomgang, og nå skal vi til lukene med følgende:

V4-1 : 8 Isabell Trot – Skummelt innledningsløp med FERSKE hopper, og de er som kjent ikke å stole på. Vår ide var bunnsolid i nederlaget sist, og utvikler seg skikkelig fint. Nå rykker man skoene rundt for første gang i karrieren, og det kan fort gi den et ytterligere kick. Smygsporet burde passe bra, og her skal man altså være litt på vakt. Plasseres foran 1 Go Peppergirl som var et lekkert skue sist.

V4-2 : 1 To The Moon Face – Viste nedadgående form før pausen, men tilbake på sitt beste dreier fort dette seg om tet og slutt. Isabella Bergh har kjørt denne fire ganger, og aldri tapt med den. Er formen på plass igjen etter en liten pause så kommer det fort en ny seier, og i dette billige løpet er favoritten veldig motivert.

V4-3 : 5 Rally Gunnar – Blir HARDT betrodd her, men vær litt OBS på at den ikke har levert på slutten, og formen er svært usikker. Kan naturligvis vinne mot en overkommelig gjeng, men dette er ingen banker for oss. 3 Estelle Brodda – Er en BRA hoppe i grunnlaget, og den er veldig billig ute i grunnlaget nå. Debuterer for sin nye trener, og det blir skorykk på alle fire direkte. MÅ PASSES!

V4-4 : 9 Dream Night Palema – Her vil det bli laddet KNALLHARDT fra hester i første rekke, og det kan bli veldig riktig å komme bakfra med sparte krefter. Vår ide har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og gikk PIGG i mål med krefter igjen på tanken sist. Til denne starten rykker man skoene foran, og fester dessuten på en BIKE for første gang i karrieren. SE OPP!