Odd Herakles jakter verdensrekorden i V64-innledningen

Odd Herakles kamp mot klokken! Flere objekter som går helt i glemmeboken! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V64-vurderinger i kveld?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Vi har en sportslig og spillmessig HØYINTERESSANT kveld foran oss, og dette er noe vi virkelig gleder oss til. Allerede i V64-1 skal Odd Herakles prøve seg på verdensrekorden til Järvsöfaks, og med nydelige forhold kan dette kanskje gå. Dette er naturligvis kveldens beste banker. Ellers er det svært jevne oppgjør denne kvelden, og det vil overraske oss om det ikke kommer en skrell eller to.

Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Odd Herakles – Dette er altså en ELITESPRINT hvor Odd Herakles skal prøve å ta verdensrekorden til Järvsöfaks (17,9), og her vil det gå unna. Værmessig ser det helt perfekt ut med rolig vind, og en temperatur på rundt 20 grader. Odd Herakles blir maksimalt rigget til, og i kveld blir det uten sko på alle fire. Kontio opp, og han pleier ikke å holde igjen. Leder rundt om, og tiden blir?

V64-2 : 9 Noble Boy – Ble det galopp for sist, mens den var klart bra i nederlaget mot tøffingen Testa Di Cavolo nest sist. Er på riktig vei i nygammel regi, den har fin grunnkapasitet, og duger i et løp som dette om det bare klaffer litt på veien. Prøves som en helfrekk tipsener i et jevnt/fint løp.

V64-3 : 1 Järvsö Majlis – Tet og slutt? Det kan fort være melodien her, men vær OBS på at den var særdeles dum i galoppen sist, og det var heller ikke mange dagene siden… Grei tipsener, men ikke en tipsener som vi tør å stå alene med. 2 Tåga Viktor – Ble det delvis feil for sist når den ble hengt opp innledningsvis. Fullførte fint tilslutt, og var vel heller ikke helt bunnskrapt. Står riktig til på strek nå, og vi plukker den tidlig på som en mulig skrell.

V64-4 : 9 New Young – Har kun en helt OK rad, og den ser ikke ut til å bli veldig mye spilt her. Vær dog litt OBS på at den varslet superform sist, og kom voldsomt tilbake etter å ha blitt grovt hindret på siste bortre. Vår klokke viste da 12,5 s 500m med krefter igjen. Står i et spennende smygspor nå, og med tempo duger den i et løp som dette. KAN SKRELLE!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 9 Bally T.N. – Holdt heroisk fra tet mot tøff motstand sist, og varslet form direkte for Stall Frick. Er normalt ytterligere forbedret til denne oppgaven, og nå rykker man skoene på alle fire samt at man fester på en BIKE. Motstanden er den riktige, og skulle den være ytterligere forbedret fra sist så kan den overraske. Vår ide i et ellers veldig jevnt løp.

V64-6 : 5 Vivacious Allie – Har vært tøft matchet mot knallgode hopper, og har ikke helt strukket til der. Nå er den billigere ute, den er veldig kjapp fra start, og dette kan opplagt dreie seg om tidlig tet og slutt. Kan neppe få et veldig mye finere løp enn dette, og favoritten føler vi er svært motivert.