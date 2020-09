Ohlsson fikser V64-cashen fra Örebro

Bankeren likte vi skarpt sist! To mulige supersjokk - denne infoen går du ikke glipp av! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene i kveld?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus - Kr.240 ble til Kr.41 551!

Det meste satt på Forus 25. august, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse).

Örebro byr på en FLOTT V64-omgang i kveld, og vi har jobbet frem flere frekke objekter som du garantert vil like infoen på. Bankeren som vi landet på tror vi IKKE taper om alt går riktig for seg, og vi kan ikke spekulere mot 3 Get Ready On Tour i finalen. Sitter tidlig i tet, og siden er løpet over. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 Havana Boko – Tok en MEGET SOLID seier sist, og vi lot oss imponere av den da. Banen den dagen var ikke helt lettsprunget, og tiden må sees som knallgod på en slik bane. Har en BRA sjanse om den leverer slik igjen. 8 Svecak Palema – Har vi dog respekt for, og denne har blitt matchet i tøffere omgivelser enn dette. Er veldig bra på sitt beste, og klaffer det bare litt fra tillegget så duger den godt. Motbudet!

V64-2 : 2 Mahiki Beach – Dette er en stor/fin hoppe som utvikler seg sterkt for tiden. Gikk 12,8 s 800m fra dødens sist, og imponerte noe kolossalt. Det så nesten ut som den kun jogget da. Har normalt en STOR sjanse uansett om den må trave i dødens her, og dette er en favoritt som vi tror MYE på.

V64-3 : 11 Addiction – Er betydelig bedre enn raden, og har form å skrelle i et løp som dette. Den ble sittende fast på en 13-tid mot ganske gode hester nest sist, mens den sist spurtet sterkt, og kom til mål med krefter igjen. Klaffer det bare litt på veien så kan det endelig være duket. MÅ MED PÅ ALT!

V64-4 : 13 Myrsjös Tornado – Etter et løp på Romme 14.02.2020 skrev vi : PASSES NÅR SKOENE RYKKES! Det gjorde man etter pause nest sist (foran), og da gikk den et meget solid løp etter tidlig galopp (13,5/1900m). Feilet også tidlig sist, men var igjen meget god etter galoppen. Har i begge disse løpene stått i trange spor i volten, mens det nå er snakk om AUTO, og det burde være et pluss. Kan storskrelle om den bare ikke finner på noe tull, og skal passes i et løp som dette.

V64-5 : 6 In Line Tooma – Ble veldig hardt betrodd sist, men dette advarte vi mot da kusken som kjørte er svak, og det fikk vi nok et bevis på da. Nå er det imidlertid opp med Jepson, og det liker vi skarpt. Han har et svært godt tak på denne, og vi er klart inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. På sitt beste blir den umulig enkel å fange, og den er spillbar.

V64-6 : 3 Get Ready On Tour – Har et straffespark foran seg i finalen, og dette er kveldens i særklasse beste banker. Vant utrolig enkelt i debuten for Stenströmer, og hadde et «tonn» igjen over mål. Har ingen problemer med distansen i kveld, den får normalt tet, og vi ser ikke helt hvordan den skal kunne tape et løp som dette. ALL IN!