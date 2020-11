Oleg fikser V65-kronene på Momarken

Bankeren vet ikke hvordan det er å tape! Smellfrekt objekt i DD-spillet! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger til løpene på Momarken?

Lerum med V65-suksess på Biri 30. oktober

Undertegnede kom dessverre ikke i mål på de flate bongene denne fredagen, men det store systemet (10 andeler a Kr.400) satt som det skulle. Utbetalingen stoppet på SOLIDE Kr.37 322.



Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.



Kjempefest på Bjerke

Det var dobbel jackpot på Bjerke i V75 onsdag kveld. Fire favoritter vant i de fire siste avdelingene, men i V75-1 sviktet storfavoritten 11 Lesja Tara og dermed ble det ikke så verst utbetaling. Vårt spilleforslag med innl.pris på kr 450 satt som det skulle og betalte tilbake pene 3 667 kr. Totalt ble det sju rette for hele 63 andelslag på Eksperten. Totalt ble ca 250 000 kr innspilt og Nettavisen omsatte for ca 82 000 kr på Eksperten.

Vi kan ikke spekulere mot 10 Rittmester Hill (V65-2) som har imponert veldig i begge de løpene den har gjort. Er helt overlegen på ren kapasitet, og skikker den seg så skal det ikke være snakk om saken. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Spang Stilig – Var OK i nederlaget sist, og noterte seg også for en fin tid. Blir knallhardt betrodd i innledningsløpet, men hvordan er det egentlig med vinnerviljen til denne? Har ikke vunnet løp på flere år, og sist den hadde fremspor bak bilen kunne den ikke åpne. Grei favoritt i billige omgivelser, men det er ingen hest vi ønsker å anbefale som et bankerspill.

V65-2 : 10 Rittmester Hill – Ser ut som et ordentlig stort løfte, og med tanke på at den er kommet sent i gang vil man ha mye å glede seg til i årene som kommer. Nå har kroppen fått vokse som den skal, og da minsker også skadefrekvensen. Jogget 15,2/2100ma fra dødens sist, og så vel ikke helt tom ut over mål. Møter ikke noen som kan skremme her, og finner den bare ikke på noe tull så tror vi ikke den taper. ALL IN!

V65-3 : 7 Quality Princess – Spurtet bra sist, og bekreftet sin fine form. Møtte 8 Embakasi Sun 26. august, og var da 15m foran den i mål. Når vi la ut dette tipset så var Embakasi Sun favoritt… Quality Princess jakter sin første seier, og i et svært billig løp som dette kan den komme. SPILLES!

V65-4 : 12 Veels Pålle – Småskummelt løp med urutinerte «kaldinger», og ingen skal bli overrasket om det skreller til i et løp som dette. Vår ide er på riktig vei, og gikk bra etter galopp og en ganske drøy reise sist. Knut Arne Ødegaard skal gjøre ytterligere noen endringer på sin springer til denne starten, og håper at det slår heldig ut. Kjemper normalt om seieren om den bare skikker seg. Settes knepent først.

V65-5 : 4 Montdore – Ble det feil for sist, men travet altså 13,6/2640ma. Gangen før spurtet den fint, og var positivt. Kan ikke få et bedre løp motstandsmessig, den står i et bra spor, og burde kjempe om seieren her.

V65-6 : 1 Jentefuten – Nå har Heidi Moen fått bruke ytterligere litt tid på denne, og på ren kapasitet/fart så duger den i massevis i et løp som dette. Var dessuten god på samme tid i fjor, og den trives på høsten. Er sikret et bra opplegg fra et fint spor, og vi må bare varsle for denne frekkisen. Hadde faktisk kun 3,3% av innsatsene på seg når vi la ut tipset.