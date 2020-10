Oliver skal fikse galoppcashen på Klampenborg

Oliver Wilson rader opp med seire på Klampenborg. Lørdag rir han vår V4 og V5-banker.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen på Biri med en rekke storløp og mange millioner i premiepotten som er lørdagens klare sportslige og spillemessige høydepunkt. Men det skjer spennende ting på andre baner også. På danske Klampenborg er det duket for en herlig galopplørdag med både V4 og V5 på menyen. Og lørdag kveld er det duket for en flott V65-omgang i Harstad.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Klampenborg. Her er det V4 først med spillestopp kl 12.45. V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.35.

Store penger på gang?

Lørdagens løp på Klampenborg er ikke det vi vil kalle en stordag. Banens svakere hester, og dem er det mange av, kommer ut i til dels store felter. Vi har falt ned på 7 Flambeau Rouge i V4-3/V5-1. Det er en ytterst lovende toåring, som etter en sterk debut bør vinne nå. Hun blir banker fullt ut i V5, men på V4 tar vi med 9 Good Fortune på det aller største forslaget.

I V4 tror vi ellers det går an å gå litt ned i V4-1. Her har vi gått litt på trenernes uttalelser, da mange av hestene er urutinerte. I V4-2 trener Brian Wilson hele fire av hestene. Han gir 6 Royal Zem og 8 Sena et klart pre, og det får betydning for våre valg.

I V5 måtte vi begrense oss i flere løp tross banker i innledningen. De hardeste kuttene måtte vi gjøre i V5-4. 8 Go Go Dancer var meget god i debuten, mens 9 Red Cheek Fox nå har en bedre distanse enn sist og vi står på disse to på tre av fire V5-forslag.

Oliver Wilson og Jacob Johansen har en knallhard dyst om å bli årets champion på Klampenborg. Begge har flere fine sjanser på lørdag. Wilson rir blant annet 7 Flambeau Rouge i V4-3/V5-1