Oliver Wilson fikser galoppcashen

Oliver Wilson har en rekke spennende oppsitt i lørdagens galopplunsj på danske Klampenborg.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen med Gulljackpot på Leangen som er lørdagens klare sportslige og spillemessigehøydepunkt. Men det skjer mer denne lørdagen og før V75-1 settes i gang på Leangen, er det også duket for en flott galopplunsj på danske Klampenborg. Her er det både V4 og V5 på menyen. V4 har spillestopp kl 12.45, mens en helt egen V5-omgang har spillestopp kl 14.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er ganske brukbare felt til løpene på Klampenborg lørdag. Det skal etter prognosene komme en hel del regn, og vi håper å ha et par luringer som liker det danskene kaller "lidt at træde i".

Dobbeltbanker i V4-4

I V4 går vi tynt i V4-4. Dette løpet er St Leger, årets siste klassiker i Danmark. Vi mener bestemt at løpet bør stå mellom 4 Malekha og 6 Ready Teddy. Sistnevnte vant Dansk Derby, mens Malekha ble tredje. Nå setter vi Malekha først, da vi tror tung bane og 2800 meter passer henne perfekt.

Klar bankerkandidat i V5-3

I V5 var vi lenge inne på å gå fullt og helt inn for 1 Margrethe og Oliver Wilson i V5-3. I dette hoppeløpet støter hun ikke på noen stjerner, men trener Søren Jensen advarte mot at hun ikke har vært som best når det har regnet mye. Derfor garderer vi med 6 My Little Sister på de to største V5-forslagene. Hun har vist fin fremgang og er en av få som vi tror håndterer distansen.

Apopos nedbør, vi har funnet frem til et objekt som virker spennende. 5 Frost i V5-2 har ikke hatt mye å vise til i år. Men høsten har alltid vært hans årstid, og han elsker å løpe når det skvetter vann rundt hestene. Også 3 Tumbling Dice i samme løp har samme egenskap,og lørdag håper og tror vi at de vil slå til.