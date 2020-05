Oliver Wilson har V4-bankeren på Klampenborg

Spillemessig er det en høyinteressant lørdag på Klampenborg både i V4 og V5.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en herlig trav- og galopphelg foran oss med Super Saturday som helgens soleklare høydepunkt. Internasjonal V75 med jackpot i Gävle med 29 millioner ekstra i sjuerpotten og lørdag kveld med norsk V75 fra Bergen travpark. Kommende søndag er det også jackpot i V75 fra Lindesberg med 4 116 231 SEK ekstra i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I tillegg til det er V75 fra både Sverige og Norge lørdag, er det også galopp og Bjerkelunsj på menyen. Klampenborg byr på både V4 og V5-galopp fra, mens Bjerke byr på seks løp og både V5 og V4. V5 er først ute her med spillestopp kl 12.30.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Klampenborg og også her er det både V4 og V5 på menyen. Her er det dog først V4 med spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 14.00.

Krevende på Klampenborg

Galoppløpene på Klampenborg lørdag er av det krevende slaget. I V4-1 går vi for 6 Granello på de flate bongene. Det er et løp for treåringer som aldri har vunnet, og trener Marc Stott har høye tanker om sin debutant. For å få med en del streker i de øvrige avdelingene, valgte vi å ta et standpunkt og bankerspilles således 6 Granello i V4-1.

V5-spillet er heller ikke enkelt, og det kan bli en riktig god utbetaling. I V5-2 har vi funnet et objekt som ser spennende ut. 10 Red Cheek Fox var nokså svak på Jägersro i fjor, men motstanden var riktignok god. I årsdebuten for tre uker siden, var hun god mot klart bedre hester enn hun møter nå. Med Per-Anders Gråberg tror vi hun kan legge dette feltet på rygg. Vi lar 10 Red Cheek Fox stå alene på de to minste V5-forslagene.



