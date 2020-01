Østre har V64-bankeren på Momarken

Høykapable Global U. Neverknow har et gaveløp foran seg i V65-4 på Momarken i kveld. Feilfritt skal det ikke være snakk om saken.

Det nærmer seg helgens store høydepunkt på travfronten. Lørdag er det V75 med GULLJACKPOT på Bjerke og det er en herlig V75-omgang som venter. Før den tid skal vi dog gjennom en innholdsrik fredag. Denne innledes med V65-lunsj fra Eskilstuna. Fredag kveld er det uvanlig V65 på Momarken (ikke ofte Momarken har travkjøring på en fredag) og vi skal også ha V64-omgang fra Bergsåker i Sverige.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Momarken og V65. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55, mens V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.05. Det er ingen lettløst V65-omgang på Momarken fredag, og bankeralternativene står ikke i kø. Jeg fant min banker i V65-4.

Ikke snakk om saken feilfritt

V65-4/V5-1 er et varmblodsløp stengt på 200 startpoeng og det er voltestart. 3 Global U.Neverknow er i særklasse den beste hesten og vallaken holder fin V75-klasse på sitt beste. Kommer nå ut etter tre måneders pause og trener meget fint i følge sin trener og kusk Ole Johan Østre. Voltestart er dog et usikkerhetsmoment, men hesten får leiehjelp i volten. Er sine konkurrenter totalg overlegen og Østre hesten sånn noenlunde avgårde fra start, skal det normalt ikke være snakk om saken. 3 Global U.Neverknow blir min V65-banker på Momarken fredag og bankerspilles også i V5-spillet.



Tre hester gjør opp i V65-1

Ole Johan Østre har favoritten også i V65-1 i form av 2 Almond Paste som leverte et meget fint inntrykk i norgesdebuten og vant lett fra dødens da. Men møter bedre hester nå, og er 10 Alice Road like god som i seiersløpet sist på Bjerke, er det en soleklar utfordrer. I tillegg er det flott kapasitet i 8 Likeit Or Leavit. De tre hestene gjør normalt opp om seieren i V65-1.

Spennende debut i Midtfjeld-regi

Også i V65-2 synes jeg tre hester skiller seg noe ut. 9 Golden Vici viste flotte takter i flere løp som treåring, men vant ingen løp. Fredag debuterer fireåringen for Per Oleg Midtfjeld og han fornøyd med det hesten har vist i trening. Møter klart overkommelig motstand i V65-2 og blir min favoritt.

Har Killingmo tryllet igjen?

V65-3 er et uoversiktlig løp for kaldblodshester i lavt grunnlag. 9 Talent Ø.K. debuterer i regi Erik Killingmo og han har hatt hesten i noen måneder. Det kan være en klink vinner på direkten og hesten blir da også favorittspilt i løpet. Men løpet ser ellers åpent ut og jeg tar med åtte hester på det største V65-forslaget.

Dokumentert form og står fint til

V65-5/DD-1 er et flott kaldblodsløp for hester i mellomklassen. 2 Gomnes Hans T. står best til av de mest betrodde og har også dokumentert form. Var solid i seiersløpet på Jarlsberg nest sist og avsluttet også veldig fint til tredje sist. I en spennende DD-omgang, blir 2 Gomnes Hans T. min DD-banker.



Windy hele veien?

V65-6 bærer navnet Momarkens jubileumsløp og er for varmblodshester med grunnlag under 725 000. 2 Windy Ammik er ei hoppe det ikke er lett å regne på. Har startet lite de siste sesongene, men toppnivået er høyt. Fra et perfekt andrespor bak bilen, kan det være ledelse hele veien fredag. Motivert favoritt, men jeg velger å ta med noen garderingshester.