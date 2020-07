Oviken byr på superlunsj

Herlig V4-lunsj fra 800m-banen Oviken. Vi byr på oppdaterte V4-vurderinger, og varsler blant annet for en frekkis fra Norge...

Oviken byr på en spennende V4-lunsj tirsdag, og dette er en lunsjomgang som vi gleder oss til. Om denne banen er det viktig å huske på at oppløpet er på kun 140m, og det er derfor aldri feil å være med i fremste rekke direkte. Vi skal til lukene med følgende:

V4-1 : 9 Elsås Storm – Utvikler seg fint, og var bra til seier etter en avslutning i 27-fart sist. Her er det svært billig i mot, og oppfører den seg, ja, da skal sjansene være gode. 2 Pilas Dunder – Var fin i comebacket sist, og fullførte bra på en OK tid. Har garantert gått MYE frem med det løpet i kroppen, og skal passes som for lite spilt.

V4-2 : 7 Foppa Sisu – Løste enormt fra tillegget sist, og kom frem i andre utvendig/dødens. Gikk i nærkamp med vinneren, og fullførte meget bra. Her blir det normalt TET, og da skal det en god hest til for å plukke den ned. Er en banker for de frekke!

V4-3 : 6 Happy Confess – Suser til tet, og siden er dette hesten å slå? Den galopperte riktignok sist, men nest sist fullførte den bra mot tøff motstand over 2640mv. Blir solid kuskeplusset med Mats Djuse nå, og mot en overkommelig gjeng er vi på vakt. SPILLES!

V4-4 : 10 Storm Teddy – Har ikke vært som best i år, men vi regner med at den er godt forberedt etter pause, og at man ikke tar turen fra Trondheim uten ambisjoner. Dette er en ordentlig flott 5-åring som er god nok til å blåse rundt en gjeng som dette. Sporet burde passe perfekt, og vi tror på en bra sjanse om den bare viser litt form etter oppholdet.