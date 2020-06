Øvrevollfest med Nathalie Mortensen

Det er en herlig meny på Øvrevoll i kveld og både internasjonal V5 og V4.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fantastisk trav- og galopphelg nærmer seg når Bjerke til helgen byr på Oslo Grand Prix og storstilt V75-omgang søndag. Lørdag er det V75-finaler med GULLJACKPOT på Bjerke, mens det lørdag kveld er internasjonal V75 i Boden med 72 millioner i premiepotten. Søndag er det i tillegg en strålende V64-omgang på Bro Park med DOBBEL JACKPOT og hele 1 143 653 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag. Som innledes med V4-lunsj i Rättvik. Torsdag ettermiddag er det internasjonal V65-omgang på Bergen travpark med jackpot og 262 809 kr ekstra i sekserpotten. Øvrevoll byr på så på en både internsjonal V5 og V4. Til sist venter det en flott V64-omgang fra Åby i kveld.

Det ble alt annet enn lettløst i søndagens jackpotomgang i V64-spillet på Jägersro og ingen spillere maktet seks rette. Heller ikke i V4-spillet ble det lettløst og kun 15 bonger kom helskinnet gjennom. En av dem var vårt systemspill på Eksperten

Strålende systemklaff i V4 på Jägersro søndag 7. juni

Med singel utgang på 2 valget 4 Eyes Wide Shut ble det strålende klaff for vårt V4-system på Eksperten som hadde en innl.pris på kr 2 915 (fire andeler a kr 750) søndag. Med 9. valget 10 Zamson Zaid som vinner i V4-4, ble det herlige 30 578 kr i utbetaling for fire rette.

I denne artikkelen skal det heretter handle om torsdagens løp på Øvrevoll galoppbane. Det er både V5 og V4 på menyen. V5 er først ut med spillestopp kl 18.30, mens V4-spillet som innledes i V5-3 har spillestopp kl 19.20.

Større feltet og flotte løp

Større felter og ganske spennende spilleløp på Øvrevoll i kveld. Særlig er de to DD-løpene med 11 og 12 hester til start krevende. Aller tøffest virker V5-5/V4-3/ DD-2, enormt vrien. Her er det i grunnen ingen som fortjener å gå til topps. verken klasse eller form er på topp.

Dobbeltbanker fra Sverige i V5

Annette Stjernstrand og datteren Nathalie Mortensen har kjempeform på stallen. I V5-2 har de duoen 2 Backcountry og 1 Barny på plass. Vi er muligens litt frekke her, men synes denne duoen ser sterke ut og låser V5-2 på denne duoen.

Gode sjanser for Petersen

I V5-1 kommer Niels Petersen med to debutanter, 5 Possession og 4 Native Star. De møter et nokså begrenset selskap i dette maidenløpet, og ut fra erfaring tror vi en i duoen kan vinne på klassen. Interessant blir det også å se andelshesten 6 Fifty Shares. Var svak på åpningsdagen, er nok en del forbedret nå og tas også med på samtlige V5-forslag.

I V5-4/V4-2 og DD-1 sto det sist mellom 11 All My Lovin og 6 Chivas. Sjansene ser gode ut igjen, og vi tror begge er med på målfotoet. I DD-spillet bankerspiller vi 11 All My Lovin.



I V4-finalen tror vi mye på 4 Queen of Skara. Hest i form med den beste rytteren, det låter bra. James Fitzmaurice jobber for Niels Petersen, og han skryter mye av sin nykommer. Forrige torsdag red han Silver Dalen til seier etter et godt ritt. Vi bankerspiller 4 Queen of Skara på de to minste V4-forslagene.



På de to største V4-forslagene synes vi 6 Skyhawk står nærmest. Ingrid Vik er en fersk amatør med bred erfaring fra ponniløp.