Øystein Tjomsland tar storeslem på Bjerke

Bjerke byr på klasseløpskvalifiseringer denne onsdagen. Alle 13 løpene ser du gratis på Nettavisen.

Det er en helt eventyrlig travuke vi er igang med. Onsdag innledes V86 Super Days. Med løp på hhv Solvalla og Åby. Torsdag er det V86 på Bollnäs/Ørebro, og fredag er det Bergsåker og Bjerke. De tre siste omgangene av V86 Super Days går mandag, tirsdag og onsdag i neste uke. Bjerke er i sving både onsdag, torsdag og fredag denne uken med kvalifiseringer til Klasseløpshelgen. Det er V75 på Bergen travpark kommende lørdag og søndag er det internasjonal V75 på Charlottenlund.

Se onsdagens løp fra Bjerke og onsdagens V86 fra Åby og Solvalla gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 15.00

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V86 Super Days innledes altså onsdag med fire løp på Åby og fire løp på Solvalla. I tillegg er det første dag ut med kvalifiseringer til Klasseløpshelgen på Bjerke og hele 13 løp skal avvikles på Bjerke. Her er det både V65, V5 og V4. Men aller først på onsdagen, er det en meget fin lunsgalopp på Jägersro.

Les mer om V86 Super Days ved å klikke på denne lenken

Tirsdag var det V75 på Jägersro og det var jackpotomgang i V65-spillet på Forus. Rolf Lerum hadde en enorm kveld på Forus og tok kraftig for seg både i V65 og V5.

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus i går! Enorme kr 665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til kr 432 betalte ut kr 29 540, mens V5 bongen til kr 240 betalte ut kr 41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halve kassen), og de betalte ut som følger:

* Ett andelslag (fire andeler a kr 750) betalte ut kr 33 523

* To andelslag (fire andeler a kr 500) betalte ut kr 32 385

* Tre andelslag (fire andeler a kr 300) betalte ut kr 31 816,-.

* Tre andelslag (fem andeler a kr 200 / fire andeler a kr 250) betalte ut kr 31 247

* Ti andelslag (ti andeler a kr 50 /fem andeler a kr 101/fire andeler a kr 125) betalte ut kr 29 540



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten (ti andeler a kr 50/fire andeler a kr 125), og disse betalte ut kr 41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for kr 19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable kr 665 984!

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bjerke. Hele 13 løp skal avvikles i i løpet av ettermiddagen/kvelden. Det er tre kvalifiseringsløp til Hoppederby for kaldblodshester, det er tre kvalifiseringsløp til Hoppekriteriet for varmblods, det er fire kvalifiseringsløp til Kriteriet for varmblods og kvelden avsluttes med tre kvalifseringsløp til kaldblodsderbyet.

Det er både V5, V4 og V65 på menyen. V5 er først ut med spillestopp allerede kl 15.40.

V4-spillet innledes i V5-4 og har spillestopp kl 16.50.

Mens V65-spillet som inneholder seks helt egne løp, har spillestopp kl 18.20. Det er internasjonalt spill til både V4, V5 og V65. Vi konsentrerer oss om V65 i denne artikkelen og i og med at det er store favoritter på farten i de fleste løpene i kveld, lanserer vi samlebonger både i V65, V5 og V4.

Tjomsland med en bråte vinnersjanser

Øysten Tjomsland gjorde omtrent rent bord i både Derby og Kriteriet i Sverige tidligere i sommer, og han ankommer hovedstaden med et lass av favoritter i kveld. To av mine tre V65-bankere kommer fra hans stall.

Den svenske Derbyvinneren 2 Havglimt blir enorm favoritt i V65-4 og normalt er det snakk om en klink vinner. Var fantastisk i både kvalifisering og finale av det svenske Derbyet og er normalt sine konkurrenter helt overlegen i V65-4.

Misset Svensk Derby - misser ikke i kveld

På forhånd var 3 Grisle Odin G.L. den største favoritten til stall Tjomsland til det svenske derbyet. Men seiersmaskinen galopperte hemningsløst fra start i sitt kvalifiseringsløp da og ble disket. I kveld skal unntakshesten kvale til det norske derbyet og han møter hester han normalt er helt overlegen mot. 3 Grisle Odin G.L. blir min andre V65-banker i kveld i V65-5 og bankes også i DD-spillet.



Rorgemoen har Derbyfavoritten blant varmblodsene

V65-spillet innledes med tre kvalifiseringsløp til varmblodsderby og før kveldens løp, er det Henry Rorgemoens Custom Cheval som er den største favoritten. Hesten blir veldig stor favoritt i V65-1 og skikker hesten seg, må det dreie seg om en topp vinnersjanse. Var strålende vinner av Biri oppdretningsløp nest sist og solid også sist på Åby. Møter konkurrenter han normalt slår greit. Jeg bruker 5 Custom Cheval med Svein Ove Wassberg som kusk som min tredje V65-banker på Bjerke i kveld.

I de tre øvrige V65-løpene er det også klare favoritter på farten, og spillmessig er det vrient når det er kvalifiseringsløp til Klasseløpshelgen. I V65-2 er 1 King Di Jesolo en motivert favoritt, men heller ikke mer. 5 Magic Talisman leverer solide løp hver gang og oppkomlingen 6 Mr. Chocolate er en klar plussvariant. Fra Sverige er det litt vanskelig å sette inn 8 Henri Sisu fra et kinkig åttendespor bak bilen, men normalt er Uhrberg-hesten med i seiersstriden her.

Hvor bra er Kræsj?

I V65-3 sitter stall Gundersen på flere av favorittene. Pappa Geir Vegard blir stor favoritt med 8 Cicero T.G., men åttendespor trekker ikke opp. Gikk solid i Biri Oppdretningsløp sist, men måtte nøye seg med tredje fra dødens. Ferske 2 Kræsj gjorde en solid debut på Jarlsberg for en drøy uke siden. Er fersk i denne sammenhengen, men stall Gundersen tar ikke en hest ut i Derbykval for moro skyld. 4 Thai Targyrian var fjerde i Biri oppdretningsløp og var da ute av taktene 350 igjen. Står bra til i løpet og er en vinnerkandidat. Thomas Uhrberg har ikke hatt tur i sportrekningen med sine hester, men 10 Flirting Diamond skal også sees med vinnersjanse.

Denne kan Tjomsland tape med

Den godeste Øystein Tjomsland har favoritten i alle tre kvalifiseringsløpene til kaldblodsderby. Nevnte Havglimt i V65-4 og Grisle Odin G.L. i V65-5 og 4 Grisleprinsen G.L. i V65-6. Men jeg er ikke like sikker på at Tjomsland innfrir med denne. Hesten var strålende toer i det svenske Derbyet, men han ble klart slått av 9 Järvsö Elling i kvalifiseringen. I tillegg blir det spennende å se kapasitetshesten 1 Troll Sterk Viking mot disse og 10 Voje Piril er løpets store outsider. Kanskje har Øverdal-gutta fått denne i perfekt skikk til kvalifiseringen.

Det er med andre ord fare for mange favorittseire på Bjerke i kveld og derfor blir det samlebonger i alle V-spillene.