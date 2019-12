På date med Høitomt

Date Night er sterk og tøff og har fått det beste sporet av de mest betrodde i V65-finalen på Jarlsberg søndag. Vi tror det blir avgjørende.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

3 Date Night (V65-6) tok en sterk seier fra dødens i norgesdebuten i Drammen for snart èn måned tilbake og imponerte da. Fullførte bra til tredje i et langløp på Bjerke sist også og har vist seg som en sterk og tøff type som tåler å gjøre litt selv underveis i løpene. Har trukket det beste sporet av de antatt beste i løpet og bør ha en god vinnersjanse i dette selskapet. Vår hovedbanker i kveld.

10 Per B. (V65-1) er ikke helt til å stole på og noe sikkert kort er det ikke, men feilfritt er han som alltid aktuell. Dette er en skikkelig tøffing som tok en sterk seier sist og som er høyaktuell feilfritt. Motivert favoritt i løpet.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

9 Unfinished Bizniz (V65-2) vant to løp i fjor, men venter fortsatt på sin første fulltreffer for året. 4-års hoppa fullførte bra som annen bak gode Norah As i sin siste start i Drammen 11/12 og kan fort få det meste av løpet sydd opp herfra. Et tidlig kryss.

1 G.G.Anna (V65-4) har innledet karrieren med to strake seire og skal i følge trener Erik Killingmo ha et par sekunder inne sammenlignet med i seiersløpene på Momarken og Bjerke tidligere i desember. Hoppa er rask fra start og står innbydende til og selv om hun møter noen skarpskodde konkurrenter denne gang, blir hun vår banker på de minste systemene i V65. På de to største forslagene, samt V5, tar vi oss råd til å dekke opp.

8 Allaway G.T. (V65-5) gjør en veldig spennende start etter over ett års pause. 6-åringen imponerte tidvis stort i flere av seiersløpene i fjor og har som kjent veldig stor kapasitet. At han er feltets beste hest er vi ikke i tvil om, men fra spor åtte etter så lang pause blir det nok ganske sikkert et forsiktig opplegg første gang ut. Må uansett regnes med litt sjanse på sin store kapasitet. Motstanden er passende.

