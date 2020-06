Pål Buer i hetluften på hjemmebanen i kveldens V65

Hjemmetrener Pål Buer har en rekke flotte vinnersjanser i tirsdagens V65-omgang på Forus.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang og ukens høydepunkt er det Jarlsberg som står for. Det er V75 både lørdag og søndag og en rekke storløp skal gå av stabelen med Ulf Thoresen Grand International søndag som det aller største høydepunktet. Spillemessig er det også verd å merke seg at det er jackpot i V75 Bonus på Sørlandets travpark onsdag kveld med drøye 1,1 mill kr ekstra i sjuerpotten. I tillegg er det internasjonal V75-omgang med Sprintermästaren i Halmstad torsdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tirsdagens travmeny innledes med V4-lunsj på Axevalla og spillestopp som vanlig kl 12.20. I kveld venter det så en flott V65-omgang på Forus og likeledes en flott V64-omgang på Solvalla.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Forus travbane og kveldens V65-omgang som har spillestopp kl 18.55. V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.02. Jeg fant min V65-banker i kveld i V65-3.

Strålende form - skal være toppsjanse

Det handler om Pål Buer-trente 7 Jeanet Newport. Fireårshoppa avsluttet strålende til andre i V75-finalen på Bjerke for tre uker siden og hadde kun en brenngod Given foran seg i mål. To strake seire før det på hhv Bergen travpark og Forus. Møter svært billig motstand i kveld og favoriseres også av at de to hovedkonkurrentene står i dårligere spor. 7 Jeanet Newport blir min V65-banker på Forus i kveld.

Gamlingen blir storfavoritt

Hedershesten 3 Deep Sea Dream pådrar seg et blytungt favorittstempel i V65-1 og det er naturligvis snakk om en bra vinnersjanse. Vant i skrotlag på Bergen travpark nest sist, mens han var litt under pari i et monteløp sist på samme bane. Står ypperlig til i kveld, men jeg føler likevel at det er verd å betale for 2 Tip Esterel. I likhet med Deep Sea Dream er ikke Tip Esterel like bøs lengre, men sprint er neppe noe minus. Også 1 Come Vacation skal tilmåles en viss vinnersjanse i løpet.

Mange gode sjanser for Buer i kveld

Pål Buer har som vanlig gode vinnersjanser på hjemmebanen i kveld og utover Jeanet Newport og Tip Esterel, er han også favoritt med 1 Jon Snow i V65-2. Førstespor bak bilen på Forus er dog litt sjanseartet og han kan bli overflydd. En helt grei favoritt i et åpent løp som ikke holder allverdens klasse.

Sjanseartet startspor for favoritten

Pål Buer er også klar favoritt med 7 Bolero i V65-4/V5-1. Fireåringen har agert ujevnt på Vestlandet, men er nok den beste hesten i løpet. Kommer Bolero noenlunde på det underveis, skal det være bra vinnersjanse mot begrenset motstand.

Kun galopp imot for favoritten

Det kan bli favorittpreget på Forus i kveld og i V65-5/V5-2/DD-1, er det trolig kun galopp imot for storfavoritten 3 Counterstrike. Hesten har vist knallform i det siste og står med to strake seire. Begge tross galopp i sisterunden. 3 Counterstrike blir min DD-banker.



I V65-spillet tar jeg i første rekke med 4 Silversmith A.C. Vant seks løp i fjor, men har ikke vunnet på seks løp denne sesongen. Galopperte dog i seierskampen på Bergen travpark sist og varslet form igjen.

Bjaanes hele veien

Flott spilleløp venter i V65-6/V5-3/DD-2, der 10 Moe Tjalve trolig blir ganske klar favoritt. Skal dog hente 40 meter på kapable 6 Verdals Torden. Forrige sesongs store seiersmaskin på Forus (ti seire på 19 starter), har vunnet fire av åtte løp i år. Og galoppert seg bort i de fire andre. Kommer dyktige Jørn Bjaanes seg til tet her, blir ikke Verdals Torden lett å hente. Min klare favoritt i V65-finalen.