Pangomgang med de beste unghestene fra Sverige

Bankeren har et straffespark foran seg! Skrell fra Norge? Toppkusker bak frekke objekter! En rent ut praktfull V64-omgang venter i kveld. Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Nesten supertreff på Lerums V64-systemer 5. oktober

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Mantorp, og V64-systemene (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400) var ikke langt unna de helt store kronene. Supersmellen Shutupandscratchme (6%) var en singel utgang for oss, og meget solid info ble gitt. Utgang hadde vi også på Smokey Herman (10%). Dessverre røk systemene i V64-5 hvor vi dekket tre hester, og dermed ble det kun en ganske solid TRØST. Utbetalingene på systemene ble 24 389 per stk.

Følgende info ble servert på toppobjektene:

V64-3 : 7 Shutupandscratchme – Debuterte for Stefan P. Petterson sist, og vi likte det vi fikk se. Havnet på vingel fra start, og ble etter hvert bakket ned i køen. Gikk en sterk sluttrunde, og vi hadde 11,4 s 800m via femtesporet mot oppløpet. Har vunnet på distansen tidligere, den er kuskeplusset, og den er god nok å skrelle i et løp som dette. PASSES!

V64-4 : 6 Smokey Herman – Fullførte bra etter et upassende opplegg nest sist, mens den sist feilet som slått i den siste svingen. Nå blir det på med sko på alle fire, men det er en balanse den trives med, og sist seier kom faktisk med sko på alle fire (21.01.2020). Har en passende oppgave foran seg i kveld, og skulle Ulf Ohlsson greie å komme seg foran med denne, ja, da skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

Örebro byr på en helt fantastisk V64-omgang denne kvelden, og det skal altså kjøres forsøk til Breeders' Crown. Det betyr at vi får se de beste unghestene i Sverige, og bedre enn det blir det ikke. Husk på at sesongen har vært lang, og det pleier å sette sine spor på unge hester. Vi blir derfor ikke overrasket om det kommer en skrell eller to i disse løpene. 3 Hail Mary (V64-1) har hatt et fantastisk år, og taper ikke innledningsløpet om alt går riktig for seg. Det er kveldens beste banker.

V64-1 : 3 Hail Mary – Er en fantastisk 4-åring som har vunnet 14 av 17 løp, og vant altså Derby på et imponerende sett sist. Her blir det gratis tet, ingen «tør» å trykke opp noen fart, og Hail Mary taper ikke et løp som dette om den bare er frisk. Dette er kveldens BESTE banker.

V64-2 : 10 Dearest – Var ikke på topp sist, men nest sist var den GOD, og spurtet da meget bra mot tøff motstand. Ganga Bae vant det løpet. Kommer nå ut etter en liten pause, den møter riktig motstand, og kan helt klart overraske i et løp som dette. 13 Absurd – Er en annen tenkbar skrell. Er BETYDELIG bedre enn raden, og har sett veldig bra ut lenge. I kveld rykker man skoene, og også denne vil vi varsle litt ekstra for.

V64-3 : 9 Ghostintheshell – Har det blitt veldig stang ut for i år, og man skal være litt OBS på at denne på ren kapasitet ikke er mye dårligere enn de beste i årgangen. Var lekker når den vant på en 10-tid sist, den står nydelig til for å smyge med nå, og mot en sliten gjeng kan det kanskje gå veien. PASSES!

V64-4 : 9 Always On Time – Har løftet seg helt enormt på slutten, og har vel aldri vært bedre enn nå. På Sørlandet nest sist bombet Tom Erik Solberg på i dødens, og man passerte på 06,5/08,9. Ble kjørt ned i kjelleren da, men fullførte tappert. Sist var den igjen med på en 06-åpning, men nå slapp Solberg, og ble siden sittende bom fast på 09,8. Møter eliten i kveld, men på form er nok ingen bedre, og vi liker å spille formhester. Kan overraske med Jepson!

V64-5 : 1 Honey Mearas – Var meget god i nederlaget sist, og den fullførte solid etter et tøft opplegg da. Skulle Peter Untersteiner greie å forsvare innersporet så er vi inne på at dette kan være over. Det man uansett skal være litt OBS på i dette løpet er at sesongen har vært lang, og at disse 3-åringene begynner å bli slitne. En bred gardering trenger derfor ikke å være feil.

V64-6 : 3 Bandido Gar – Ser ut som en KANON i banen, og dette er en 3-åring som har et aldeles for lavt grunnlag på konto. Har sett helt rå ut i flere strake seiersløp, og kun gått og lekt seg. Skulle den få tet på et tidlig tidspunkt her, ja, da tror vi ikke den taper selv om motstanden er tøffere. Må bare prøves fra et nydelig spor. 11 Selected News – Hadde all uttur i verden sist, og ble altså sittende bom fast med alt igjen. Trenger tempo for å rekke frem, men får den det så duger den alle dager i uken. Motbudet.