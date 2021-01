Pangomgang med frekke objekter i V4-lunsjen

Vi går tynt i to løp, og bredt i to løp! Bankerfritt! Du blir vel med oss i jakten på flotte V4-kroner til lunsj?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Kalmar står for torsdagens V4-lunsj, og det er en jevn og fin omgang som venter. Vi har jobbet frem flere frekke objekter, og skal til lukene med følgende snadder:



V4-1 : 1 R.K. King – Er egentlig en traver med ganske fin grunnkapasitet, og den virker å være veldig på riktig i ny regi. Galopperte seg bort første gangen ut i ny regi nest sist, mens den gikk helt enormt etter startgalopp sist. Viste da 11/1400m med krefter igjen. Er mer enn god nok i et løp som dette, og feilfritt burde den dukke opp på foto. OBS!

Du visste vel at du kan kjøpe deg inn på våre andelslag på Eksperten? Hver dag ligger vi ut spill fra Kr.50, og på torsdag har vi andeler helt opp til Kr.495. Du finner ALLE våre V4-andelslag til lunsj ved å klikke på denne lenken.



V4-2 : 10 Newlight Coger – Her er det normalt et ganske stort skille på hestene, og vi går derfor tynt. Det vil bli TUNGT spill på 4 kattis J. Boko, men vær OBS på at den kommer ut etter et langt avbrekk, og vi vil gjerne se litt ordentlig form før vi går hardt til på den. Vår ide likte vi meget godt etter pause sist, og den spurtet klart bra i kulissene da. På klokken stod det 11,5 s 300m på et meget fint sett. Her kommer seieren?

V4-3 : 10 Unit Brodde – Ser veldig formsterk ut, og snart må vel denne få vinne et løp igjen? Havnet ordentlig på vingel sist, og da hengt opp i sporene første 800m. Ble så bakket sjakk, men så bra ut i kulissene nedover oppløpet, og vi hadde faktisk 12,3 s 800m på klokken. Står dønn riktig inne i dette løpet, og med tempo kan det fort være duket. MÅ MED PÅ ALT!

V4-4 : 2 Hello It’s Me – Småskummel finale, og her kan det vise seg å være smart å gardere bredt. Vår ide har enda ikke fått vinne, men den holder bra form, og har vært positiv på slutten. Spurtet bra mellom hester sist, og fullførte fint også nest sist. Er sikret et bra opplegg fra et perfekt spor bak bilen, og vi setter den helfrekt først.

