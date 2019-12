Per Ludvig Nilsen fikser V75-suksess på Färjestad

Bankeren er bare best? Mulig skrell fra Norge! Favoritter i trøbbel! Färjestad disker opp med en herlig V75-omgang søndag, og her skal vi jakte tusenlappene!

Färjestad byr på en svært spennende V75-omgang søndag, og her er det altså en krone rekken som gjelder. Det betyr at vanskelighetsgraden stiger markant, og ingen skal bli overrasket om dette betaler meget solid. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V75-4, og der står 1 Jokke Ålj alene. Har imponert veldig, den er MYE bedre enn grunnlaget sitt, og vi spekulerer ikke mot den. Ellers finnes det flere interessante objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 4 Lins Tanic – Innledningsløpet er JEVNT, og her kan de fleste vinne. Vår ide blir garantert ikke mye spilt, men den er god nok å skrelle. Kom ut i nygammel regi sist, og den gikk et OK løp etter pause. Skal normalt være en god del forbedret til denne starten, og det at den får pisken med seg for første gang i karrieren liker vi skarpt. Det skal være et stort pluss på en hest som dette, og her må man altså være på vakt. Vår helfrekke ide plasseres foran 9 Gogo Hall.

V75-2 : 11 Valetta – Skal normalt jogge rundt en gjeng som dette i «blinde», men husk på at sesongen har vært lang, og det at den må gå med sko på alle fire er heller ikke et pluss. Er uansett en motivert favoritt. Vi skal dog ikke ryke på 3 Dropluggage Racing som vi likte skarpt i prøveløpet. Jogget der 13,6 s 800m, og gjorde det helt ukjørt. Har en HØY grunnkapasitet, og det er nå denne skal spilles. PLUKKES MED PÅ ALT!

V75-3 : 11 Into The Sun – Fungerer bedre enn på lenge, og her har Cato Antonsen gjort en sterk jobb. Fullførte bunnsolid sist, og tapte ikke med mye. Får med seg pisken for første gang i løp, og det er spennende. Blir det bare litt tempo så er Into The Sun mer enn god nok i et løp som dette, og den skal passes. 5 Marvellous Tooma – Blir enormt hardt betrodd, og er den som fjerdesist så er den helt klink. Har dog ikke imponert veldig på slutten, og var kun helt ordinær sist. Må gå med sko som også er et minus. Vi prøver å felle denne storfavoritten!

V75-4 : 1 Jokke Ålj – Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og den må ha en STOR sjanse med såpass flotte betingelser som dette. Har vært klink overlegen de siste gangene, og nå sist la den inn en sisterunde i 26-fart på en subbete bane. Kan garantert 26,0 på distansen, og vi tror ikke den taper dette om den bare fungerer som den skal. Dette er søndagens beste banker.

V75-5 : 3 She Follow Me – Var strålende i nederlaget sist, og den falt med flagget til topps da. Her dukker den opp mot en overkommelig gjeng, og fra et fint spor iler vi til med tipsnikken. 6 Ninepoints Lucky – Kom til mål med litt krefter igjen nest sist, mens den fullførte klart godkjent sist. Oskar J. Andersson opp liker vi, og skulle denne kanskje komme seg foran, ja, da skal de andre få kjørt seg. OBS!

V75-6 : 4 Othella Marke – Har et nydelig løp foran seg nå, og her må vi bare prøve oss. Var syk nest sist, mens den sist etter pause ble passivt kjørt, og satt fast i kulissene med litt krefter igjen. Er lynrask fra start, den har stor fordel av en kjapp sprint, og dette dreier vel seg om tet og slutt? Har vunnet løp med sko på alle fire, og den balansen er ikke et problem.. SPILLES! Ellers er dette løpet svært jevnt, og her kan det være smart å gardere bredt om man først skal gå i mot vår tipsener.

V75-7 : 8 Leonas Sami – Er på vei mot storformen, og den fortjener en seier. Leverte en knallbra langspurt sist, og kom til mål med krefter igjen. Her er det ikke veldig hardt mot, den er vant å gå med sko på alle fire, og blir det bare ikke helt feil fra et dårlig spor så må den være HET i finalen. PS. 7 Grand Illusion – Var favorittspilt når vi la ut dette tipset, men her skal man være OBS på at denne aldri har vunnet løp med sko på alle fire. Har startet SYV ganger med sko på alle fire, og det har altså blitt null seire.