Perfekte betingelser for V64-bankeren

Banker med nydelige betingelser! Frekt objekt med storform! Toppobjekter mot dagens tyngste! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V64-vurderinger?

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Färjestad: Ukestart med herlig lunsj fra Sverige

V65 Leangen: Stor internasjonal V65-omgang med solid banker

Spillsenteret: Håndball-EM og NHL - sjekk mandagens oddstips

Oddstips: Tidenes nest dyreste svenske senker Lecce



Lerum med nye topptips - Kr.960 ble til Kr.10 978 på Klosterskogen 12. januar!

Det ble ikke helt lettløst på Klosterskogen denne søndagen, og det ble bra med kroner i både V65 og V5-spillet. I V5-spillet så suste undertegnedes bong på Kr.960 inn, og den betalte ut fantastisk flotte Kr.10 978,-.! Findal Faxen (1,6%) var med på seks hester, og den la grunnlaget for en såpass høy utbetaling.



Lerum med SUPERTIPS i lunsjen på V4 - 9-valg servert som tipsener!

Undertegnede serverte SVÆRT sterke lunsjtips på Bergsåker 8. januar, og omtrent alt av bonger satt som de skulle. Nettavisens forslag på Kr.480 betalte ut Kr.4 934, og på Eksperten suste samtlige bonger inn. Den dyreste bongen der var Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Supersjokket Paulas Prins (9-valg) lurte mange spillere i denne runden, men den var altså vår TIPSENER! Bourne Dominion (2-valg) senket dagens tyngste, men også dette var vår tipsener.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Mantorp innleder V64-uken med en flott V64-omgang, og det er en omgang vi virkelig liker. Når det gjelder dagens beste banker så fant vi den i V64-3, og der tror vi MYE på 2 Fredric Palema som har nydelige betingelser foran seg. Dette bør dreie seg om tidlig tet og slutt! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 4 Viking’s Topline – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har nok kun gjort godt. Den fikk maks etter pause nest sist, mens det ble delvis feil sist (18,5 f 1000m, og satt langt bak). Her er den veldig riktig ute når det gjelder motstand, og den kan ikke få en spesielt bedre oppgave enn dette. Vår soleklare ide. 1 Gun Palema – Gikk et mildt sagt bra løp etter å ha feilet seg bort på startsiden sist. Varslet superform, og får den bare aksjonen til å stemme så kan det være duket nå. Motbudet.

V64-2 : 12 Vicar – Dette er et svært dårlig løp, og blir det bare ikke feil for Vicar her, ja, da taper den ikke et løp som dette. De tre siste gangene Pasio har kjørt denne så har det blitt to første og en andreplass. Kommer her ut etter en liten pause, men vi regner med at formen er OK etter oppholdet. Distansen er dessuten kun et pluss, og motstandsmessig kan den ikke få noen billigere oppgave. SPILLES! Velger man å spekulere så er 11 Aguero litt spennende. Gikk tre strålende løp før den fikk seg en pause, og er den vi holder nærmest Vicar på ren kapasitet.

V64-3 : 2 Fredric Palema – Ble det rett og slett aldeles for tøft for sist, og det at den fikk syre tilslutt var det ikke noe å si på. Banen passet nok heller ikke helt optimalt. Har perfekte betingelser foran seg nå, den får trolig gratis tet, og siden er dette hesten å slå. Vi tror på en TOPP MULIGHET!

V64-4 : 2 Bravo Santana – Gikk et knallsterkt løp i kulissene etter en ganske grov galopp sist, og dette er en 4-åring under en rivende utvikling. Står helt riktig inne i løpet, den er vant å gå med sko på alle fire, og feilfritt dukker den normalt opp på foto. OBS! 5 Floyside AM – Gikk d omtrent grønne meldinger på sist, men dette er en uturshest, og den feilet seg altså bort i ledningen vel runden igjen. Blir igjen hardt betrodd, men den må først vise noe ordentlig før vi skal gå hardt til på den.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-5 : 5 Southwind Feji – Har vært OK etter sitt lange avbrekk, men er den virkelig like bra som tidligere? Er den det, ja, da er den normalt klink i et løp som dette, men vi har altså våre tvil, og når den er så utrolig hardt betrodd så finner vi stor verdi i å spekulere. 2 The Lucky One – Holder full form, den står spennende til på strek, og er kuskeplusset med Jepson. 9 Felix V.M. – Var ikke på topp sist, og fikk seg en liten pause etter det løpet. Er lynrask fra start, og her kan den komme fykende direkte. Kan skrelle på en normal dag!

V64-6 : 14 Dropluggage Racing – Helskummel finale, og her kan en bred gardering vise seg å være veldig smart. Beste hesten i feltet er ingen favoritt i spillet, men motstandsmessig er dette såpass billig at den bør dukke opp på foto. Det har blitt veldig feil for den to ganger på rappen, og formen skal ikke være så verst. Her er den dessuten BETYDELIG billigere ute, og vi iler til med tipsnikken.