Perfekte forutsetninger

Vår banker leder trolig fra start til mål i lunsjen på Bjerke torsdag. Innsatsen sist var av det solide slaget.

Her er noe av det vi kan by på i dagens lunsj fra Bjerke:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

1 Brage Hindø (V4-3) imponerte sist da han var tilbake som en vinner igjen fra bakspor på sprint etter noen litt tvilsomme innsatser i forkant. Hamre-traveren har som kjent stor kapasitet og møter overkommelig motstand i årets første start på Bjerke torsdag. Fra førstespor tror vi han beholder teten, og da skal mye være gjort. Vi tror på tet fra start til mål. Banker!

2 Hekla B.R. (V4-2) kan være et annet bankeralternativ på direkten, selv om hoppa ikke har startet siden hun var ute i en kvalifisering til Hoppe-Derby i slutten av august. Hun trener i følge rapportene veldig bra om dagen og møter billig lag fra et perfekt spor. Dersom hun fungerer som hun skal, bør vinnersjansen være god i dette selskapet.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

1 Destroyer (V4-1) møter gode 10 Welcome som imponerte til seier på Biri sist, men vår favoritt i løpet blir førstesporets Destroyer. Den nå seks år gamle vallaken var syk sist, så den innsatsen kan glemmes. Han er kjapp fra start og dersom han skulle greie å forsvare sporet, er det slett ikke utenkelig at han leder dette hele veien. En brukbar vinnersjanse dersom han er tilbake på sitt beste. Må på alle bonger fra disse forutsetningene.

1 Knight Classic (V4-4) kan neppe forsvaret sporet, men skulle det klaffe litt på veien er det ikke helt sjanseløst. Vallaken er sikret et fint løp herfra og formen skal være vesentlig bedre enn raden. Med flere av de antatt beste i mer sjansebetonte spor, synes vi Knight Classic er verdt et tidlig kryss i et åpent løp.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under