Potter nekter å tape

Treårige Ari Potter jakter sin femte strake seier i V75-3 på Bjerke i kveld. Potter blir den ene av våre to V75-bankere i en herlig V75-omgang.

Vi er vel i gang med en ny herlig trav- og galoppuke. Ukens høydepunkt er det Sørlandets travpark som står for. De har sitt sommertrav til helgen og lørdagens V75 byr både på Gulljackpot og NM for kaldblodshester. Søndag er det internasjonal V75 fra Axevalla med Stochampionatet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men før den tid skal vi gjennom en spennende onsdag. Bjerke byr på superonsdag med hele 11 løp onsdag kveld. En flott V75-omgang venter og i tillegg er det både V5 og en ekstra V4-omgang. Det er ikke galopplunsj onsdag, V4-lunsjen finner sted i Kalmar og da snakker vi om trav.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Bjerke. Hele 11 løp skal avvikles i kveld og allerede kl 18 er det spillestopp for en ekstra innsatt V4-omgang. V75-spillet har ikke spillestopp før kl 19.10. Når det gjelder V5 som inneholde denne de fire siste V75-løpene, og her er det spillestopp kl 20.15. Jeg spiller med to bankere i omgangen og den første dukker opp i V75-3.

Forblir ubeseiret etter onsdagens løp

Det handler om treårige 5 Ari Potter som jakter sin femte strake seier i karrieren onsdag. Imponerte voldsomt i sitt siste seiersløp. Fikk en dårlig start, tok seg frem utvendig for ledende Nelson Andrea og tok egentlig denne greit ned. Det er samme Nelson Andrea som har radet opp med tre seire etter det løpet. Ari Potter har ikke startet på en måned, men eier og trener Kjetil Egset melder at det har vært helt bevisst. Ser strålende ut i trening og blir stor favoritt onsdag. Jeg spekulerer ikke og lanserer 5 Ari Potter som min hovedbanker og den ene av mine to V75-bankere.

V75-3: A: 5 B: 2-3 C: 13-1-4-7-9-11-10-8-14-15-6-12

Taper ikke feilfritt?

Min andre V75-banker i kveld gjør sin første start i regi Frode Hamre. Høykapable 6 Gonzales B.R. er helt overlegen de konkurrentene han støter på i V75-5/V5-2. Gjorde en formidabel opphenting etter grov startgalopp nest sist til tredje, mens det endte med disk siste. Gode treningsrapporter fra stall Hamre før kveldens løp og jeg tror på seier direkte i Hamre-debuten. 6 Gonzales B.R. blir min andre V75-banker i kveld og blir også min V5-banker.

Rangering V75-5/V5-2: A: 6 B: 9-1-11 C: 12-10-4-8-3-2-5-7

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-1/V4-4 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Fire hester på samtlige V75-forslag blir mitt valg i V75-innledningen og den forholdsvis klare spillefavoritten, 2 Impressive Chioce, blir også min favoritt. Hoppa til Monica Normanseth holder flott form og fra spor to bak bilen, er det teten som gjelder. Bra sjanse til å lede hele veien.

8 Mega Classic har levert meget solid i år. Måtte gå den tunge veien i et V75-løp sist og fikk aldri kloa i ledende New Action. Fra åttendespor blir det litt sjanseartet også i kveld, men hun er et klart motbud til den store favoritten. 7 Aida Mae var tilbake som en vinner nest sist og slo da lett en så bra hest som Goldstile. Viste også form sist i et V75-løp som Strong Pepper og hadde vært dårligst tredje uten galopp i siste sving.

3 Tiffany Yellow er svært så ujevn i sine prestasjoner, men på gode dager duger Hamre-hoppa svært så godt. Slo så gode hester som V75-vinner nest sist, mens hun underpresterte igjen sist. Da var det åpen klasse. Står fint til spormessig i kveld, men blir lite spilt. Jeg tar henne med som min fjerde og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-1/V4-4: A: 2 B: 8-7-3 C: 6-10-1-4-9-5

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Tre hester på de to minste V75-forslagene og seks hester på de to største, er min løsning på V75-2.

Magnus Teien Gundersen får sjansen bak 8 Torderud Stjernen og det er meget spennende. Jeg hadde litt skrellfeeling for hesten på Bjerke sist og det viste seg rett. Kusk Lars B. Revheim trykket på i dødens underveis og knakk lederen. Ble tatt ned av gode Malala mot mål, men holdt strålende til andre. Selv fra åttendespor, skal det være bra vinnersjanse i kveld.

4 Sitje Rapp blir blant de mest betrodde. En lunefull vallak dette, som helst skal ha det på sine premisser. Eirik Høitomt passer nok godt på en slik hest. Andrevalget. 2 Spang Kosila har vært meget positiv i sine to siste starter. Sprint er kanskje litt kort, men Flåten-hoppa går til mål.

På de to største V75-forslagene finner jeg plass til ytterligere tre hester. Fartsfylte 11 Bork Oda er i form og porsjonerer hun med kreftene sine fra bakspor, kan årets første seier komme i kveld. 3 Lilje Bausa har fart nok, men er avhengig av å få løpet sitt. 10 Solstad Stjernen kommer tilbake etter lang pause med brukbare treningsrapporter. Jeg tar ham med som min sjette og siste hest i V75-2.

Rangering V75-2: A: 8 B: 4-2-11-3-10 C: 5-1-9-6-12-7

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. Maks 500 startpoeng. 2100 meter autostart.

Ikke de store formhestene som møtes i V75-4 og det er ikke så rart, så lenge løpet er stengt på 500 poeng. Jeg står på tre hester på samtlige V75-forslag.

7 Orlando Design er hesten i feltet. Har vist strålende takter i sine to siste løp og får Jane Helen Stareng til styringen sin fra et litt sjanseartet sjuendespor bak bilen, må det være topp vinnersjanse om hesten presterer like bra som i sine to siste løp.

8 Bronzini satt stengt over mål sist og så fin ut da. Hamre-traveren har en meget overkommelig oppgave foran seg i kveld og er en klar vinnerkandidat, selv fra åttendespor. Kapable 1 Larry Joe har en rusten programrad, men har samtidig svært så fine forutsetninger i kveld med førstespor bak bilen og passende motstand. Larry Joe blir min tredje og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-4/V5-1: A: 7 B: 8-1 C: 6-5-11-3-4-12-10-9-2

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et spennende sprintløp venter i V75-6 og her tar jeg med fem hester på de fleste V75-forslagene og seks hester på det største.

9 Ourastile innfridde som tung favoritt i comebacket etter langt skadeavbrekk på Bjerke for en måned siden. Men måtte nøye seg med 4. plass sist mot ikke altfor tøff motstand. Fikk riktignok en tøff sisterunde da, men var ikke like god som i årsdebuten. Gundersen-traveren blir veldig stor favoritt i kveld, jeg tyr til garderinger.

6 Gentle Design gjorde et helsvett seiersløp på Jarlsberg nest sist. Lignende prestasjon i kveld, gir seier. Ikke like god sist, men stod da iskaldt til i tolvtespor bak bilen. Med raske hester på innsiden i kveld på sprint, er sjettesporet sjanseartet. 5 Operandi blir lite spilt, men her skal man være på vakt. Dag-Sveinung Dalen opp som kusk i kveld. Sprint er yndlingsdistansen og hesten er kvikk i vei.

Også 3 Sparkling Credit blir lite spilt, men hoppa har kanonform for dagen og har endelig trukket et bra startspor. 2 Bear Man ga seg fra tet sist, da var distansen 2100 meter. I kveld er det sprint og et perfekt startspor. 4 Writing Queen varslet form sist, men har raske hester på innsiden. Hoppa til Vidar Brusletto tas med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 9 B: 6-5-3-2-4 C: 1-8-12-10-7-11

V75-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Som vanlig er V75-finalen på disse Bjerkeonsdagene svært så gode spilleløp, og kveldens V75-7 er ikke noe unntak. Jeg tar med ni hester på det største V75-forslaget.

Dog er det ingen tvil om at spillefavoritten 4 Viking Faks er en motivert favoritt. Stensen-traveren måtte strekke våpen for en kanongod Spikfaks sist, men det er ingen skam. Holdt strålende til 2. plass og fra spor fire bak startbilen, er nok Stensen på tetjakt i kveld. I DD-spillet velger jeg å bankerspille 4 Viking Faks.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dog er Viking Faks ikke alltid like bøs mot målstreken, så jeg garderer flittig i V75-spillet. 2 Sprett Odin kom helt feil på det sist og fikk også et tungt løp nest sist. I kveld er det andrespor bak bilen og mye bedre forutsetninger. Det er det også for 3 Reime Kongen som møtte overmakten i Odd Herakles og Tangen Haap på Bergsåker sist.

6 Tangen Braute står kanskje litt langt ute for å nå favorittposisjonen tet, men umulig er det ikke. 10 Vetle Petter viser stadig oppadgående form, men fra bakspor, ligger det an til at hesten enda en gang må gjøre grovjobben selv.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 8 Alsaker Pumbaa (bom fast nest sist, galopperte seg bort sist og krevende startspor i kveld), 12 Stumne Fyr (vrient startspor, men på en maksdag kan det gå), 7 Frøyu Petter (2100 meter trekker ned, men klaffer det optimalt er det mulig) og 9 Kos Odin (får et fint smygløp herfra og formen er stadig fin på Jessen-traveren)..

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 4 B: 2-3-6-10-8 C: 12-9-7-1-5-11