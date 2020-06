Praktfull V64-omgang med stor jackpot

Hele 1 388 284 ekstra i sekserpotten! To bankere! En sunn og en småfrekk! Mulige superobjekter skreller fra rygg leder? En HØYINTERESSANT V64-omgang venter på Åby i kveld! Du går vel ikke glipp av våre tips?

Det er et SOLID POTENSIAL i kveldens jackpotomgang på Åby, og dette er en omgang som fort gir svært godt betalt. Flere av løpene er vidåpne, og vi trengte derfor to bankere for å komme i mål på våre flate bonger. 11 Droit Au Coeur (V64-1) var strålende etter pause sist, og kan umulig bli enkel å stå i mot! Var faktisk kun et 3-valg når vi la ut våre tips... 3 Taiga Woodland (V64-4) har en drømmeoppgave foran seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på tet og slutt!

V64-1 : 11 Droit Au Coeur – Gikk et meget sterkt løp etter en grov startgalopp sist, og på klokken stod det 10,5 s 700m. Hestene for denne treneren pleier å gå MYE frem med et løp i kroppen etter pause, og det har nok også denne gjort. Møter ikke en veldig tøff gjeng, og vår soleklare feeling er at den runder til seier. MÅ BARE PRØVES I KVELD!

V64-2 : 1 Kate Baldwin – Her kan fakta ALLE vinne, og det er et jevnt 3-årsløp med knallgode hester. Vår ide blir neppe mye spilt, men denne er fakta bra, og vi er litt inne på at den kan skrelle fra rygg leder. Var ute i dette storløpet sist med en million i førstepremie, den stod i spor 12, men var likevel en av de som spurtet best nedover oppløpet. Var ikke helt tom over mål, og på klokken stod det 12,2 s 800m. Knallgod kusk, vi tror på rygg leder, og da kan den skrelle via siste indre om den er som sist… OBS!

V64-3 : 10 Bosse Rich – Småskummelt løp med flere mildt sagt ferske kusker. Vår ide blir kjørt av en kusk som har gjort det OK i 2020, og han har plukket med seg fem seire på 50 oppsitt. Her får han sjansen bak en hest med ganske fin kapasitet, og som normalt duger godt i omgivelser som dette. Fullførte meget bra sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Kan komme på lette bein med tempo, og den skal passes!

V64-4 : 3 Taiga Woodland – Har en drømmeoppgave foran seg i kveld, og tar seg normalt av denne supersprinten på kun 1140ma. Var meget bra direkte etter oppholdet sist, og vant enkelt via siste indre da. Nå passer distansen mye bedre, den er brennkvikk fra start, og vi tror den kan gå under 10 på denne distansen. Lar seg neppe slå om den bare leverer som den skal!

V64-5 : 7 Hambo Transs R. – Avgjorde utrolig enkelt når lukene kom på Solvalla sist, og gikk PIGG i mål på 10,5! Har nå fått to løp i kroppen etter pause, den kommer ut over en distanse som passer bedre enn sist, og favoritten føler vi er motivert. Dette er dog et veldig fint monteløp med hele 250 000 i førstepremie, og vi lar den derfor ikke stå alene. 6 Ladyofthelake er en superbra montehest, og henger denne sammen så er den på foto. Var ikke på topp i comebacket sist, men på sitt beste er altså denne såpass bra at den må tas på alvor. 3 Galactica – Solgte seg dyrt på Solvalla sist, og blir stadig bedre under sal. Er nå forsterket med Sofia Adolfsson, og fra for eksempel rygg leder kan dette gå veien. Outsideren.

V64-6 : 1 Perfect Gede – Skummel finale med mange aktuelle seierskandidater. Vår ide er noe bedre enn raden, og har svært spennende betingelser foran seg i kveld. Her er vi inne på at det kan bli rygg leder, og da kan altså dette bli aldeles sydd opp. Skreller via siste indre?