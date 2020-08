Praktfull V75-omgang med Gulljackpot

Gulljackpot! Vi jakter ny V75-suksess! Alle systemene satt sist lørdag, og betalte ut fra Kr.61 781 til Kr.64 323! Du blir vel med oss i jakten på storcashen lørdag?

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos undertegnede var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.

Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Lerum med nye solide treffer på V75-systemene - tok du rygg 2. august?

Systemene til undertegnede sitter virkelig bra for tiden, og under søndagens V75-JACKPOTOMGANG til Vaggeryd betalte de igjen ut flotte kroner. Det ble riktignok kun 6-riktige i en omgang som betalte ut 2,7 millioner, men "trøsten" var likevel klart bra. Systemene til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1000 / 10 andeler a Kr.400 / 20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 732,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.16 122,-. Flash Teemer (8-valg / 4%) SUPERSJOKKET I V75-1, men den ble dradd frem som det store objektet i dette løpet, og følgende info ble servert:

V75-1 : 4 Flash Teemer – Innledningsløpet er ganske jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide rader ikke akkurat opp, men nå er den riktig ute, og formen virker dessuten å være veldig bra. De to siste gangene har den kommet til mål med litt krefter igjen, og den har varslet skrellform. Kan overraske om den får smyge med, og får lukene sine til slutt. Settes helfrekt først!

Klosterskogen byr på en praktfull V75-omgang med GULLJACKPOT lørdag. Det er nesten som alltid spennende når banen med siste indre kjører løp, og her må man regne litt annerledes på løpene. Vi har ofte lykkes bra på denne banen, og lørdag er vi sugen på å følge opp. Sist lørdag satt SAMTLIGE V75-SYSTEMER fra Harstad, og de betalte ut over 60 000 pr.stk. Om søndagen så betalte samtlige V75-systemer fra Sverige ut over 15 000 pr.stk, og det har vært en solid uke for våre V75-systemer.

Lørdag banker vi 1 Ness Tjo Fryd (V75-1) i jakten på de ekstra millionene!

V75-1 : 1 Ness Tjo Fryd – Kan være den beste i årgangen, og den har sett fantastisk bra ut etter den kom inn på stallen hos Tjomsland. Var klink overlegen i regnværet nest sist, og da jogget den altså 26,6/2140ma. Sist avgjorde den også lekende lett, og kom til mål med krefter igjen. Her blir det tidlig tet, og siden skal dette løpet være over. Vi kan ikke spekulere mot denne etter å ha sett den de siste gangene. ALL IN!

Velger man å gardere så er det superspeedige 7 Stas Eldi som er aktuell. Bremset sist, men fikk da et løpsopplegg som den ikke skal ha. Videre så er 6 Briskeby Anna meget god, og skal med om man spekulerer mot vår banker. Slo nevnte Stas Eldi sist.

Vår rangering : A : 1 B : 7-6 C : 4-5-2-3

V75-2 : 1 King Di Jesolo – Skummelt løp om da bare ikke favoritten gjør kort prosess. Vant relativt enkelt fra tet etter pause sist, og på klokken stod det 11,5 s 300m. Vant også HPT-minneløp tredje sist, og slo da betydelig bedre hester enn dette. Minuset på lørdag kan en trang baneprofil være, og det skal bli spennende å se hvordan denne ferske 3-åringer takler å komme i full fart inn på den første svingen. Det kan naturligvis gå, men det trenger opplagt ikke å gå. Vi nøyer oss derfor med å sette den først på ranken, og avstår fra et bankerspill. 10 Only By Kind To Me - Er veldig bra, men ikke helt på topp sist. Nå rapporteres den å trene forbedret igjen, og minus favoritten så ser dette veldig overkommelig ut. Motbudet.



5 Twintoulouse (denne ble strøket fredag) – Innledet veldig lovende, men gikk så på en smell, før den var kraftig forbedret igjen i regi Martine Wessel sist. Nå er den igjen tilbake hos eieren så får vi ser hvordan det står til med den på lørdag. Har såpass fin kapasitet at den ikke er borte i et løp som dette. 8 Zenato – Er grunnkapabel, men har vel ikke helt innfridd våre forventninger. Skal gå i BIKE + SKOLØS, og så kommer det muligens på noen draskylapper på lørdag. På sitt beste er den ikke ueffen, men det må klaffe fra et dårlig spor.



11 N.Y. Royal Flush – Var positiv i kulissene etter at den ble tatt bort i den første svingen sist. Gjør seg ikke bort i et løp som dette, og er helt klart en tenkbar skrell. 6 Pastor Lucas – Viste 13,8/1900m etter galopp sist, og kom solid tilbake. Har ganske fin kapasitet, og må med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 1 B : 10-5-8-11-6-7-9 C : 4-2-3-12

V75-3 : 5 V.M.K. Diana – Likte vi svært godt i debuten, og den holdt da følge med to hester fra Team Tjomsland. På klokken hadde faktisk vi 27,5 s 1000m. Er garantert ytterligere forbedret til denne starten, den er kjapp fra start, og så dessuten travsikker ut. Har en stor sjanse fra tet/eventuelt rygg leder. 9 Grude Elling – Må vi bare doble a-gruppen med da denne utvikler seg strålende. Spurtet sterkt sist, og det gjorde den mot bedre hester enn dette. På klokken stod det 25,3 s 300m. Spurtet også sterkt nest sist, og da viste den 24,3 s 300m. Neppe noen i dette feltet har veldig mye større fart i kroppen, og den må med på alt av bonger.



10 Olav – Vant lett sist etter en lynrask avslutning. Skal kjøres i rygg, men duger på speed, og får stå som løpets outsider. 6 Kringelandnehemja – Har vært på langreise, gikk seg trøtt der, og skal allerede ut igjen. Slike opplegg liker ikke vi, og selv om hesten er OK så er den for tungt spilt etter vår smak. Tom Erik Solberg opp på lørdag er naturligvis et pluss. 1 Lille Link – Gikk veldig bra i de første løpene, og den har en god del inne. Kommer trolig ut med ny balanse på lørdag, og er såpass god på ren kapasitet at den kan overraske i en feilfri utgave.

Vår rangering : A : 5-9 B : 10-6-1 C : 11-8-7-12-3-2-4

V75-4 : 4 Dontgiveme Chocolate – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har funnet en ordentlig bra form. Varslet form direkte etter opphold tredje sist, og vi hadde derfor litt tro på den nest sist. Sist fullførte den også bra, og har ikke vist svakhetstegn etter pausen. Er kjapp i vei, og her er kanskje Østre på jakt etter ryggen til favoritten? Avgjør da via siste indre? PASSES! 2 Ghandi B.R. – Lå Frode lavt med sist, men hesten var bra, og ikke mye slått. Burde være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter pause, har en NYDELIG oppgave foran seg nå, og vi dobler opp a-gruppen.



1 Le Rapide – Tet og slutt? Mange mener at det er utfallet her, og det kan naturligvis være slik. Var i toppform før pause, og var god toer bak kanonen Strong Pepper sist. Etter det løpet har den altså hatt vel en mnd pause, og vi vil gjerne se den i et løp etter oppholdet før vi går hardere til på den. Outsideren. 6 Gianluca B.R. – Er på vei mot formen, og gikk OK i kulissene sist. Står perfekt inne i løpet grunnlagsmessig, og gjør seg opplagt ikke bort med klaff på veien. Disse fire føler vi skiller seg klart ut i et ikke veldig hardt V75-løp.

Vår rangering : A : 4-2 B : 1-6 C : 7-11-3-12-10-5-8-9

V75-5 : 3 Gjøndvinn – Kan umulig bli enkel å fange her om den leverer på sitt beste. La inn en sisterunde i 26-fart når den jogget 29,5/2600mv nest sist, og kunne nok gått enda fortere da. Ikke like bra på Leangen sist, men det ble dog seier også da. Ventes forbedret til lørdagens oppgave, den er kjapp ut, og vi er veldig inne på at denne vil lede et løp som dette svært lenge… 4 Sambo Ø.K. – Er en annen 4-åring som vil teste distansen før den skal ut i forsøk til Derby. Feilet bort en mulig seier nest sist, mens den var bunnsolid til seier sist. Tengsareid opp er naturligvis et pluss, og feilfritt gir den nok vår ide en match. Disse to skiller seg klart ut.



1 Birk Støvern – Gjør jevne fine løp, og kan muligens få det sydd opp bak de vi tror mest på? Trenger ikke å være helt ueffen med luringen Hop i «jolla».

Vår rangering : A : 3-4 B : 1-6-12-5-8 C : 11-2-9-7-10

V75-6 : 13 Steinfaks – Gikk OK i NM, men er enda bedre enn det når den leverer på sitt beste. Har en svært passende oppgave foran seg når det gjelder motstand nå, og klaffer det bare litt underveis så tror vi den blåser et felt som dette. Er en banker for de som ønsker å gå tynt.

3 Kos Odin – Holdt fullt godkjent på en noe lang distanse sist, mens den nest sist fullførte solid. Sto da likt med 6 Frøyu Petter/10 Vetle Petter som den her starter 20m foran. Er sikret et bra opplegg på lørdag, og på sitt beste er det denne vi frykter mest. 5 Tangen Braute – Er en bra tetløper, og var knallgod når den vant fra den posisjonen fjerde sist. La da inn en sisterunde i 22-fart. Her er nok HC sulten på å komme seg foran, og på sitt beste er den ikke helt borte. 4 Alsaker Pumbaa – Viste 21,3 s 300m sist, og holder godformen. Fra andre omvendt i volten burde den komme seg OK avgårde, og får den først ryggløpet på en god dag, ja, da er den sylvass. Er en av flere som kan vinne dette om man først begynner å spekulere. 1 Troll Sterk Viking – Gikk en 23-tid etter pause sist, og det må være godkjent. Ventes forbedret til lørdagens løp, kusken er knallgod, og dette ser fakta litt spennende ut. Kan overraske om Steinfaks ikke skulle ha dagen.



12 Rappnor – Trives nok best i Sverige, og var meget god for Kontio til seier sist. Nå er det i Norge uten pisk, og da pleier den ikke å være like vass. Vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 13 B : 3-5-4-1-12-6-7 C : 9-2-10-11-8

V75-7 : 3 Vitro Diablo – Vant og var knallgod sist. Avviste da en såpass god hest som Elmo Ice, og vi gav den et stort pluss i boken. Husk også på at dette er en hest som ble sittende bom fast i seiersløpet til kanonen Don Fanucci Zet tredje sist. Har MYE inne, nå er den ordentlig på riktig vei i regi Killingmo, og fra tet/eventuelt rygg leder er den med garanti på foto om den leverer som sist. 12 Royal Baby – Er en fryktelig god hoppe som har vært god på slutten, og som dessuten er behandlet før denne oppgaven. Var klart godkjent treer i et løp som topphesten Thankful vant sist, mens den nest sist tapte kun for knallgode hester som Marvellous Tooma/Noble Superb over 3140mv. Motstanden nå er den riktige, og med flyt burde den dukke opp helt der fremme. OBS!



5 C.C. Sugar – Hadde et gaveløp sist, og var klin overlegen da. Husk også på at den tredje sist feilet fra seg en god premie på oppløpet mot bedre hester enn dette. Er ikke alltid 100% i aksjonen sin, men får den det til å stemme på lørdag så dukker den opp helt der fremme. Er selvskreven på bongen. 1 Orlando G.M. – Har løftet seg MYE i år, og blitt en knallgod hest i grunnlaget. Er kjapp fra start, og det blir trolig tet om Kolle ønsker det. Det blir uansett dårligst rygg leder, og den er sikret et bra opplegg. Formen er veldig bra, og trener Heisholt melder om ambisjoner.



4 Park View – Spurtet sterkt etter galopp sist, og på klokken stod det 11,7 s 300m. Distansen på lørdag er trolig et lite minus, og selv med solid form ranker vi den litt ut.

Vår rangering : A : 3 B : 12-5-1-4 C : 2-10-13-9-11-7-6-8