Praktfull V75-omgang med Gulljackpot

En fantastisk flott V75-omgang venter lørdag, og igjen er det altså GULLJACKPOT! Vi byr på fyldige tips, og husk også at du kan se løpene GRATIS hos oss.

Lerum med ny V4-fulltreffer i lunsjen - denne gangen til Örebro 19. november

Undertegnede traff igjen godt i lunsjen, og igjen var det systemet (fire andeler a Kr.500) som suste inn. Utgang på godbiten Enzo AM (2-valg) var grunnen til at vi kom til utbetalingslukene. Nå ble V4-utbetalingen herlige Kr.13 861,-



Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets.

Lørdag er det GULLJACKPOT I V75! Bongene/systemene til Klosterskogen er lagt ut, og du kan allerede nå kjøpe deg inn i våre spill. Prisene er fra kr.50 til Kr.2 000.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Sendingen starter klokken 12.00 / V75-1 er i gang klokken 15.00



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.

Det er igjen GULLJACKPOT, og denne gangen på skrellbanen Klosterskogen. Vi har jobbet svært godt med løpene, og ingen skal bli overrasket om dette betaler ut meget bra. Flere av løpene er nemlig JEVNE, og det vil overraske oss om det ikke kommer en skrell eller to i denne omgangen. Lørdagens beste banker har vi spart til V75-6, og der står naturligvis "UMULIGE" 7 Odd Herakles alene. Har vist seg å være i en helt egen klasse i 2020, og den taper ikke om formen er like god nå. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 6 Mjølner Røder – Har fått et løp i kroppen etter pause, og Mjølnerød har matchet sin springer perfekt inn mot denne oppgaven. I kriteriet fjerde sist så var den et hode bak 9 Grisle Tore GL over mål, og er altså nå 20m billigere ute. I det samme løpet slo den 8 Grude Elling, og stod også likt med 7 Kavaleren. Nå kan det være duket for seier igjen, og vi iler til med tipsnikken! 4 Lille Link – Er veldig fin å se til i banen, men dessverre har det hittil blitt mye rør. Kan dog en hel del, og det skal bli spennende å se den i hendene til «MESTER» Høitomt. Treningsrapportene er fine, og vi blir alt annet enn overrasket om denne storskreller.



9 Grisle Tore G.L. – Så litt sliten ut på Sørlandet sist, og det er brutalt for disse 3-åringene å måtte starte på 60m tillegg. Blir tungt betrodd, men når den ikke har vist storform så nøyer vi oss med å sette den på outsiderplassen. 3 Magnat – Kommer ut etter pause, og man har ventet inn denne oppgaven? Er slett ikke verst, og tredje sist gikk den en 27-tid på distansen. Stod da likt med flere av de den står 20/40m billigere ute enn nå. Med fine rapporter i ryggen så er i hvertfall vi på vakt. 1 Moster Merete – Gikk et fullt godkjent løp på Bjerke onsdag, og går kanskje en lav 29-tid fra strek. Trenger ikke å være helt sjanseløs på det. VI LÅSER LØPET FREKT PÅ DISSE FEM!



7 Kavaleren – Er 40m tøffere ute enn favoritten fra løpet sist her, men gikk egentlig et vel så bra løp som den på Sørlandet sist. Er ikke helt stabil, men på kapasitet duger den. Har dog ingen perfekt oppgave med 60m tillegg, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 6-4 B : 9-3-1-7-5-8 C : -

Lørdag er det GULLJACKPOT I V75! Bongene/systemene til Klosterskogen er lagt ut, og du kan allerede nå kjøpe deg inn i våre spill. Prisene er fra kr.50 til Kr.2 000.

V75-2 : 2 Sofies Case – To hester kan vinne? Ja, akkurat det er vi klart inne på her. Vi plasserer Sofies Case først da hun har trukket det beste sporet, og er veldig kjapp i vei når hun løser som best. Ble sliten sist, men da ble det rett og slett altfor tøft. Her er den billigere ute, og kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. En kjapp sprint er dessuten et stort pluss. Spilles! 7 Miss Pepper – Er også lynrask fra start, og skulle den komme seg foran så er nok løpet over. Var flink treer mot hingster/vallaker sist, og da skal man huske på at den kun var en lengde bak en såpass god hest som High Flyer, og det finnes ingen av et slikt kaliber her. Kommer ut på sprint for første gang, og det er neppe et minus. Motbudet, og dobbelt a-valg. De andre hestene i feltet mer trolig mer trippelaktuelle enn seiersaktuelle, og det må bli feil for begge favorittene om det skal komme noe annet her.

Vår rangering : A : 2-7 B : 1-6-5-9-10 C : 3-4-8

Lørdag er det GULLJACKPOT I V75! Bongene/systemene til Klosterskogen er lagt ut, og du kan allerede nå kjøpe deg inn i våre spill. Prisene er fra kr.50 til Kr.2 000.

V75-3 : 11 Kinge Svarten – Alle kan faktisk vinne dette løpet med fullklaff, og ingen er sjanseløse. Vi tror dog MYE på en trio, og førstevalget er ganske klart for oss. Kinge Svarten var ikke slått når den feilet på oppløpet sist, og gjorde et sterkt løp da. Nå er nok Drolsum revansjesugen, og mot en helt passende motstand så kan opplagt dette gå veien.

4 Mons – Har slitt MYE med aksjonen sin, men endelig begynner det å løsne. Fullførte fint på en god tid sist, og vil trolig være ytterligere forbedret på lørdag. Går den 27,0 fra sin distanse så blir den ikke enkel å fange, og vi ranker den inn som et 2-valg. 8 Mellem Tyr – Blir HARDT betrodd her, og det er også feltes beste hest. Vær dog litt OBS på at den ble kjørt dønn ned i kjelleren nest sist, og det samme skjedde sist. På tampen av en lang sesong så pleier slike løp å ta ut sin rett, og vi er fakta litt spent på favoritten i dette løpet. Vi nøyer oss med å sette den inn kun som en outsider.



5 Uberg Lisa – Feilet i angrep i Sverige sist, og er bedre enn raden. Står fint inne i dette løpet, og feilfritt er den trippelaktuell.

Vår rangering : A : 11 B : 4-8 C : 5-3-6-9-1-10-2-7

Lørdag er det GULLJACKPOT I V75! Bongene/systemene til Klosterskogen er lagt ut, og du kan allerede nå kjøpe deg inn i våre spill. Prisene er fra kr.50 til Kr.2 000.



V75-4 : 3 Always On Time – Her er det bare å lukke ørene for alt snakk om taktikk, og om hva de skal gjøre med Always On Time. Her har garantert Vidar Hop en plan, og det er å blåse til tet for så å slippe. Solgte seg meget dyrt fra tet sist, og det vitner om toppform. På lørdag vil det være sjokkerende om man ikke satser på rygg leder (skal ha rygg over denne distansen mot eliten), og deretter komme på siste indre. Vi tror MYE på et slikt opplegg, og vi er klart inne på at det kan da ende med seier. SE OPP!



2 Lionel – Fikk aldri fritt frem sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Det løpet har nok gjort veldig godt, for den så noe tung ut. Får normalt overta teten fra Always On Time om Gøran er ordentlig med på startsiden. Motbudet. 1 Patent Leather – Har slitt med litt sykdom, og ikke prestert helt på topp. Nå har den fått hente seg inn, og trener forbedret. Er veldig kjapp fra start, og skulle Frode Hamre greie å komme før Lionel, ja, da kan han bli sluppet gratis til tet. Er uansett sikret et bra opplegg, og skal med på gardering. Vi tror klart mest på de tre innerste sporene her.



Garderer man videre så skal hedershesten 4 Pebbe Simoni passes. Holder nemlig toppform. Bak der ranker vi 5 Ghazi B.R. som ble disket for galopp på Forus tirsdag, og fungerte heller ikke optimalt nest sist. Denne er vi rett og slett usikre på.

Vår rangering : A : 3 B : 2-1-4 C : 5-8-10-7-9

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-5 : 8 Spang Ole – Har vunnet 13 av 22 starter, og den gjør nesten ikke noen dårlige løp. Vant også sist, og det på ny bestetid over mellomdistanse. Dog har vi sett den bedre tidligere, og den ble veldig skjev tilslutt. Nå er den fikset på før oppgaven på lørdag, og på sitt beste har den en fin sjanse å runde samtlige. 2 Trø Loke – Har en fin oppgave foran seg her, og skal passes. Fikk maks sist, men da gikk det veldig fort tilslutt, og det tempoet hadde rett og slett ikke Trø Loke i kroppen. Får opp luringen Bjørn Steine nå, og vi dobler opp a-gruppen.



3 Gyri Jerven – På outsiderplassen plasserer vi et mulig supersjokk, og en hest i en fantastisk form. Gyri Jerven kom råsterkt tilbake etter galopp nest sist, og ble dessuten sittende fast med krefter igjen da. Sist avsluttet den voldsomt etter sene luker, og gikk ordentlig pigg i mål. Har skrellform i kroppen, og skulle det bli feil for noen av favorittene så kan dette gå veien. 7 Tako Ø.K. – Har vært syk, men er frisk nå, og dessuten fikset på. Rapportene er fine, kapasiteten stor, og Tako Ø.K. må med om man først garderer dette løpet. 11 Smedheim Staut – Er i toppform, men 20m tøffere ute kontra blant andre 9 Etne Spretten fra løpet nest sist, og dette er ingen enkel oppgave for springeren til Djøseland. Er heller ikke å stole på, og vi ranker den derfor litt ut.



12 Myr Tøtta – Holder en meget bra form, og Blekkan er opp på hesten han har kjørt de siste gangene. Lørdag får gjestekusk Dalen sjansen. 9 Etne Spretten – Hadde en feil oppgave sist, men var positiv, og kom til mål med litt krefter igjen. Tom Erik Solberg har et godt tak på denne, og på bred gardering må den med.

Vår rangering : A : 8-2 B : 3-7-11-12-9 C : 1-15-10-6-14-4-5-13

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 7 Odd Herakles – Vant ukjørt med draskylappene ubrukte sist på Jarlsberg, og denne stjernen viser rett og slett ikke svakhetstegn. Har vært helt i en egen klasse i år, og altså holdt en fantastisk form over flere sesonger. «ALLE» vil ha ryggen til denne stjernen, og det meste ligger til rette for en ny seier. Motivert storfavoritt som naturligvis vi også tror mye på.



5 Ingbest – Er ordentlig på riktig vei i regi Alexander Heisholt, og det ble en sikker seier sist. Gangen før ble den sittende bom fast i tredje innvendig i løpet som Odd Herakles vant. Kan være den som sitter i rygg leder på storfavoritten nå, og skulle Odd Herakles ha en noe dårlig dag, ja, da er Ingbest en artig hest å ha med på bongen. 8 Ulsrud Tea – Gjør ikke dårlige løp, og ble sittende bom fast bak Odd Herakles sist. Sporet nå trekker ned, og det er stor sjanse for vingelrisk. Vi ranker den derfor ut som et 3-valg.



1 Troll Solen – Virker å være litt på gang igjen, den står i et bra spor, og fra for eksempel tredje innvendig kan den dukke opp på trippelen. 9 Søndre Jerkeld – Var tapper fra dødens sist, og holder sin fine form. Trenger tempo for å rekke frem til en trippelplass, og den blir kun et 5-valg for oss.

Vår rangering : A : 7 B : 5-8-1-9 C : 2-3-4-6

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-7 : 10 Briansfantasie A.H. – Var knallgod i nederlaget sist, og har virkelig levert flotte innsatser på slutten. Nå er den noe billigere ute, og får den bare tempo så duger den svært godt i et løp som dette. Vår klare ide.



1 Sassy May – Er stadig bedre enn raden, men det blir ofte feil for Gjervan, noe det også ble sist. Nå får Gunnar Austevoll sjansen, og fra dette sporet er den sikret en bra reise. Nå kan det være duket for årets første seier, og denne er tidlig for oss. 2 Tilly Classic – Er en veldig bra hoppe som dukker opp etter pause. Treningsrapportene er fine, den er kjapp fra start, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Vår outsider. 9 Only Be Kind To Me – Debuterte for Dalen sist, og leverte en sterk sluttrunde til tredje. På klokken vår stod det 12,9 s 300m med litt krefter igjen. Kan muligens være ytterligere forbedret nå, og må regnes fra et interessant smygspor.



4 Superb Story – Var av på midten sist, og galoppen kom som brev i posten. Det gjorde oss svært usikre, og den må tilbake på sitt beste skal den ha en sjanse i et løp som dette. Er kun en liten gardering for oss. 5 Thai Swagger – Ledet i det lengste sist, og var positiv. Er ikke helt ueffen om det skulle klaffe litt underveis, og den må med på bred gardering.

Vår rangering : A : 10 B : 1-2-9-4-5 C : 7-11-3-6-12-8