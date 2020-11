Praktfull V75-omgang på Leangen

Flotte spilleløp venter i lørdagens V75-omgang på Leangen. Vi lanserer to bankere i omgangen.

Lørdag er det Leangen som er vertskap for den norske V75-omgangen. Både sportslig og spillemessig er det en flott V75-omgang som venter og det kan bli riktig fine kroner for de som makter sju rette. V75 har som vanlig spillestopp kl 15.00 og det er også både V5 og V4-spill.

Når det gjelder lørdagens V75-omgang på Leangen, så velger jeg å spille med to bankere. Min hovedbanker kommer ut allerede i V75-1.

Steinseths tøffing innfrir?

Det handler om 1 Spikfaks som har gjort sine fire siste løp i Sverige i pengestinne løp. Tok tre strake seire (to på Hagmyren og en i Bollnäs), før det endte med fjerdeplass i Gävle sist. Galopperte da i dødens 500 igjen, men kom formidabelt tilbake. Trener og kusk Bjørn Steinseth har ventet på lørdagens løp og feilfritt må dette være en kanonsjanse for vallaken. Gode 7 Pave Faks starter på 20 meter tillegg og det høres tøft ut. Jeg tror favoritten innfrir og bruker 1 Spikfaks som den ene av mine to V75-bankere og bankerspiller også hesten i V5-spillet.

Rangering V75-1/V5-3: A: 1 B: 7-8 C: 6-4-5-2-3

Gundersen gjør kort prosess?

Min andre banker blir også stor favoritt i sitt løp. Det handler om 5 Ourastile og Magnus Teien Gundersen i V75-4/V4-1. Hesten måtte strykes fra en tiltenkt start på Bjerke forrige onsdag, men trener Geir Vegard Gundersen er ikke bekymret for det og melder om at hesten trener utmerket. Og hestemannen Geir Vegard hadde aldri tatt turen til Leangen med en hest som ikke var i form. Møtet svært overkommelig motstand i dette løpet med et par unntak. Sprint betyr kanskje at Ourastile må gjøre jobben selv, men det er den god nok til. Jeg tror mye på seier og 5 Ourastile blir min andre V75-banker på Leangen lørdag.

Rangering V75-4/V4-1: A: 5 B: 1-9 C: 2-8-4-6-10-3-7

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2140 meter autostart.

Et flott spilleløp venter i V75-2, der jeg spiller fire hester på de fleste V75-forslagene og seks hester på det aller største.

Min klare favoritt heter 7 R.M.G. Lady In Red. Fireårshoppa gjorde kanskje karrierebeste sist. Satt langt bak underveis da med hovedutfordreren Kvåles Ruin i tet. Etter en mektig siste 750 meter, vant hoppa enkelt. Brenngod vinner fra tet nest sist og selv fra sjuendespor synes jeg hun skal stå som klar favoritt her.

5 Stand By Me Ås ble sendt fram dødens 1200 meter fra mål sist på Jarlsberg og derfra kontrollerte Kristine Kvasnes løpet. Knakk storfavoritten (og overspilte) N.Y. Embrass Moi lett da og imponerte. Er ikke blant de raskeste fra start, men kan selvsagt vinne igjen. 4 G.G. Barbaresco er kun tre år, men Killingmo-hoppa har hevdet seg flott i årgangsløpene på slutten. Litt billigere imot lørdag og bra startspor. Min outsider. 9 Dancing Queen skuffet sist, men i følge trener Kim Pedersen slet hun med en infeksjon da. Strålende toer bak Explosive Flory nest sist og god i strake seiersløp før det.

På det aller største V75-forslaget tar jeg med ytterligere to hester. 8 Panama Rags kommer fra to strake seire og er bra. Men har tapt sportrekningen og står veldig sjanseartet til i åttendespor bak bilen. Herfra må det klaffe for Brækken-traveren. 6 Ira B.R. er ujevn i prestasjonene, men toppnivået er bra. Løser det seg noenlunde underveis, er hun ikke sjanseløs.

Rangering V75-2/V5-4: A: 7 B: 5-4-9-8-6 C: 3-11-10-12-1-2

V75-3/V5-5 - Kaldblodshester. Grunncupen. 2140 meter voltestart.

15 hester til start i dette fine kaldblodsløpet, jeg står på fire hester på samtlige V75-forslag.

Seiersmaskinen 15 Gomnes Faks skal opp til bevis lørdag. Står med seks strake seire i regi Kristine Kvasnes/Lars Raaum, men lørdag er det bakspor på 20 meter tillegg i et femtehesters-felt. Det er ikke sikker det betyr noe som helst, klaffer det sånn noenlunde er det solid vinnersjanse og Gomnes Faks er en alternativ bankerkandidat.

10 Dæmro Kjempen har funnet tilbake til godtaktene i regi Gøran Antonsen, selv om det har blitt disk i to av fire starter i hans regi. Solid i seiersløpet sist på Färjestad og har et veldig fint løp på papiret her. 9 Gikling Leodin var knallsterk toer bak Våler Nikolai i Biris femårsløp tredje sist, men har vært innom tapsbringende galopper i sine to siste løp. Havner trolig langt bak her fra start, men er en tøffing og skal med.

På strek velger jeg å betale for formsterke 1 Hafell Bris. Holdt lett unna for Gikling Leodin i seiersløpet sist (Gikling Leodin riktignok med galopp underveis) og har vært solid i to strake seiersløp. Hafell Bris vil garantert lede dette løpet lenge. De fire hestene blir mine utvalgte i V75-3.

V75-3/V5-5: A: 15 B: 10-9-1 C: 4-3-2-8-11-13-7-5-6-12-14

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. Tidsløp. 2140 meter voltestart.

Omgangens kanskje mest krysskrevende løp venter og i dette løpet tar jeg med hele åtte hester på det største V75-forslaget.

Jeg må prøve meg på skikkelig langskudd i dette løpet og setter lite spilte 7 Terne Pil først på min rangering. Trener, eier og kusk Odd Arne Kjøsnes er stor optimist og det kanskje med rette. Fra springspor er det tetsjanse og holder denne seg på beina, er det en bra hest som kan lede hele veien.

Arve Sjoner snakker ned egentrente 13 Bleke Silver i forhåndsuttallelsene og jeg er tilbøyelig til å være enig. Hesten radet opp med seire i vår, men har ikke vært tilbake på det nivået i høst. Avsluttet greit sist, men heller ikke mer. Mitt andrevalg. 15 Olaf Frost er nok den beste hesten i løpet. Står knalltøft inne på pengene i dette tidsløpet og står f.eks 40 metet bak strekhesten 6 Alsaker Tyra som har noen tusenlapper mer innkjørt. Men treårige Olaf Frost har så bra kapasitet, at jeg krysser for ham på samtlige V75-forslag.

Nevnte 6 Alsaker Tyra var nestfavoritt i løpet som min banker S.K.S. Bukefalos vant på Leangen forrige mandag. Galopperte seg bort fra start da, men står spennende til på strek og skal med på gardering. Det skal også 4 Kolnes Brage (god i seiersløpet sist, vesentlig tøffere imot nå) og 11 Emely Viking (har levert bra i hele år og Tengsareid er spennende kusk lørdag).

Helt ute på kanten på det største V75-forslaget betaler jeg også for strekhestene 2 Storm Fax og 5 Vassli Tuppa. Begge er i form og favoriseres av en gunstig utgangsposisjon.

V75-5/V4-2: A: 7 B: 13-15-6-4-11-2-5 C: 12-10-14-3-9-8-1

V75-6/V4-3/DD-1 - Kaldblodshester. 1640 meter autostart.

Fire hester på samtlige V75-forslag er min løsning på dette sprintløpet for hester rett under eliten.

Lunefulle 6 Eikmann blir min favoritt. Han var sterk toer bak Kaptein Kuling i et V75-løp på Sørlandets travpark i sin siste start og gikk helt inn i mål da. Lørdag er det sprint og det er hestens aller beste distanse. 7 Kos Odin var strålende i seiersløpet sist på Jarlsberg og slo gode hester i det løpet. Fra sjuendespor er det litt sjanseartet, men hesten er i toppform. 4 Vill Jerven var tilbake som en vinnet sist og tok sin tiende årsseier. Sprint er ikke hesten yndlingsdistanse, men han kommer til å bli stor favoritt i løpet.

10 Alma Prins stod 20 meter bak Vill Jerven sist, og kunne aldri utfordre da. Trener og kusk Jomar Blekkan var ikke helt fornøyd med den prestasjonen og det kan jeg holde med ham i. Nå er det bakspor på sprint, men er Alma Prins tilbake på sitt beste, er han en klar seierskandidat i dette løpet.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 6 B: 7-4-10 C: 3-2-8-9-1-5

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. 2140 meter voltestart.

En herlig V75-finale venter og jeg spiller fem hester på de tre største V75-forslagene.

Formsterke 10 Dream Builder blir min favoritt. Han har møtt steintøff motstand i sine siste løp og slett ikke gjort seg bort. Tåler å gjøre en god del selv, men han møter gode hester også lørdag. I en åpen DD-omgang, velger jeg å bruke 10 Dream Builder som min DD-banker.

Tøffingen 13 Bestbyarsenal gjorde sin første start på nesten fem måneder på Leangen forrige mandag. Det preget ikke hesten nevneverdig. Fra dødens kontrollerte han løpet og en smygkjørt The Last Ticket var sjanseløs til å utfordre om seieren. Bakspor på 20 meter tillegg her, men dette en hest som tåler det meste. 15 Gretzky Boko kommer fra tre strake monteseire i Sverige, men vant også et V64-løp på Ørebro femte sist. Morten Pedersens ursterke vallak er en klar garderingshest her.

11 Derby D'Estino er kanskje ikke helt i den superformen han hadde tidligere i høst, men farlig å avskrive en slik vinnerhest. På strek står meget formsterke 2 Fougueux. Jeg tar denne med som min femte og siste hest på V75-forslagene, men jeg blir litt overrasket om vallaken klarer å holde unna for den tøffe kvartetten på tillegg. Gode strekhester skal man uansett alltid se opp for.

V75-7/V4-4/DD-2: A: 10 B: 13-15-11-2 C: 3-6-8-1-9-5-7-12-4-14