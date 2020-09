Prinsen viser seg frem i Sverige

Bankeren taper neppe! Helfrekke objekter med solid info i ryggen! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger i kveld?

Bollnäs står for kveldens V64-omgang, og dette er virkelig en omgang vi gleder oss til. Det er ganske bra kvalitet på løpene, og flere av løpene er dessuten svært jevne. 1 Prinsen (V64-2) er kveldens i særklasse beste banker, og den står alene på alt. Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 3 Borups Tornado – Vant V75 sist, og blir HARDT betrodd i innledningsløpet. Dette kan naturligvis dreie seg om tidlig tet og slutt, men man skal være litt OBS på at den har tjent raske kroner, og motstanden blir stadig tøffere… 1 Ediego – Er et spennende motbud som kan få det sydd opp bak favoritten. Den kom til mål med krefter igjen sist, og så ordentlig fin ut for dagen. Er grunnkapabel, den kan ikke få en spesielt mye bedre oppgave enn dette, og skal bli interessant å se i hendene til Ulf Ohlsson. OBS!

V64-2 : 1 Prinsen – Er vår BESTE banker i kveldens V64-omgang, og den garderes ikke. Dette er en traver som Østre holder høyt, og den har også sett utrolig bra ut i hans regi. Var klink overlegen etter en avslutning i 25-fart nest sist, mens den fullførte meget bra i steintøffe omgivelser sist. Var da hakk i hel på betydelig tøffere motstand enn hva den møter nå. Kan sikkert sprinte 26 i kveld, og da sier det seg selv at noen og enhver skal få slite. ALL IN!

V64-3 : 2 Zenone G.S.O. – Har vi sett i Italia, og det er snakk om en stor/fin hest. I løpet fjerde sist jogget den en 14-tid fra tet, og vant veldig enkelt. Kan muligens 13 på distansen, og det er første gang ut slike skal spilles. Er kjapp fra start, sporet er perfekt, og dette ser riktig ut på forhånd. SPILLES! Løpet ellers er veldig jevnt, og det trenger ikke være feil å plukke med seg en del hester her.

V64-4 : 1 Gullkongen – Er egentlig en SYLVASS sprinter, og dette er drømmebetingelser for en slik hest. Varslet dessuten form i monte sist, og formen håper vi at den tar med seg inn til dette løpet. Her blir det dårligst rygg leder, den har fart i massevis til å vinne et løp som dette, og fra det beste sporet bak bilen setter vi den frekt først.

V64-5 : 14 Klack Tore – Feilet som helt klink på oppløpet nest sist, og hadde da travet rundt 28,0/2640ma. Sist kom den frem i dødens ca runden igjen, og vant veldig lett. Har MYE inne, er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og det skal virkelig bli spennende å se den i hendene til Østre. Runder alt som et deilig objekt?

V64-6 : 2 Blue Star Cantab – Holdt fullt godkjent sist, og var klart bra i nederlaget. Var også ganske positiv nest sist, og det er liten tvil om at denne har funnet formen. Blir solid kuskeplusset med Emilia Leo, den står i et perfekt spor, og mot en motstand hvor mange holder usikker form så er denne verdt et forsøk. Plasseres foran 11 First Ideal Man som normalt duger godt i et løp som dette. Har nemlig vært hardt matchet på slutten, og er nå billigere ute.