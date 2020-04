Reden fikser lunsjcashen

Talentet senker storfavoritten? Bollnäs byr på en knallfin lunsjomgang torsdag, og det er bra kvalitet på flere av løpene. Er det kanskje duket for en herlig V4-opptur?

Nesten supertreff på Lerums V75-systemer til Halmstad 13. april

Vi var dessverre ikke i nærheten på de flate bongene i denne V75-omgangen, men undertegnedes TRE SYSTEMER (4 andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200) var ikke langt borte fra veldig store kroner. Med SINGEL UTGANG på storskrellen Benjamin H.C. (5%) og banker på Disco Volante (1-valg) satt vi bra på disse systemene, men måtte tilslutt nøye oss med TO SEKSERE samt en haug med femmere. Utbetalingen på disse systemene var fra Kr.23 660 til Kr.24 346,-. Korrekt rekke betalte ut enorme 1,5 millioner!



Følgende info ble servert på storskrellen Benjamin H.C. (5%):

V75-2 : 3 Benjamin S.H. – Er en 4-åring som vi liker, og en hest som er betydelig bedre enn hva flere tror. Hadde faktisk kun 3,1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er galskap mot det som er en av de soleklart beste hestene i feltet. I årsdebuten sist havnet den utvendig leder, og var på vei til å fullføre strålende da galoppen kom på oppløpet. Det viste seg at den var litt øm i beintøyet, og slikt er ikke uvanlig på hester som årsdebuterer etter mye god og hard vintertrening. Nå er den behandlet før dette løpet, og det har nok gjort veldig godt. I et forsøk til Svenskt Trav-Kriterium femte sist så satt den i tredje innvendig, ble så grovt hindret på siste bortre, men leverte et fantastisk oppløp og var lekker i målgangen. Da var den ute mot mye bedre hester enn dette… Må bare prøves fra et nydelig spor bak bilen nå!

Lerum med herlig fulltreffer på V4 - Kr.1 180 ble til Kr.20 138!

Undertegnedes STØRSTE V4-BONG til Gävle suste inn torsdag 9. april! Etter at supersjokket Fame Suspect (0,5%) innledet så satt den store bongen igjen med 5x5x2... I finalen var det DOBBELTBANKER på 2 og 3-valget, og når Tangen Töff (3-valg) holdt sikkert unna for favoritten, ja, da ble det en bra SUM for de som tok rygg på bongen til Kr.1 180. Den betalte nemlig ut hele Kr.20 138,-!



Daniel Reden tar med noen av sine "B-hester" til Bollnäs i denne lunsjen, og feelingen vår at det fort kan komme et par seire. Er fakta ikke veldig hardt betrodd, og en av hestene tror vi kan senke storfavoritten... Ta rygg på følgende:



V4-1 : 2 Rote Tindra – Var ikke til sin fordel i årsdebuten, men det er altså vel to mnd siden, og noe må ha vært feil på den da. Er egentlig en hoppe med stor fart i kroppen sin, den er veldig kjapp fra start, og på en lynrask bane blir den neppe enkel å fange. PASSES!

V4-2 : 1 Again Kronos – To hester kan vinne dette løpet, men den mest spennende blir fakta ikke veldig mye spilt. Again Kronos gikk det noen voldsomme rapporter på i fjor når den skulle årsdebutere, og ble altså trykket ned til 1,1 i totoen direkte. Gikk 15 fra dødens da, og det gjorde den også andre gangen ut. Likevel underpresterte den, og fikk seg en tidlig vinter. Vi regner med at Reden har trent på bra med denne i vinter, og fra tet kan den umulig bli enkel å fange. SPILLES! Med på bongen blir naturligvis 5 Radetzky som er knallbra, men greier den virkelig å plukke ned vår ide fra dødens på en kjapp bane?

V4-3 : 7 Your Dreamlove – Imponerte stort i årsdebuten når den plukket ned Valuta EW fra dødens, og på klokken stod det 10 s 700m… Er etter Love You, og trolig vil denne bare bli bedre og bedre fremover. SPILLES! 4 Lady Rise – Kommer ut fra Reden sin stall, og gjør det etter pause. Kan muligens komme seg tidlig foran, og blir naturligvis ikke enkel å ha med å gjøre da. 10 Lövdala Synphonie – Avgjorde enkelt sist, og på klokken stod det 14 s 800m. Kommer den seg bare rundt feilfritt så dukker den opp på foto. Disse tre skiller seg veldig klart ut.

V4-4 : 10 High Glider – Kommer ut etter at vintertreningen er gjort unna, og skal ha en GOD sjanse direkte. I fjor når den årsdebuterte så gikk den 11,7/2140ma… Er den klart beste hesten, og den skal stå først på ranken.