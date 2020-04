Reden har V4-bankeren i lunsjen

Ikke veldig vrient, og vi ganger noe opp! Dagens beste banker ventes forbedret! To frekke bud som må med på alt! Du blir vel med oss i jakten på V4-suksess?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.

Nye sterke tips fra Lerum - denne gangen til Eskilstuna 20. april!

Pga mangel på en utgang kom vi dessverre ikke i mål på systemene, men ellers satt ALT av de flate bongene på Eksperten. Ninepoints Yankee (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den innfridde også enkelt fra tet. Den flate V64-bongen til Kr.480 suste inn, og betalte ut meget fine Kr.3 305,-.

Leirvåg med herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april!

Det ble herlig fullklaff for Leirvågs største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra Kr.500 (ti andeler a Kr.50/fem andeler a Kr.101/fire andeler a Kr.125) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var Kr.5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 / fem andeler a Kr.200) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Utbetalingen på disse var fra Kr.6 245 til Kr.6 717. Bankeren på disse bongene var Tiny Rocket (25,1%).

Lunsjen til Hagmyren ser ikke veldig vrien ut, og vi ganger derfor våre bonger noe opp slik at vi kan få V4 flere ganger. Again Boko (V4-1) tror vi knallhardt på, og blir veldig skuffet om den ikke leder sitt løp fra start til mål. Var klart godkjent i årsdebuten, og er trolig ytterligere forbedret nå. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 1 Again Boko – Hadde vi tro på i tøffere omgivelser sist, men ble da spurtet ned av knallgode Radetzky. Har normalt gått klart frem med det løpet i kroppen, her er det med få unntak billig i mot, og distansen er trolig kun et stort pluss. Er veldig kjapp fra start, og dette taper vel ikke Again Kronos fra tet?

V4-2 : 1 Pysola – Kom til mål med krefter igjen sist, og det klaffet rett og slett ikke underveis da. På klokken hadde vi faktisk 24,0 s 500m… Blir trolig bare bedre og bedre fremover, og på en kjapp bane kan denne umulig bli enkel å fange. Må bare spilles med drømmebetingelser!

V4-3 : 7 Importedfrmdetroit – Beste hesten i feltet er 9 Zephyr Kronos, men den er også «KLINK SPESIELL», og en hest vi ikke stoler fullt ut på. Vår ide er svært grunnkapabel, den har fått et løp i kroppen etter pause, og ventes forbedret. Må med på alt av seriøse bonger!

V4-4 : 9 Prins C.K. – Vi garderer finalen BREDT! Favoritten blir TUNGT betrodd, og er en motivert favoritt. Vær dog OBS på at selv om den vant så fungerte den elendig i debuten for Persson, og den må nesten fungere bedre nå om den skal bli ropt opp. Persson er flink på slike «kaldinger», og det skal bli spennende å se hvordan Mats Djuse håndterer denne om den traver like dårlig som sist. Motivert, men…