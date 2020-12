Rennesvik fikser V65-suksess på Biri

Bankeren bør taue sitt løp rundt om! Spennende objekter som du vil like infoen på! Du blir vel med oss i jakten på julekronene fra Biri?

Biri står for kveldens V65-omgang, og løpene er litt tynnere enn vanlig. Vi tror likevel at dette kan gi bra betalt, og skal spekulere mot flere av favorittene. 1 Jackson Avery (V65-1) er vi veldig inne på at den får gjøre som den vil, og da skal den ikke tape et løp som dette. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Jackson Avery – Spurtet meget sterkt sist, og vi hadde da 10,2 s 300m på klokken. Vinner dette lett om den gjør som den skal, og vi er litt inne på at den kan få det billig i tet i et så lite felt. Lar seg rett og slett ikke fange?

V65-2 : 2 Miss Pepper – Gikk kun på det jevne etter galopp sist, og var ikke som best. Ble muligens felt av banen, men vi vil uansett se denne på sitt beste igjen før vi klemmer til med et bankerspill. Leder et billig løp som dette rundt om på en normal dag, og den skal stå først på ranken. Motivert, men…

V65-3 : 5 T.B.’s Minar – Her er det elendig klasse på de fleste hestene, og det skal ikke veldig mye til for å vinne et løp som dette. Vår ide blir kjørt av en fersk kusk, men fakta er at hesten er betydelig bedre enn raden, og gjør seg ikke bort i en feilfri utgave. Ble kjørt ned i den siste svingen sist, mens den feilet i stengt posisjon nest sist. Prøves som et helfrekt objekt i et ellers dårlig løp.

V65-4 : 1 Olimpo Doc – Har vært sensasjonelt forbedret i regi Kjetil Helgestad, og denne vallaken har virkelig fått seg en ordentlig nytenning. Fikk maks sist, men møtte da mye bedre hester enn dette. Glem heller ikke at den gikk 13,4/2100ma tredje sist, og har rett og slett vært veldig bra. Er kjapp i vei, den står spennende til, og vi iler til med tipsnikken.

V65-5 : 3 El Paso JR – Er en hest Kvasnes har vært positiv til, men sist ble det altså galopp og game over. Var bra både nest sist, og tredje sist. Står helt perfekt til i dette løpet, og med flyt duger den. Prøves som en frekkis i et ganske så fint oppgjør.

V65-6 : 1 Møller Tor – Har vært ekstremt forbedret etter den kom inn på stallen til Romtveit, og vi blir ikke veldig overrasket om han her kan ha en ny elitehest pågang. Var knallgod når den knep seieren på streken nest sist, mens den feilet fra seg en mulig plass på pallen sist. Hadde da vært hakk i hel på MYE bedre hester enn dette. I kveld passer distansen bedre, den er veldig kjapp i vei, og den må ha en bra sjanse i et løp som dette. Om man spekulerer så se opp for 3 Alsaker Pumbaa som ble sittende bom fast sist, og som varslet form igjen da.