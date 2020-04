Rennesvik har V65-bankeren på Jarlsberg

Søndag presenterte Erlend Rennesvik en meget opplagt Jackson Avery på Jarlsberg. I kveld kusker han vår V65-banker på Jarlsberg.

Det er gledelig å kunne ønske velkommen til en ny flott trav- og galoppuke nå som det er åpnet for løp igjen både i Norge og Danmark. Jarlsberg oppnådde eventyrlige 4 742 793 i omsetning til sin V65-jackpotomgang søndag og også i kveld er det V65 på Jarlsberg. I tillegg til en herlig V64-omgang fra Eskilstuna der det også er jackpot og over 1,6 mill SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ukens klart største høydepunkt er uansett lørdagens internasjonale V75-omgang på Åby. Her er det jackpot og hele 29 millioner ekstra i sjuerpotten og det ventes voldsom omsetning. Ellers er det også sesongåpning på Øvrevoll torsdag kveld.

Ellevill V65-fest med Lerum på Färjestad lørdag kveld

Det ble storeslem for Rolf Lerums V65-tips til Färjestad lørdag kveld. Han lanserte 2. valget 10 Lidaz Kratzer i V65-3 som kveldens banker mot omgangens største favoritt 1 Enjoy's Top Gun og spilleforslaget på 432 kr satt som et skudd og betalte tilbake praktfulle 18 676 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 33 andelslag. Disse fordelte seg slik:

1 andelslag med ti andeler a kr 50 - utbetaling kr 18 676

3 andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 18 767

12 andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 18 767

1 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 20 143

4 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 20 143

8 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 21 121

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med seks andeler a kr 330 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 24 544

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

I denne artikkelen retter vi nå fokuset mot Jarlsberg travbane og kveldens internasjonale V65-omgang. Jarlsberg skal også i sving tirsdag med V65. V65 har spillestopp kl 18.15. I tillegg er det V4 som omfatter de fire siste V65-løpene. Her er det spillestopp kl 18.59. Sportslig er det er ikke en like flott klasse på løpene i kveld som det var søndag, men spillemessig er det høyinteressant. Jeg går på V65-bankeren direkte i V65-1.

Rennesvik har trua

Erlend Rennesvik presenterte en meget opplagt Jackson Avery i V65-5 på Jarlsberg i går, og i kveld har han med seg fireårshoppa 11 Morecreditforme til Jarlsberg. Hun debuterte på flott vis som andre bak stortalentet Fascination på Bjerke i starten av mars. Kunne ikke utfordre vinneren, men avsluttet strålende i 13-fart siste 500. Jeg var i kontakt med Erlend i morgentimene mandag og har han veldig god tro på sin hest i kveld. Motstandsmessig ser det mer enn overkommelig ut, og hoppa er travsikker. Bakspor betyr normalt mindre i slike løp der det er så klart skille på hestene. Jeg lanserer 11 Morecreditforme i V65-1 som min V65-banker på Jarlsberg i kveld.

Feite sjanser for Hop

Vidar Hop fikk i likhet med Rennesvik med seg en V65-seier på Jarlsberg i går kveld, da han vant med Birk Faks i V65-2. I kveld sitter Hop opp bak to betrodde hester i DD-spillet.

Kan lede hele veien i V65-5/DD-1

I V65-5/DD-1 setter han seg opp bak årsdebuterende 1 Montego Bay. Det er gode rapporter på Søvik-traveren og normalt skal fireåringen forsvare sitt innerspor. Da er det også bra vinnersjanse, og i DD-spillet gir jeg 1 Montego Bay tillit som banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men løpet holder meget bra klasse og i V65-spillet markerer jeg for ti hester på de to største V65-forslagene.

Ingen walkover for storfavoritten

Vidar Hop blir kanskje ikke favorittspilt med 1 Montego Bay i V65-5, men i V65-6 blir han megafavoritt med seiersmaskinen 9 Mons. Fireåringen står med fem strake seire og blir trolig kveldens aller største favoritt i V65-spillet. Men han støter på noen gode motstandere i kveld og bakspor trekker også litt ned. Jeg syner denne storfavoritten og tar med noen formsterke konkurrenter på gardering.

Hamre med nytt forvandlingsnummer

I V65-2 er det mye som tyder på et tohesters-oppgjør mellom 5 Ask Leo og 9 Kinge Svarten. Sistnevnte var ute i prøveløp på Jarlsberg så sent som torsdag og Adrian Solberg Akselsen kusket da, mens Frode Hamre kusker i kveld. I følge Adrian var hesten rytmisk og fin i det prøveløpet og selv om treårige 5 Ask Leo imponerte i sitt debutløp, er følelsen at en feilfri 9 Kinge Svarten vinner V65-2. De to hestene skiller seg uansett noe ut i V65-2, men jeg tar meg med 3 Spang Sirius på det største V65-forslaget.

Skal utfordre favoritten

7 Olympic Tile pådrag seg et ganske klart favorittstempel i V65-3/V4-1 etter sin overbevisende seier i et lunsjløp på Jarlsberg 12. mars. Men jeg er ikke overbevist om at han holder unna for kapasitetshesten 11 Oz. Trener Marius Høitomt er veldig opp på sin hest og dersom det blitt litt tempo underveis, er Oz i likhet med årsdebutende 6 Lucky Queen Soa klare motbud til favoritten i V65-3 og disse tre blir også mine utvalgte i V4-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mikkelborg har klart beste hesten

Det er ingen tvil om at 12 Alm Randers er den beste hesten i V65-4. Jeg bankerspiltehesten både nest sist på Biri og i den siste starten på Bjerke, og begge gangene galopperte hesten fra seg seieren på oppløpet. I kveld er det tolvtespor som gjelder og det minsker neppe galopprisikoen. Bak Alm Randers er løpet uoversiktlig, mitt drag i løpet heter 11 Langlands Balder.