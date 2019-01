Rennesvik-show på Färjestad

Vi tror Erlend Rennesvik får en veldig fin lunsj på Färjestad. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny gnistrende travdag venter oss. Onsdag betyr Bjerke og V75 Bonus. Dette blir det klare høydepunktet i dag. Det er i dag Rolf Lerum som har ansvar for våres tips til hovedstadsbanen. Skal du delta i V75 på Bjerke må du levere bongen før 19:00. Før dette skal det kjøres en herlig V4-lunsj fra Färjstad. Her kommer det ut to norske hester med gode vinnersjanser. Vi gleder oss, og 12:20 er fristen her! Det er og V4 Express senere i kveld. Fristen for å delta her er 20:55!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Fine lunsjløp venter fra Sverige. Om det går rett for seg så er det veldig fine muligheter for at vi får norske fremganger i dag.

Sjekk ut følgende V4-analyser her:

V4-4: 1 Teddy Boy O.K har en gnistrende mulighet i avslutningen og blir min klare banker. Jeg synes innsatsen til Rennesvik-traveren var god sist på Åby. Han ble tatt ned av Dream Night Palema til slutt, men dette er ingen skam. Det gikk 1.12 den første 500-meteren og det samme den siste halve runden. Bare for å nevne det så vant Dream Night Palema V75 nest sist. Teddy Boy O.K er rask fra start, og jeg tror ikke han vil få noen problemer med å svare opp innersporet. Da tror jeg det blir rolig tempo underveis, og da skal sjansene for seier være svært gode. All in og dagens beste banker!



V4-1: 3 Bottnas Easy Cash er uten tvil den beste hesten i V4-innledningen, men han er ikke til å stole på. Nå sist bare kaster Ready Cash-sønnen seg i galopp. Fjerde sist viser vallaken veldig fin starthurtighet. Det løpet vant han veldig enkelt, til tross for en rask åpning. I juli i fjor følger han hester som Auto Relight og Radagast inn til mål på en flott måte. Det er ingen i dagens felt som kan vise til det. Om kusk Ohlsson får hesten feilfritt rundt den første svingen, så er vinnersjansene veldig fine. Med tanke på at han er usikker, så blir det ingen banker for meg. Men det er et klart førstevalg i løpet.

V4-2: Den andre avdelingen er åpen. 7 Nisse Sånna blir favoritt og det er helt greit. Hesten vant veldig enkelt sist, men møtte da på meget billig motstand. Nisse Sånna er den beste hesten i dette løpet, men jeg likte ikke galoppen i den siste svingen tredje sist. Kun fire starter har han gjort og det er fullt mulig å få hesten vekk her.

2 Karen Victory er på ingen måte en stjerne, men hesten viste klar forbedring i sin siste start. Satt da fast en god stund, og gjorde det fint da åpningen kom. Hoppa står fint til på strek, og er i øyeblikket en 9-prosenter. Hun må passes tidlig her!

V4-3: 5 Mikkel H.R. Wow! For et inntrykk det var på denne nå sist på Momarken. Kusk Rennesvik ble sittende da angrepene kom på siste bortre, kjørte så innvendig og åpning kom ut i oppløpet. Spurten til andreplassen var virkelig en stor formbeskjed. Det er i dag første gangen Mikkel starter i Sverige. Jeg tror pisk bare er en klar fordel, for han er jo travsikker. Ingen av konkurrentene i dagens løp skremmer, og er han like god som sist er mulighetene for seier store.