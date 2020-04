Rikstoto byr på V75 Påskebonanza

Også denne påsken er det V75 Påskebonanza. Det er store penger å spille om og søndag er det grand finale på Romme med Multijackpot.

Det er en herlig påskemeny som venter på travet. Fra torsdag (skjærtorsdag) er det klart for fire dager med V75 Påskebonanza og den innledes i Gävle. Her er det 18 millioner i premiepotten. Spillestopp kl 19.30. Langfredag fortsetter Påskebonanza med internasjonal V75 fra Färjestad. 22 millioner i premiepotten. Her er det spillestopp kl 15.00. Lørdag (Påskeaften) avvikles V75-løpene på Dannero som erstatning for Klosterskogen. Internasjonal V75 med 33 millioner i premiepotten. Spillestopp i V75 kl 15.00.

Grand Finale i V75 Påskebonanza blir det søndag 1. påskedag. Internasjonal V75 med MULTIJACKPOT på Romme. Det er foreløpig (per tirsdag formiddag) hele 43 467 930 SEK ekstra i sjuerpotten. Totalt formidable 117 millioner i premiepotten. Du kan vinne 74 millioner. Eventuelle jackpot i påskeuken kommer i tillegg. Spillestopp kl 16.20.

Du kan selvsagt kjøpe Lyntoto til alle disse V75-omgangene når som helst.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg. I spillboksen under kan du kjøpe Lyntoto til torsdagens V75 Påskebonanza i Gävle.

