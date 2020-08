Rikstoto lanserer V86 Super Days

Onsdag er det premiere for V86 i Norge, når V86 Super Days innledes i samarbeid med svenske ATG.

V86 spilles i felles internasjonal pool arrangert av ATG i Sverige. Lansering av V86 skjer i forbindelse med «V86 Super Days», som arrangeres 26. august – 2. september. Her spiller vi til seks omganger med V86 i løpet av åtte dager. V86 består av åtte løp som arrangeres i løpet av 90 minutter.

For å kunne avvikle løpene raskt er det to baner som deler på å arrangere V86 med annethvert løp. Spillet har innleveringsfrist 20.30 i hele perioden og det er følgende baner som arrangerer løpene:

Onsdag 26.august: Solvalla/Åby

Torsdag 27.august: Bollnäs/Ørebro

Fredag 28.august: Bergsåker/Bjerke

Mandag 31.august: Romme/Halmstad

Tirsdag 1.september: Solänget/Axevalla

Onsdag 2.september: Solvalla/Åby

Bjerke er med i V86 fredag

Legg merke til at Bjerke er med og arrangerer V86 fredag 28.august. Siste omgang med V86 er onsdag 2.september hvor det arrangeres stor finale med ekstra penger å

spille om i form av Multijackpot (SEK 4 881 604 ligger allerede i Multijackpot). Endelig beløp som inngår i Multijackpot blir klart når V86 løpene er avsluttet tirsdag 1. september. Under de seks dagene med V86 Super Days vil løp på norsk bane starte noe tidligere slik at det planlegges for at siste løp er i mål før V86 innlevering kl. 20.30. Et unntak er selvsagt fredag 28.august da fire av V86 løpene arrangeres på Bjerke.

Kort om V86:

• Rekkepris 25 øre

• Premie for 8,7 og 6 rette

• Gevinstandel 65%

Produktegenskaper V86

V86 er det svenske spilleselskapet ATG sitt hovedprodukt på onsdager.

• Gevinstandel 65%.

• Minimum rekkepris 25 øre.

• Fordeling av premiepott:

Premiegruppe Andel av premiepotten

8 rette 40%

7 rette 20%

6 rette 40%

• Hvis det ikke finnes vinnende kombinasjoner med 8, 7 eller 6 rette flyttes overføres

premiepotten for vedkommende premiegruppe som Jackpot til etterfølgende V86 omgang.

ATG bestemmer hvilken V86 omgang Jackpot skal utbetales, men vanlig praksis er første

etterfølgende omgang.

• Dersom gevinsten for premiegruppen seks og/eller sju rette understiger 15 kroner, vil premiepotten for vedkommende premiegruppe bli overført som Jackpot. ATG bestemmer hvilken V86 omgang Jackpot skal utbetales, men vanlig praksis er første etterfølgende omgang.

• Spilleren kan ikke velge og kun delta i premiepotten for 8 rette (V8).

• Svenske systemspillbegrensninger vil være gjeldende for V86.