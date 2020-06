Så enkelt er du med på norsk trav sin store festdag

Denne uken er det Gigahelg i V75 i anledning Tipster Oslo Grand Prix på Bjerke med 100 millioner i samlet premiepott. Men hvordan leverer man egentlig en kupong?

Travløp kan være veldig spennende, og gi gode gevinster. I helgen er det 100 millioner kroner i samlet premiepott, og mellom 15 og 29 millioner kroner til en alenevinner.

Som ny spiller er det likevel ikke alltid så lett å vite forskjell på de forskjellige spilltypene, eller hvordan man får levert spill. Her får du en enkel innføring.

Hva er lyntoto?

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest. Spillmaskinen velger ut en blanding av hester for deg. Du bestemmer selv hvor mye du vil spille for.

I boksene under kan du klikke på pilen ved siden av summen og endre beløp. For å levere klikker man på spill nå.

V75 med Gulljackpot på Bjerke lørdag

Søndag er det norsk trav sin store festdag, med Tipster Oslo Grand Prix og internasjonal V75.

Bjerke travbane står for denne ukens norske V75, med Gulljackpot. En eventuell alenevinner vil kunne kvittere ut rundt 15 millioner kroner. Omgangen har start kl. 15.00.

V75 lørdag på Boden

Det er ventet å ligge rundt 72 millioner i den totale premiepotten, og en alenevinner vil kunne kvittere ut rundt 29 millioner kroner. Omgangen starter kl. 19.30.

V75 søndag på Bjerke

Det er ventet å ligge rundt 20 millioner i den totale premiepotten, og en alenevinner vil kunne kvittere ut rundt 18 millioner kroner. Omgangen starter kl. 15.00.

Hva er V75?

Hestespillet V75 har som regel de største premiene. Spillet går ut på å velge riktig vinner-hest i 7 løp. Dersom du får 7, 6 og 5 rette får du utbetalt en premie.

Enkelt forklart kan man si at den hesten som kommer først i mål har et nummer. Har du krysset av for dette nummeret på din kupong så har du riktig. Akkurat som i Lotto, men her har kulene fire ben.

Registrer deg som spiller

Når man spiller lyntoto på nett må man registrere seg som spiller hos Norsk Rikstoto. Det kan du gjøre gratis og uforpliktende ved å klikke her.

Se travløp

Noe av det mest spennende med å levere en lyntoto-kupong er å følge med på løpet direkte og se om hestene du har spilt på vinner. Klikk her for å se løpene.